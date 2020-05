Déclaration de Vilnuis du Congrès Européen des Religions Ethniques, et autres considérations alter-européistes

Le Congrès Européen des Religions Ethniques est une organisation continentale. Côté francophone, il faut savoir que des tentatives de fédération entre groupes païens, pour la reconnaissance des religions ethniques en France, sont en cours du côté druidique. Côté asatru (la religion des Ases, dieux des Danes plus connus à travers leur mainistream vikingar, c'est-à-dire mettant surtout en scène leurs navigateurs au Moyen-Âge) il y a aussi des réunions. Certes le chemin est long, et les obstacles nombreux, à commencer par l'incrédulité face à cette foi, mais aussi face à cette fédération. Les chauvinismes sont grands ! ...

A noter que le combat païen est ethno-différentialiste, et absolument pas suprémaciste racial. Aussi le Congrès s'était-il par exemple rapproché des hindous. Mais on pourrait très bien imaginer des alliances avec les tribus amazoniennes toujours existantes, et les restes de chamanismes africains qui n'ont pas été détruits par le monothéisme, etc. Sur ce plan-là, l'Asie orientale a la chance de ne pas avoir subi les pires exactions des monothéismes conquérants (encore que l'Asie nordique a subi les chrétiens, et l'Asie centrale les musulmans).

Bref : l'anti-universalisme n'est pas un nazisme*, il faut en finir avec le point Godwin.

Déclaration de Vilnuis de 2014 du Congrès Européen des Religions Ethniques

Par « religions ethniques », nous entendons les religions, spiritualités, et cosmologies, qui sont fermement enracinées dans les traditions d'un peuple particulier. De notre point de vue, cela ne comprend pas l'occultisme moderne, les idéologies et théories ariosophiques, ou les néo-religions syncrétiques.

Nous sommes membres de différentes cultures ethniques indigènes d’Europe qui cherchent à faire revivre et à nous réapproprier les traditions religieuses et spirituelles de nos ancêtres. Nous honorons ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné notre vie et notre héritage. Nous sommes liés à la terre de nos ancêtres, au sol qui contient leurs os, aux eaux qu’ils ont bues, aux chemins qu’ils ont parcourus. Et nous cherchons à transmettre cet héritage à ceux qui viendront après nous, dont nous sommes les ancêtres en devenir : nos enfants, nos petits-enfants, et les innombrables générations qui suivront. Nous exprimons notre solidarité et notre soutien à ceux d’autres nations, ethnies, et religions indigènes, qui sont aussi engagés dans la lutte pour la préservation de leur propre héritage ancestral.

Nos religions ethniques sont le produit de l’Histoire de ce continent ; elles sont les expressions vivantes, ancrées dans le présent, de nos plus anciennes traditions et identités. A une époque où le monde est en équilibre précaire au bord de bouleversements écologiques et économiques, pour beaucoup à cause d’un individualisme sans limite et d’une avidité effrénée, nos religions promeuvent des modèles spirituels et sociaux très différents : la vie en harmonie, équilibre et modération avec la Terre ; l’importance de la famille et de la coopération collective ; le respect et les hommages rendus à toute forme de vie. Cependant, dans de nombreux pays européens, la pratique de nos religions est rendue difficile, soumise à des restrictions, ou parfois interdite. Nous demandons à tous les gouvernements européens d’accepter entièrement, et d’appliquer activement, les articles garantissant la liberté de religion à tous les citoyens, comme stipulé dans les traités de l’Union Européenne, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, et tous les accords et conventions similaires, en évitant de donner un traitement à faveur à certaines religions plutôt qu’à d’autres. Nous demandons aussi que cette égalité en matière de préférences religieuses soit reflétée par les systèmes éducatifs européens.

Nous demandons à tous les gouvernements de s’engager activement dans la préservation et la protection des sites sacrés indigènes d’Europe – qu’ils soient construits de main d’homme ou naturels. Nous demandons également l’accès libre et gratuit à ces sites pour les religions ethniques d’Europe qui veulent les utiliser à des fins cultuelles et spirituelles. Nous ne voulons pas de propriété ou de droits exclusifs sur ces sites – la terre ne nous appartient pas, c’est nous qui appartenons à la terre. Nous nous opposons à l’usage du terme « païen » par les groupes politiques extrémistes de toutes sortes, qui nuisent à notre réputation. Pour conclure, nous poussons tous les peuples et toutes les nations à placer le bien-être de la Terre - qui est, littéralement, notre Vivante Mère – au-dessus de toutes les autres priorités. Nous envoyons ce message en toute fraternité, amour, et respect.

À noter que : le judaïsme est, lui aussi, une religion ethnique. « Un nationalisme paradoxalement universaliste » avec son dieu prétendument unique – transcendantaliste, suprémaciste, absolutiste – manifestement dans ses récupérations chrétiennes et musulmanes, venu sauver les convertis tout en prétendant que chacun est libre, sinon que seule sa voie serait tyranniquement la bonne. Dans l'ensemble, ce dieu cultive l'égotisme, et ses croyants prennent des banalités pour divines.

Ce que valent d'être les païens contemporains :

• DES EURO-TRADITIONALISTES. Plus ou moins, nous voulons renouer avec la tradition européenne, qui est à la fois Trine – 1° Nordiques slaves et danes, 2° Continentaux slaves et celtes, 3° Méditerranéens slaves et citadins gréco-romains – et Une – depuis les Très Anciens Slaves ainsi tripartites, se perdant dans une Nuit des Temps indo-européenne plus ou moins ouralienne (monts Oural). Car prenez les dieux Svarog (slave), Thor (dane) et Sucellos (celte) : ils sont terribles, à manier le marteau ! Nous avons « une religion à coups de marteau », mais aussi une religion de la réincarnation ! à travers Koupalo (slave), Tuisto (dane) et Ditsater (celte) – les populations germaniques sont un brassage de la Tradition Trine – TT, comme la mamelle nourricière. Sans parler de l'adoration des Déesses-Mères, ni du Soleil masculin ou féminin selon (androgyne, hermaphrodite). À noter que les Gréco-Romains avaient des mystères initiatiques liés au marteau, à la réincarnation et au soleil, dans leurs dimensions plus philosophiques et littéraires (mais on n'oublie pas les runes).

• DES PLURALISTES. Nous savons que la TT est portée par des personnes différentes, avec des goûts différents, des idéologies différentes, des envies différentes. Sans cela, nous ne serions pas un peuple, nous autres, Européens ! Cela signifie que nous sommes ouverts aux débats, en tout bien tout honneur pluraliste : des universalistes aux souverainistes, en passant (de gauche à droite) par les red-skins, les cocos, les verts, les roses, les capitalistes, les anars, les territorialistes, les patriotes, les tradis de la vieille école, les identitaires, les localistes, les natios et les brown-skins. Il faut de tout pour faire un monde ! Et tout ce petit monde existe diversement en Europe, massivement dans le respect des lois : pourquoi s'en priverait-on ? Du moment qu'on est euro-traditionaliste !

• DES PROGRESSISTES CULTURELS. Nous voulons que la culture traditionnelle européenne progresse au présent, vers l'avenir. Cela implique que nous n'ayons pas de rancœur tournée vers le passé, bien que nous puissions vouloir prendre une revanche, selon pluralisme. Ce sont bien nos vies qui sont touchées, ainsi que celle de nos enfants, puisqu'il s'agit de notre culture. Or, cette culture va de la culture pop à l'université : les « intellos » peuvent bien apprécier l'art de la féerie et les séries mainstream, tandis que les « funs » peuvent bien respecter les commentaires et les publications précisant des éléments vérifiés. C'est ainsi que nous nous plairons mutuellement.

• DES SOLIDARISTES TERRESTRES. Nous sommes solidaires de toutes les religions non-monothéistes de la Terre, qui réclament le droit de pouvoir s'exercer sur leurs continents (il y a les Asiatiques qui n'ont pas besoin d'aide pour le moment : Japonais, Chinois, Indochinois, Indiens … mais il y a les Arctiques, les Africains et les Américains, qui ont besoin de force sur leurs terres comme nous autres, Européens, face aux monothéismes).

• DES LAÏCS. Nous aimons les contenus de croyance ancienne, mais nous restons laïcs. La laïcité est polythéiste par nature : elle accepte tous les dieux sans en élire aucun, et au fond tous les polythéistes sont un peu « mécréants » parmi le surnaturel, sinon ils n'auraient pas inventé la philosophie ni la technoscience.

• DES FRANCHETARISTES. Le franchetarisme, c'est une tendance à la francheté. La francheté était une vertu ancienne : un honneur, une liberté, une vaillance, une franchise bien sûr (même s'il ne faut pas être dupes non plus, ni écorché-vif en parlant d'emblée « à cœur ouvert »). Si vous voulez, le franchetarisme, c'est un peu l'idée initiale et ultime, derrière la devise trine « liberté, égalité, fraternité », mais sans contradiction interne.

Ce que NE valent PAS d'être les païens contemporains :

• DES COMPLOTISTES HISTORIQUES , du moins en l'absence de preuves sérieuses (et non seulement des allégations, des suppositions et des projections sans esprit de méthode, seulement fondées sur des comparaisons : « comparaison n'est pas raison »). Donc attention, qu'on se comprenne bien : les complots existent, et ceux qu'on appelle les complotistes n'ont pas forcément tort, ils peuvent être des lanceurs d'alerte ! … Par contre, notre époque est la première sur Terre, à être aussi technoscientifique. Cela alimente tous les fantasmes les plus inquiétants, non sans raison, mais cela signifie d'abord (en ce qui nous concerne) que c'est la première époque sur Terre, à être aussi scrupuleuse en termes d'exactitude. Par le passé, on ne s'encombrait pas de conserver des archives, à les anéantir parfois sans vergogne, sans parler des ethnocides inter-claniques, etc. Seuls quelques érudits grecs, ont été retenus pour cette démarche technoscientifique qui a pris tout son essor aujourd'hui, depuis cinq siècles seulement (et même s'il exista de sérieux connaisseurs ailleurs qu'en Grèce antique, par exemple les Druides, sans parler d'Odin qui est un dieu de la connaissance). Mais donc, on ne voit pas pourquoi la spiritualité mésopotamienne des monothéistes (chrétiens surtout en Europe, mais aussi déferlantes musulmanes et survivances juives) … on ne voit pas pourquoi la spiritualité mésopotamienne, se serait privée de pareilles méthodes ... bien qu'elles contredisent une bonne partie de leurs autoproclamés messages de paix.

• DES MONOTHÉISTES ET DES PATRIARCAUX. On s'en doute, le monothéisme est une spiritualité moyenne-orientale, et le paganisme est euro-traditionaliste. Qu'on soit de gauche, du centre ou de droite, cela implique inévitablement l'amour d'une culture. Cela signifie donc qu'il est parfaitement possible de se moquer et de critiquer tous les monothéismes : pour nous, rien n'est « haram » (« blasphème ») ! … Et de toute évidence comme nous ne sommes pas monothéistes mais euro-traditionalistes, nous ne sommes pas patriarcaux. Les femmes avaient dignement leur place dans l'Ancienne Europe. Sur ce point les Gréco-Romains ont prêté le flanc aux monothéismes, mais comme ils avaient leurs déesses, leurs nymphes et leurs dames, ils s'aligneront désormais sur cet élément de féminisme, d'autant plus qu'ils ont été renversés et récupérés par des asatruar lors des « invasions barbares », qui allaient accoucher du « Moyen-Âge », eux-mêmes pressés par l'expansion des Huns turco-mongols menés par Attila, dans les premiers siècles du calendrier grégorien. Les Danes (vikingar) en sont les survivances nordiques, christianisées au cœur du « Moyen-Âge ».

• DES SUPRÉMACISTES. Cela va de soi, rapport au fait que nous sommes solidaristes terrestres.

• DES PERSONNES SANS AUTODÉRISION NI AUTOCRITIQUE. Si nous n'avions aucune autodérision ni aucune autocritique, nous serions des mégalos ordinaires comme les monothéistes souvent, voire des fanatiques. D'ailleurs, sans cela non plus, philosophie et technoscience n'auraient jamais été conçues. Vous avez compris l'idée. Ça va de paire avec la francheté.

Alors, à celles et ceux qui veulent sortir du monothéisme pour rembrayer aujourd'hui avec le paganisme :

L'anti-monothéisme, c'est bien, je suis le premier à y souscrire. Néanmoins, depuis le milieu des années 90 (depuis la génération dite Z ou K parfois, après la Y des millenials) les sacrements sont drastiquement ignorés par les parents vis-à-vis de leurs enfants. Une forme de spiritualisme areligieux et scientiste, désabusé, flex, fun et cynique, a gagné nos mondes. Ce qu'il serait plus judicieux de combattre désormais, ce sont les formes sécularisées de monothéisme (et évidemment l'islamisme toujours sacral). Mais le monothéisme sécularisé, c'est quoi ? ... C'est :

1° L'humanitarisme, l'humanitaire. Réflexe pavlovien de la charité désormais bourgeoise-bohème écolo-new ager, compatible avec les politiciens.

2° L'académisme, l'expert médiatique. Réflexe pavlovien du clergé désormais BCBG à la macronie, tout à fait compatible avec l'humanitaire chez les politiciens.

3° L'économisme, la fausse image de l'entrepreneur pionnier. Réflexe pavlovien de la communauté et ses prophètes, tout à fait compatible avec l'expert médiatique et l'humanitaire chez les politiciens.

4° Le scientisme, l'idée que la science crée une nouvelle liturgie pratique et laïque à appliquer, alors qu'elle est normalement un esprit de recherche ingénieux, méticuleux et minutieux, comme rares sont les personnes à savoir faire preuve de déontologie : un savant qui parle de vérité n'est pas un scientifique ... Réflexe pavlovien de la vérité unique, évidemment compatible avec les 3 points précédents chez les politiciens.

Chez les politiciens, et évidemment chez ceux qui n'y réfléchissent pas. En faits, la République et la démocratie libérale sont toujours "transthéistes", sans même avoir besoin de chercher un "complot juif" plus prégnante aux sommets et face aux publics.

Parce que les sommités et les publics ont des réflexes pavloviens d'humanitaires, d'experts, d'entrepreneurs pionniers et de savants parlant de vérité.

Ce n'est pas parce que les nazis ont employé des symboles païens

(la svastika hindoue, par exemple, faite croix gammée) que les païens sont des nazis ...

mais certainement, les nazis s'y sont trop crus (1 ; 2) avec leur suprémacisme racial* !

* Ce qui n'empêche pas de reconnaître les universaux, sans compter que nous autres, contemporains, sommes peut-être plus nazis qu'on ne voudrait bien le croire, mais c'est inavouable.

