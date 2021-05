Déconfiner et libérer les Français : tu parles !

Ça y est ? Grâce aux mesures mystiques et jupitériennes de notre bien-aimé Président Emmanuel Macron, le déconfinement s’annonce sous les meilleurs auspices. Tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le Français, heureux, va pouvoir sortir, dîner en ville, danser dans les rues, profiter des promenades… C’est oublier le triste bilan sécuritaire de l’été 2020. Petit Français battu, cocu, content, souviens-toi de l’été dernier !

Les Français naïfs, galvanisés par les Français gauchistes, s’imaginent vivre dans un monde idéal, où tout est fait pour le bonheur public. On rêve encore d’aller au théâtre, de fréquenter les salles de cinéma, d’écouter un orchestre en plein air… Quelle merveille !

C’est oublier qu’un pays perdu comme la France ne connaît ni liberté d’aller et venir, ni liberté de se divertir ou de s’amuser. Les endroits préservés par la délinquance et le crime se font de plus en pus rares. Souvent la promenade se termine par un viol, la séance de cinéma par un tabassage en règle à peine sorti de la salle (ou, pourquoi pas, dans la salle), le concert en plein air par une rixe généralisée, avec des hospitalisations… Et je ne compte pas, bien entendu, le terrorisme, qui en rajoute une couche. À l’heure où l’on égorge des fonctionnaires de police en plein commissariat, le petit Français s’imagine encore en sécurité dans un jardin public ou un établissement culturel ? Ils me font rigoler tous ces cocus de l’Histoire que j’écoute, à droite et à gauche, en train de beugler : « Chic, on va pouvoir reprendre la vie d’avant ! ».

Durant l’été 2020, j’eus la chance inestimable de séjourner cinq semaines dans un joli coin de la France du sud, encore épargné par l’ultra-violence. Cela n’a pas fait de moi en naïf ou un angéliste, encore moins un Bisounours. Tous les jours, en juillet et août 2020, les médias – qui, pourtant sont payés pour minimiser les problèmes – nous abreuvaient d’images horribles de violences déchaînées à tous les coins de rue. L’été 2021 sera chaud, petit Français cocu qui te crois préservé ! Tant que la magistrature relâchera des caïds dans la nature sans les condamner, ou en les condamnant à des peines d’opérettes, tant que nos gouvernements seront à genoux devant la racaille, tant que les pouvoirs publics feront de la voyoucratie la première police supplétive destinée à terroriser la classe moyenne, la seule qui travaille et qui contribue fiscalement, nos chers amis les voyous continueront à piller, violer, squatter, torturer, séquestrer, massacrer, humilier, mutiler dans tous les coins, avec le soutien constant et quasiment avoué de l’État. L’été 2021 sera pire que son prédécesseur.

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-gerald-darmanin-propulse-a-linterieur-dans-un-climat-tendu-1221729

Au moins, le confinement avait du bon. Non pas que les voyous respectent les couvre-feux, confinements, attestations et autres restrictions des libertés publiques : ils n’en ont pertinemment rien à foutre, et de toute manière, ils ne sont pratiquement jamais contrôlés ni verbalisés. Mais, en revanche, les rues se vident, surtout le soir, il y a nettement moins d’honnêtes gens à agresser, ce qui, mécaniquement, diminue un tout petit peu les risques. L’impunité dont bénéficie la racaille est toujours garantie, mais le nombre de victimes potentielles régresse. Les prédateurs sont toujours protégés dans leurs prédations, mais c’est le nombre global des proies potentielles qui diminue fortement. Du coup, pour nos chers amis les voyous, c’est un peu la disette. Mais, lorsque le gouvernement relâche la totalité du gibier dans la nature, la chasse est de nouveau ouverte, et sans aucune restriction. Voilà pourquoi, l’été 2021 sera très très chaud !

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/28/la-delinquance-a-chute-en-2020-avec-le-covid-19-et-les-confinements-exception-faite-des-violences-sexuelles-et-familiales_6067977_3224.html# : :text=Violences%20sexuelles-,La%20d%C3%A9linquance%20a%20chut%C3%A9%20en%202020%20avec%20les%20confinements%2C%20sauf,des%20cambriolages%20de%20logements%20notamment.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/pendant-le-confinement-la-delinquance-a-baisse-de-70-03-07-2020-8346957.php

Notez bien, cependant, que, durant les heures les plus drastiques du confinement, il restait tout de même les agressions à domicile et sur le lieu de travail, et de ce point de vue, la délinquance n’a pas chômé. Je ne parle même pas des incendies en tout genre, de voiture ou d’autres choses, une activité ludique que nos amis les voyous pratiquent à n’importe quelle heure et n’importe où.

Mais de cela, le petit Français battu, cocu, content, ne veut rien entendre.

Il l’aime son beau pays ! Il l’aime sa gentille racaille ! Il l’aime son gouvernement doux et tutélaire. L’essentiel, pour lui, à présent, c’est l’alliance entre LR et LaREM, validée par Castex, une magnifique alliance qui le garantira des méchants populistes et qui résoudra, enfin, toutes les difficultés.

Car, comme le disait le plus grand sociologue français, Laurent Mucchielli, c’est bien connu, la délinquance, ça n’existe pas !

https://davidcourbet.wordpress.com/2012/03/30/nice-matin-laurent-mucchielli-la-delinquance-nexiste-pas/

L’été 2021, ce sera l’été du bonheur retrouvé !