Décathlon, déjà sur les Nouvelles Routes de la Soie

Le 25e sommet de l’APEC (coopération économique pour l’Asie-Pacifique), qui s’est tenu à Danang au Vietnam du 10 au 12 novembre, s’est fait le théâtre d’un dialogue très riche entre les dirigeants présents – et en particulier chinois, américains et russes –, où s’est manifestée une volonté de poser les bases de nouvelles relations tournées vers l’avenir, en dépit du tir groupé des médias transatlantiques, qui ont mis tout leur zèle pour empoisonner, déformer ou nier la possibilité que les trois grandes puissances puissent se parler, s’accorder et coopérer. Même le journal L’Humanité, qui devrait pourtant avoir un certain recul vis-à-vis de la propagande atlantiste anti-russe et anti-chinoise, titre « Duel au sommet de l’APEC entre Pékin et Washington », et écrit que « l’entente cordiale entre la Chine et les Etats-Unis aura duré deux jours ». Et oh, les gars, changez de lunettes, nous ne sommes plus dans les années 1970, le monde change !

Le fait que Xi Jinping ait été invité à prononcer le discours d’ouverture du sommet est déjà en soi un pied de nez à tous ceux qui alimentaient les tensions entre le Vietnam et la Chine. Xi a renouvelé à cette occasion son appel à bâtir « une communauté pour un futur partagé de l’humanité », rappelant les mots d’un philosophe chinois : « concentre ton esprit sur le futur, pas le passé ».

Plus tard, Trump a écrit un tweet, demandant : « quand les haineux et les fous réaliseront-ils qu’avoir une bonne relation avec la Russie est une bonne chose, et non pas une mauvaise ? Ils persistent dans leurs jeux politiciens, et c’est mauvais pour notre pays. Je souhaite pouvoir résoudre les problèmes de la Corée du Nord, de la Syrie, de l’Ukraine et du terrorisme, et la Russie peut apporter une grande aide ! »

C'est dans ce contexte que lundi 20 novembre, l’entrepôt Décathlon à Dourges recevra un train de marchandises venu de Chine. Une arrivée qui marque le lancement d’une liaison hebdomadaire entre les Hauts-de-France et Wuhan dans l’Est de la Chine.

Cette liaison ferroviaire s’inscrit dans le cadre du projet « One Belt, One Road » (OBOR), porté par le président chinois Xi Jinping, qui préfigure la nouvelle route de la soie. OBOR prévoit la construction d’immenses chaînes d’infrastructures reliant la Chine au reste du monde. L’objectif est de renforcer les échanges commerciaux et d’améliorer la connectivité entre la Chine et l’Afrique, l’Europe, l’Eurasie, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud et Sud-Est.

Rappellons que Jacques Cheminade est le seul candidat à l'élection présidentielle qui a soutenu les Nouvelles Routes de la Soie. Preuve en est que les statistiques (0.2% des suffrages) ne reflètent aucunement la réalité... et heureusement !