Découvrez la technique pour débiter à volonté des MACRONERIES

Découvrez la technique pour débiter à tour de bras des MACRONERIES

Commencez par la case en haut à gauche, puis enchaînez avec n’importe quelle case en colonne 2, puis avec n’importe laquelle en 3, puis n’importe laquelle en 4 et revenez ensuite où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard…

Mais surtout, n’oubliez pas d’y mettre l’intonation et la force de conviction…

1 2 3 4 Mesdames, messieurs la conjoncture actuelle doit s’intégrer à la finalisation globale d’un processus allant vers plus d’égalité Je reste fondamentalement persuadé que la situation d’exclusion que certains d’entre vous connaissent oblige à la prise en compte encore plus effective d’un avenir s’orientant vers plus de progrès et plus de justice Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que l’acuité des problèmes de la vie quotidienne interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l’avant dans la voie d’une restructuration dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité Par ailleurs, c’est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd’hui la volonté farouche de sortir notre pays de la crise a pour conséquence obligatoire l’urgente nécessité d’une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que l’effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus conforte mon désir incontestable d’aller dans le sens d’un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. J’ai depuis longtemps (ai-je besoin de vous le rappeler ?), défendu l’idée que le particularisme dû à notre histoire unique doit-nous amener au choix réellement impératif de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Et c’est en toute conscience que je déclare avec conviction que légitime de chacun au progrès social doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l’élaboration d’un programme plus humai, plus fraternel et plus juste. Et ce n’est pas certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la nécessité de répondre à votre inquiétude journalière, que vous soyez jeunes ou âgés, entraîne une mission somme toute des plus exaltante pour moi : l’élaboration d’un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis.

Emission MAE : http://www.perdre-la-raison.com/2016/07/-comme-macron-generateur-langue-bois.html

CONCLUSION

Finalement, c’est facile de parler la langue de bois boursoufflée à l’hélium comme Macron pendant 7 heures d’affilée et de débiter des macroneries. Ce tableau le prouve. Il faut un peu d’entraînement et surtout être menteur, manipulateur, narcissique, hypocrite, fourbe, corrompu, charmeur, malveillant, mythomane, sociopathe … sinon s’abstenir ! On peut tenir 8 heures d’affilée pour sortir des sornettes à tour de bras.

Je ne suis pas un fan de Marine Le Pen, cependant, il faut bien reconnaître qu’elle a bien saisi le cas Macron et elle l’exprime parfaitement :

« Vous savez quoi, Monsieur Macron ? Vous avez un talent fou : vous arrivez à parler sept minutes, je suis incapable de résumer votre pensée ! Vous n'avez rien dit ! C'est le vide absolu, sidéral ! J'attire l'attention des Français : je voudrais quand même qu'ils s'attachent à vérifier que, à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites un petit peu de ceci, un petit peu de cela et jamais vous ne tranchez ! On ne sait pas ce que vous voulez […], et honnêtement je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant. »

Je suis également tout à fait d’accord avec elle lorsqu’un jour elle a dit que Macron sera le pire de la droite et le pire de la gauche. Nous y sommes en plein et si nous ne l’arrêtons pas, ce n’est pas fini. Loin s’en faut !

Macron n’arrive pas à sortir d’un rapport de séduction. Macron joue (plutôt il surjoue) en mode séduction. Il finit par fatiguer tout le monde et ne plus tromper personne. Il n'y a qu'à voir ses ministres au cours du grand blabla ou ils sont en pleine méditation transcendantale ou alors ils sont en train de piquer un bon roupillon. Aucun chef d’État n’a suscité autant le rejet des Français. C’est pire que Sarko et Hollande « en même temps ». Nous sommes en juillet 2019 : je suis prêt à parier que ça va aller crescendo.