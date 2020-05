Déconfinement partiel : entre peur et combat

Le Président de la République E. Macron parlait de guerre, certes sanitaire, mais que faire sans boucliers ni glaives, sinon s'abriter ? Cela ne pouvait durer et le Premier Ministre E. Philippe a été chargé de dévoiler un plan, décidant, pour une fois, sans écouter la nouvelle aristocratie qu'est le conseil scientifique médical. Etait-ce pour, si j'ose dire, masquer la peur d'être responsable de nouveaux décès, qu'il pèche par excès de prudence, sans réel mea culpa pour impréparation, imprévoyance ? Les agences régionales de santé et les collectivités locales ont aussi leur part de responsabilité dans le peu de moyens de protection des personnels et résidents, clients, usagers (Ehpads, transports, établissements scolaires...).

Alors qu'il était impossible d'afficher quotidiennement une carte nationale avec le nombre de décès liés au covid-19 par département, voilà désormais une carte de "la peur", tricolore, sur la circulation du virus et la tension hospitalière, servant de base uniquement pour le scolaire. On pourra dès le 11 mai sortir de sa commune mais de préférence pas du département, sans attestation mais avec port recommandé de masque ; les vacances d'été lointaines sont compromises, les saisons sportives ne reprendront plus, l'hôtellerie-restauration reste dans l'incertitude, le domaine culturel dans le flou peu artistique. Par contre, si des scientifiques estiment, au vu des expériences grandeur nature dans les pays voisins, que le virus sera encore virulent cet été (après le 10 juillet) et présent en septembre, soit il faudra apprendre à vivre avec le virus en restant confiné cet été, soit on accepte le risque. Pour l'instant, acceptons le risque sans le reprocher à l'Etat, pour aussi redémarrer l'activité économique.

Si le plan Philippe pose de nombreuses interrogations, un autre plan de déconfinement, tout aussi arbitraire, partiel et prudent, peut-être plus "responsable", pouvait se concevoir, mais en conservant une attestation de déplacements dérogatoires jusqu'au 10 ou 17 juillet, selon la couleur des départements.

1) une rentrée des classes ne doit pas être basée sur le volontariat des parents, à moins qu'ils assument l'instruction. Mais y aurait-il eu un contrôle de l'Education Nationale ? L'école n'est pas une garderie, mais un lieu de savoirs. Ainsi, pour un véritable 3e trimestre, plus aucun transport scolaire et la rentrée aurait pu se faire par niveaux en 3 temps : dès le 12 mai, Terminale, Troisième, CM2 et CP, avec dédoublement des classes, rendu possible par la place libérée et si nécessaire, emploi de contractuels pour alléger la charge des professeurs. Deux semaines plus tard, le 25 mai, ce serait au tour des Première, Quatrième, CM1 et Maternelle. Enfin, le 8 juin, le reste des élèves. Donc fin du chômage partiel payé intégralement par l'Etat pour garde d'enfants le 7 juin. Les élèves qui prenaient un transport scolaire seraient, soit restés à la maison suivre un cours à distance, soit emmenés par leurs parents en classe, jusqu'au 7 juin. Les internes ne retourneraient pas aux internats. Mais dès le 8 juin, retour à la normale, avec des décalages des heures de cours selon le niveau. La sortie des classes serait repoussée au 10 juillet pour les départements en vert, 17 juillet pour les autres.

2) dès le 12 mai, réouverture des "petites surfaces", telles salons de coiffure, fleuristes, cabinets médicaux, agences postales et bancaires, mais pas de reprise de trafic normal pour les métros, trams, bus, trains, jusqu'au 25 mai pour les départements en vert, 2 juin pour les autres

3) à partir du 25 mai pour les départements en verts et 2 juin pour les autres, les salles de cinéma, de théâtre pourraient rouvrir ainsi que piscines, parcs et forêts, jardins et plages * ; courses, tournois et autres rencontres sportives, spectacles, festivals en plein air autorisés sauf le week-end et jours fériés ; réouverture des lieux de culte et cimetières *, autres magasins "non essentiels de grande surface" (grand passage), y compris librairies, bibliothèques municipales, bars, cafés, restaurants, hôtels en semaine uniquement (fermés les week-ends et jours fériés) avec respect des distances jusqu'au 17 juillet - * ainsi le 6 juin 1944 aurait pu être commémoré en Normandie, mais aussi l'Appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940

4) deuxième tour des municipales le dimanche 5 juillet (complètement occulté par le gouvernement qui avait pris le risque d'organiser le 1er tour)

5) fin du déconfinement partiel le 10 ou le 17 juillet après 20 h. Retour à la normale avec réouverture de tous les sites touristiques.

La dépense publique pour le chômage partiel montre qu'il ne sera plus possible de baisser les "charges" ; en revanche, si les impôts ne doivent pas augmenter, il faudra le faire sur les cotisations salariales et patronales pour les hauts salaires (voir "Le Plan C"). Au-delà de cet épisode sanitaire, pour les années futures, ce serait par exemple l'occasion de revoir l'organisation et le bâti dans les établissements scolaires, avec l'argent qui était consacré à la quasi gratuité de manuels scolaires ou de la cantine, ainsi que l'embauche de contractuels au lieu de repenser les programmes, de réformer le bac. Pensons ainsi à l'extension en cinq ans (pour avoir de la place pour des classes de 28 élèves maximum) selon les dernières normes thermiques, à pérenniser la mise aux normes sanitaires dans les toilettes et lavage systématique des mains avant et après le repas, le décalage dans chaque établissement d'un quart d'heure entre les niveaux (pour limiter le croisement d'élèves dans les couloirs), idem dans les cantines et les transports scolaires...

Citoyennement vôtre

Philippe POINSOT de Dijon, auteur de "Le Plan C"

www.philippe-poinsot.monpetitediteur.com