Découvertes russes de l’année

Plutôt que de publier un bêtisier de l'année, je vous propose un pêle-mêle de petits événements qui ont attiré mon attention durant cette dernière année. En surfant au hasard sur des sites russes, j'ai parfois fait des découvertes agréables, inquiétantes ou surprenantes sur la Russie. Je profite de cette période de fêtes et de relatif calme politique pour partager quelques-unes de mes découvertes de l'année.

Les îles Kouriles.

Or blanc. Découverte agréable.

J'ai découvert cette année un groupe musical composé de jeunes filles qui s'est fait connaître en déambulant dans des lieux publics en chantant des chansons folkloriques russes. Le groupe s'appelle « Or blanc - Белое злато » et il existe depuis au moins huit ans.

Il a été formé dans un collège de Norilsk, une ville industrielle située au nord de la Sibérie, au delà du cercle polaire et il est maintenant basé à Moscou.

Ce groupe apparaît alors que la musique aux standards mondialisés envahit la Russie comme d'ailleurs le reste monde et comme si dans une ultime résistance ces jeunes filles ne voulaient pas voir disparaître leur âme et leur culture.

Or blanc a fait un remarquable travail pour retrouver tous ces titres. Ces clips semblent improvisés mais ils ont en réalité été longuement répétés souvent dans une salle quelconque ou dans une classe d'école. Il semble qu'il y ait une rotation parmi les chanteuses : certaines partent et de nouvelles arrivent.

La meneuse du groupe semble être Daria Yatsenko, la troisième depuis la gauche dans le premier clip et la plus démonstrative de toutes.

Elles ont un succès local incontestable. Elles sont allées en Pologne et en Allemagne mais elles n'ont pas fait de percée internationale. Sans doute un problème de promotion et à cause de la barrière de la langue... et sans doute aussi à cause de l'absence d'un bon manager.

Depuis quelques mois, un accordéoniste s'est joint au groupe et il chante aussi avec les filles.

Les filles ne donnent aucune information sur elles. Leur site mentionne les conditions et les prix pour leurs concerts, rien de plus et tout est uniquement en russe.

Or blanc est bien plus qu'un simple groupe de chanteuses, il représente un renouveau, un retour aux anciennes valeurs. Leurs voix harmonieuses et leur air naturel sont un vrai régal pour les amateurs de chansons folkloriques russes.

Pour ceux qui veulent voir d'autres clips de ce groupe, vous trouverez toute une série de vidéos mises en ligne sur YouTube en ouvrant le lien ci-dessous. On peut franchement passer les deux premiers clips et plutôt piocher dans le milieu et le bas pour trouver le plus intéressant.

https://www.youtube.com/channel/UCOxJxUc4g57ka1KAXcV32tA/videos

Menaces japonaises. Découverte inquiétante.

Octobre 2019. Lors d'un discours devant le parlement, le ministre japonnais de la défense, Takeshi Iwaya, s'est permis une saillie en menaçant d'abattre les avions russes qui survoleraient ou se dirigeraient vers les îles Kouriles du Sud.

Pour rappel : les îles adjacentes à Sakhaline avaient été attribuées à l'Union soviétique en 1951 lors de la signature du traité de paix de San Francisco. Le point de vue japonnais est que les quatre îles les plus méridionales n'appartiennent pas aux Kouriles. Ils désignent ces îles « Territoires du Nord ». Ces îles volcaniques ne représente aucun d'intérêt économique pour la Russie à part la pêche mais elles ont une importance stratégique. La Russie, en étant souveraine du chapelet complet de ces îles, fait de la mer d'Okhotskh une quasi mer intérieure russe.

La mer d'Okhotsk.

La réponse russe ne s'est pas fait attendre. Elle est venue de la bouche du représentant officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le général Igor Konashenkov,

« En cas d'agression militaire directe et suivant le droit international notre réponse suivra immédiatement : la Russie détruira non seulement l'objet sur le territoire duquel l'attaque a été commise, mais également toutes les bases similaires au Japon, y compris l'équipement et le personnel militaire [américain ?] stationné sur elles. »

Il a continué en disant : « - d'autre part, cela nécessitera la mise hors service des moyens de télécommunications japonnais avec nos systèmes de brouillage électronique. »

Tokyo s'est empressé de présenter ses excuses officielles et a dit que les propos du ministre de la Défense étaient inappropriés. [i]

Comme le dit une plaisanterie bien connue en Russie : quiconque ne veut pas écouter Lavrov (ministre des Affaires étrangères) écoutera Shoïgu (ministre de la Défense) et c'est encore mieux si on donne la parole à ses subordonnés.

Aux dernière nouvelles,Takeshi Iwaya ne s'est pas encore fait seppuku (hara-kiri).

Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'échange aussi viril avec les Européens mais...

C'est une information qui est, me semble-t-il, passée inaperçue dans nos médias.

Parade militaire. Découverte contrastante.

Cette vidéo date d'il y a deux ans mais je ne l'ai découverte que cet été.

Une parade de marins de différents pays était organisée à Pattaya en Thaïlande pour le cinquantième anniversaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Des pluie tropicales étaient tombées la veille et avaient inondé les rues de la ville.

Les organisateurs avaient décidé de maintenir malgré tout le défilé et voici ce que cela a donné.

Le contraste entre les marins américains et les marins russes est saisissant et chacun en tirera les conclusions qu'il veut.

Zara et Gerard Depardieu. Découverte étonnante.

Les deux artistes ont enregistré un nouveau duo qu'ils présenteront à Nouvel-An. Il s'agit d'une reprise de « Paroles... paroles... » qui avait été chantée en français par Dalida et Alain Delon en 1973.

Nous ne pouvons malheureusement en voir pour le moment que quelques passages de l'enregistrement en studio.

https://fr.sputniknews.com/insolite/201912271042666639-gerard-depardieu-en-duo-avec-une-chanteuse-russe-pour-les-fetes-de-fin-dannee—video/

C'est l'occasion de revoir l'étonnante interprétation d'une autre chanson que ces deux artistes avaient jouée sur scène en août 2018 à Vitebsk. C'est une reprise en français et en russe d'une des plus belles chansons de Vladimir Vissotski : La fin du bal (Le vol arrêté).

Discours de Vladimir Poutine. Découverte menaçante.

Le dernier discours que Vladimir Poutine a prononcé ce 24 décembre lors d'une réunion élargie du conseil du ministère russe de la Défense n'a pas été beaucoup commenté par les grands médias.

Le ton était ferme sans être vindicatif. Après avoir résumé la course aux armements depuis 1945 quand l'Union soviétique et ensuite la Russie devaient constamment rattraper un retard, il a dit avec une satisfaction non dissimulée qu'à présent la Russie possède des armes tactiques et stratégiques imparables de type nouveau et que ce sont les autres qui sont à la traîne et devront rattraper le retard.

Il cite comme exemples :

Le missile hypersonique Kinjal qui menace les navires de guerre américains. Plusieurs unités russes en sont déjà dotées.

Le laser de combat Peresvet capable de mettre des satellites ou des drones hors service. Le système est mis en service depuis un an.

Le missile intercontinental hypersonique Avangard capable de voler à mach 20 et impossible à intercepter par la défense anti-missile actuelle. Ce missile est produit en série depuis mars 2018.

Le missile de croisière hypersonique Zircon d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Le missile est déjà opérationnel.

Le missile intercontinental Sarmat capable de suivre une trajectoire orbitale par le pôle Sud contournant ainsi la défense anti-missile américaine. Compléter la défense anti-missile par le sud aurait un coût monstrueux pour les Américains. Le missile sera mis en service en 2020.

Le missile de croisière Burevestnik à propulsion nucléaire de portée illimitée. Date de mise en service inconnue.

Le drone furtif nucléaire sous-marin Poséidon capable de produire un tsunami et de détruire une ville côtière. Un nouveau sous-marin capable de le lancer vient d'être confié à la marine pour les essais en mer.

Toute une panoplie de nouvelles armes classiques pour l'armée de terre, de l'air et la marine. Déjà mises en service et équipant l'armée russes de 70 % d'armes de dernière génération.

On ne sait trop si nos grand éditorialistes sont tous en congé à la neige ou s'ils sont groggy par ce qu'ils ont entendu mais les derniers titres des médias évoquaient plutôt l'inauguration de la voie ferrée du pont de Crimée et l'outrage lancé ainsi à l'Ukraine et à l'Union européenne.

J'avais déjà publié un article prévenant que 2020 sera l'année où les Forces armées russes seront capables d'assurer leur sécurité nationale et cela semble confirmé.

Je ne sais qu'en penser mais mon expérience me dit que Vladimir Poutine n'a pas l'habitude de faire des rodomontades. Quand il dit que ces armes sont au point et équipent déjà l'armée russe, j'ai plutôt tendance à le croire et en même temps à me dire – Quel gâchis !

Les président russes ont à plusieurs reprises proposé des ententes sur la sécurité en Europe et ils n'ont reçu que des fins de non recevoir. La Russie a alors lancé en 2012 un ambitieux plan pour rééquiper ses forces armées de matériel ultra-moderne.

Que d'énergie dépensée et de temps perdu et pour quel résultat et pour quel intérêt ?

Nous allons payer la stupide politique de confinement de la Russie au prix fort. Personne ne s'imaginait que la Russie serait capable de se redresser et maintenant, nous avons un adversaire en face de nous à la place d'un partenaire.

Les plaisanteries ukrainiennes. Découverte drôle.

Pour ne pas terminer cet article sur une note inquiétante, j'ai relevé sur le net quelques déclarations de responsables ukrainiens et quelques plaisanteries russes sur l'Ukraine. Elles sont souvent sarcastiques et révèlent la perplexité des Russes devant l'exaltation patriotique de leur voisin. Ce sont des plaisanterie un peu sur le modèle des Chuck Norris Facts. [ii]On les trouve par centaines sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé quand l'ukropithèque s'est séparé de l'australopithèque et a fondé le pays le plus créatif du monde.

Le chef du bureau du président ukrainien a déclaré à la télévision que 70 millions de personnes vivaient en Ukraine avant 1917. Elles ont massivement migré vers le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et la Pologne quand leur terres ont été réquisitionnées et y ont retourné la terre pour faire de ces pays de grandes puissances agricoles. [iii] [A mon avis, il a compté les pieds et il a oublié de diviser par deux.]

Le président Zelensky n'a pas été en reste lors du forum économique international de Kiev. Pour lui, l'humanité doit à l'Ukraine les inventions du premier satellite artificiel, du premier hélicoptère et du moteur de fusée. On doit la découverte des rayons X et des CD aux Ukrainiens ainsi que les tramways électriques, le plus gros avion du monde [ce qui est exact] et le code postal. En outre, des Ukrainiens sont les créateurs de PayPal et de Whatsapp. [iv] [Pour les trams, il se trompe lourdement. Ce sont les Belges qui ont créé les sociétés de trams dans la région.] [v]

Pedro Porochenko a déclaré que Igor Sikorsky était un Ukrainien exceptionnel pour avoir construit le premier avion quadrimoteur. [Oui, mais il aimait tellement l'Ukraine qu'il a appelé son avion « Chevalier russe » et qu'il est devenu américain en 1928.]

L'ex-ministre des Affaires étrangères Pavel Klimkin a déclaré qu'Alexandre Pouchkine (1799 – 1837) peut également être considéré comme ukrainien pour son amour de la Crimée et d'Odessa. [Il est incontestable que Pouchkine aimait la Crimée et Odessa [d'ailleurs pour une femme mariée qui habitait Odessa] mais à l'époque, la Crimée et Odessa étaient russes sans contestation. La région autour de Kiev s'appelait la Petite Russie et il n'y avait aucune région qui s'appelait l'Ukraine. Attention Monsieur Klimkin, vous apportez de l'eau au moulin de ceux qui disent que la Crimée et Odessa sont russes. De plus, Pouchkine a été un des plus grands contributeurs de la transformation du russe vernaculaire en langue littéraire et il ignorait sans doute les dialectes régionaux qui ont donné naissance à l'ukrainien.]

Quand certains négationnistes vous posent la question qu'ils croient pertinente : pourquoi personne n'a jamais réussi à trouver une monnaie ukrainienne antérieure au XXe siècle ? Pour les décontenancer à tout jamais, donnez-leur cette réponse : parce que déjà à l'époque, les Ukrainiens utilisaient les cartes bancaires, étant à la pointe du progrès et de la technologie !

Selon un site parodique russe, Porochenko a déclaré dans le cadre de la lutte contre la corruption : « J'ai fait tout mon possible pour que le prochain président de l'Ukraine n'ait rien à voler. »

Finalement, j'ai le plaisir de vous présenter une carte de l'Ukraine revisitée par les descendants des ukropithèques qui m'a fait beaucoup rire.

L'Ukraine actuelle est devenue la Veliko-Ukrainia (Grande Ukraine.)

La Biélorussie, c'est la Biélo-Ukrainia. (Ukraine blanche)

Le Kouban, c'est la Malo-Ukrainia. (Petite Ukraine.)

La Moscovie, c'est la Novo-Ukraine. (Nouvelle Ukraine.)

L'oblast de Kaliningrad est redevenu Königsberg et est rattaché à l'Ukraine.

L'est de la Russie devient la Tartarie, la Carélie et la Mordovie.

[C'est à prendre au second degré, du moins je l'espère, sinon, je crois qu'il y aurait un obstacle de taille à cause du point découverte précédent. Je constate avec soulagement que la France ne deviendra pas Zapad-Ukrainia ou l'Ukraine occidentale.]

Personnellement, je comprends le désir des Ukrainiens de s'inventer une histoire. Il est parfois nécessaire de chercher des personnages ou des événements autour desquels se rassembler pour renforcer l'unité dans une proto-nation comme l'Ukraine mais le moment est me semble-il mal choisi. En pleine guerre civile, il est inopportun d'exhalter un patriotisme aussi primitif plutôt que d'entamer un dialogue avec les parties du pays qui ne se sentent pas partie prenante de ces charlataneries.

Il me reste à souhaiter une bonne fin d'année à tous ceux qui auront lu cet article jusqu'à la fin et à leur présenter mes meilleurs vœux pour 2020.

