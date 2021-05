Découverte d’un trésor d’Heinrich Himmler en Pologne ?

Des Chasseurs de trésor ont annoncé la découverte de l'or nazi dans un palais en Pologne.

En Pologne a été annoncée la découverte d'une cachette d'Heinrich Himmler avec 48 caisses d'or et d'autres trésors. Elle se trouve dans un ancien palais où les nazis avaient organisé une maison close pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette cachette était surveillée pendant 60 ans par l'amante d'un officier SS. Il est prévu d'extraire ce trésor prochainement.

Des Chasseurs de trésor ont annoncé la découverte de 10 tonnes d'or nazi, qui auraient été volées et cachées pendant la Seconde Guerre mondiale par le chef de la SS Heinrich Himmler pour créer le quatrième Reich. Les fouilles devraient commencer dans ce palais en Pologne la semaine prochaine. C'est ce que rapporte le Daily Mail. Il est prévu de déterrer les 48 caisses d'or pour un total d'environ 575 millions d'euros. Il est précisé que d'autres objets de valeur pourraient également y être cachés.

A en croire les Chasseurs de trésor, ils ont déterminé l'emplacement de la cachette à partir de documents secrets et d'une carte aux trésors des descendants des officiers SS appartenant à une loge secrète. Il s'agirait du fameux or de Breslau qui a disparu de la SS à la fin de la guerre. Le mystère des trésors disparus n'est toujours pas percé à jour.

Le palais du XVIIIe siècle se situe dans le village de Minkowskie à environ 50 km à l'est de Wroclaw. Il a été construit par le général prussien Friedrich Wilhelm von Seydlitz dans le style rococo. Après la Seconde Guerre mondiale, le palais a été utilisé par l'Armée rouge, par les forces polonaises, avant de devenir le siège du conseil local, une maternelle et ensuite un cinéma.

Parmi les documents découverts se trouve une lettre d'un officier SS adressée à une jeune femme qui travaillait au palais en devenant par la suite son amante permanente. Un certain von Stein écrit à Inge : "Je vous confie 48 caisses de la Reichsbank et tous les coffres familiaux. Vous êtes la seule à savoir où ils se trouvent."

De plus, dans le carnet militaire d'un autre officier SS sous le pseudonyme Michaelis est indiqué l'emplacement de 11 cachettes d'or, ainsi que d'œuvres d'art volées, de dépôts bancaires, d'artefacts religieux et d'autres objets de valeur en Basse-Silésie (qui était un territoire allemand avant et pendant la guerre) et à Opole.

"A l'orangerie a été creusé un conduit qui sert d'abri aux caisses et aux conteneurs, indique une inscription du 12 mars 1945 sur les trésors du palais à Minkowskie. 48 caisses de la Reichsbank en bon état sont cachées sous terre et recouvertes par des plantations vertes. Que la prophétie nous garde."

Selon Roman Furmaniak, directeur de la fondation Pont de Silésie (Schlesische Brücke), qui supervise les Chasseurs de trésor, l'or a été caché par l'auteur du journal Michaelis et le professeur Grundmann. A la fin de la guerre il a choisi 11 endroits secrets pour l'opération d'Himmler. A Minkowskie elle était prise en charge notamment par von Stein. Roman Furmaniak le décrit comme une personne brutale qui aimait faire souffrir ses victimes avant de les tuer. Von Stein a ordonné à son amante Inge de surveiller la cachette.

"Elle pensait y rester un an ou deux, et qu'ensuite tout se terminerait. Personne ne pensait à l'époque que l'Union soviétique prendrait le contrôle de cette région", a souligné Roman Furmaniak.

Ce dernier est convaincu que les trésors sont restés intacts parce qu'Inge veillait à la cachette pendant 60 ans, jusqu'à sa mort.

En 1945, elle a dû se cacher des soldats soviétiques pendant deux mois dans la forêt. Et quand les Allemands ont été chassés de cette région, peuplée ensuite par les Polonais d'Ukraine occidentale, Inge a changé d'apparence et a épousé un habitant local.

Il est supposé qu'hormis l'or de la Reichsbank les caisses contiennent les biens des bijouteries de Breslau (actuellement Wroclaw) et des objets de valeur des collections privées d'Allemands riches remis à la SS pour être sauvés de l'Armée rouge qui menait l'offensive.

La découverte du journal décrivant les cachettes avec les trésors du Troisième Reich a été annoncée en 2019. Ainsi, l'officier Egon Ollenhauer écrivait au sujet de l'ordre d'Adolf Hitler de cacher 260 camions avec des objets de valeur dans 11 endroits différents sur le territoire polonais. Egon Ollenhauer était dans cette opération un maillon de liaison entre la SS et les personnes aisées locales.

Avant cela, le journal était conservé dans la loge maçonnique de Quedlinburg, une ville de Saxe-Anhalt.

Il mentionnait notamment une cachette près de Breslau. De plus, selon le journal, dans une cachette se trouvent sept tableaux volés par les nazis des collections d'art françaises.

L'authenticité du journal a été confirmée par cinq instituts de recherche allemands.

Alexandre Lemoine

