Déclaration solennelle de Son Altesse Royale

La récente déclaration de la Reine Mère a pu être saisie et traduite par un de nos reporters. La traduction en a été immédiatement faite et elle peut maintenant être publiée malgré de probables approximations de traduction dues à un manque de temps et de quiétude. La version en Français n’a pas pu être relue par un membre, même minuscule, de la famille royale.

« Ce gringalet commence à me les briser. Tout ce qu’il a à faire c’est de fermer sa gueule, de ne pas trop boire en public, d’avoir une maîtresse discrète, de ne pas roter à table, de fermer sa braguette quand il revient des chiottes, de pleurer un brin quand c’est triste, de ne pas rire des plaisanteries sauf de celles de George Bernard Shaw, de ne pas traiter les serviteurs comme des laquais… et quelques autres bricoles, eh bien ce connard n’y arrive même pas. Il vient chialer à la télé comme quoi on n’est pas gentil avec lui et avec sa femme. Il a réussi à se marier, avec une américaine cependant. C’était pas gagné car godiche comme il est il fallait trouver l’oiseau rare, sa colombe qui le supporte, qui ne verrait en lui que le représentant d’une lignée et pas l’être hirsute et malodorant qu’il est devenu. Je ne sais pas d’où vient les remugles qu’il dégage, c’est gênant pour un prince qu’on sort… Je sais c’est ma petite plaisanterie personnelle, c’est pas méchant, d’ailleurs il ne comprendra pas le jeu de mot, faut rien espérer d’intelligent de cet avorton. Bref, à lui seul il occupe tout l’espace. C’est peut-être sa mauvaise haleine, il n’arrive pas à la fermer sa gueule. Mais ce n’est pas le pire.

Bon d’après cet ex-britannique, on serait raciste, je ne précise pas le ‘on’, ils ne l’ont pas fait, ils risquent de chialer encore davantage devant tout ce qui ressemble à une journaliste. Et les procès coûtent chers et ce n’est pas avec ce que je vais lui laisser qu’il va pouvoir se payer un avocat haut de gamme ou une Rolex®. Raciste ! Ils se foutent de qui ? Il s’est déjà demandé combien il y a de bronzés en Inde, plus de 1,3 milliards… et c’est moi le chef. Et tout le monde m’adore ! Bon c’est vrai je règne sur le papier parce que j’ai autre chose à foutre que de m’occuper de gestion des eaux usées ou du train qui déraille entre Calcutta et Bombay. En plus je ne suis pas formée. J’ai déjà assez à faire avec Boris et ses éphémères gouvernants qui, à part des conneries, ne savent rien foutre eux non plus. Eh bien, sur les 1,3 milliards il n’y en a pas un qui m’a accusé d’être raciste. Pourtant Hindou ne veut pas dire mollasson (je n’arrête pas, c’est le champagne, ces frenchies, pour vous faire tourner la tête, ils sont de première bourre). Avec les réseaux sociaux, ils auraient pu se manifester les humiliés, les ‘gens-qui-ne-sont-rien’, les illettrés, les cons. Oui, j’ose le mot car il faut bien nommer les choses pour voir le réel, ainsi Spinoza décrit le réel par Dieu ou la Nature, cette dualité montre la superposition du mystique et du réel, les composantes essentielles du vivant… Sorry, je m’égare. Faut dire qu’avec tout le bordel que m’ont fait les deux bipèdes mammifères, je n’ai plus la tête à régner. Je me dis que vendeuse dans un Prisunic serait peut-être mieux que de m’emmerder avec ces types qui ne respectent pas le sacré. Le sacré c’est la couronne, une fraction d’éternité et non pas ces éclats de la vie publique qui ne sont que des soubresauts d’insignifiances, de riens, un étalage de d’éclats médiatiques qui disparaissent aussi vite qu’ils apparaissent. Bien entendu avec le SMIG, je n’aurais plus de larbins, faudra que j’époussette moi-même, mais ça ne me fait pas peur. D’ailleurs actuellement c’est moi qui sert de larbin à tout l’empire, on me sort de temps en temps lors des commémorations pour montrer une image respectable de cette Albion qui subit la hargne de beaucoup. J’aimerais vivre ma vie moi aussi, aller au MacDo, écouter du rap, avoir une résidence secondaire avec piscine. Les gens ne s’imaginent pas. J’ai une chiée de châteaux mais pas un seul n’a une piscine.

Pourquoi il m’emmerde ce glandu. Bien entendu, la première chose qui vient à l’esprit c’est le pognon, il faut qu’il en ait un minimum, au moins autant que sa moitié (c’est un minimum car il ne lui refuse pas grand-chose). Ce n’est pas gagné car il n’a pas de caractère, il suffit qu’elle ordonne et il exécute. il ne sait même pas rien foutre d’ailleurs, c’est à dire sourire d’une façon indolente en écoutant yeux dans les yeux les dires d’une comtesse qui a perdu son teckel dans un accident de la route, bouffer des petits fours en devisant sur la pauvreté dans le monde, recevoir le chef de l’église anglicane, la church of England, Justin, il est peut-être un peu chiant mais faut bien qu’on le soutienne face aux hérétiques.. Rien de rien, il ne sait rien foutre ! Il lui reste donc à déblatérer des conneries pour faire le buzz, toucher des droits télé, faire un téléfilm pour pouvoir acheter sa résidence, pour abonder son fond caritatif. Faut faire pleurer dans les chaumière, c’est rentable à terme, ça donne une image. Bon devenir un hérault de l’antiracisme c’est à la mode même si le courant vient des Etats-Unis qui pratiquèrent et qui pratiquent encore l’esclavage. Dans un premier temps ça émoustille un peu, mais même en tablant sur la communauté noire qui se sent humiliée, ça va vite lasser, elle va s’apercevoir qu’on se fout de leur gueule.

Il peut y avoir des raisons psychologiques, des ressentis humiliants, des préséances mal acceptées, des comparaisons défavorables, des éraflures de l’affect dans le boulot d’altesse. Mais moi, ce genre de choses me laisse indifférente. On fait le boulot qu’on a à faire, point barre. Le reste c’est de la crotte pour nourrir les potins …

Je fais quelquefois des efforts pour parler une langue apparentée à l’anglais qu’ils pratiquent outre atlantique, je fais des efforts pour me rapprocher des non-civilisations… j’ai du mal, c'est une tentative pour me rapprocher du couple, pour (peut-être) le comprendre. Pas moyen !

Où j’en étais ?

Oui, c’est ça, c’est un pauvre type. Et s’il veut continuer à nous casser les noix pour gagner du blé, il repassera. Ou alors je dévoile ses insuffisances, ses travers. Parce que des tares chez lui ça ne manque pas. Non je ne révélerai pas sa vie intime…

Quoi que !