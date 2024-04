Décrépitude occidentale ou qu’attendez-vous de l’actu ?

Qui aurait pu croire il y a 20 ans que l'occident allait plonger dans une telle décadence ? Après la présidence de George W. Bush, on aurait pu penser que tout allait revenir à la normal. C'est exactement le contraire qui s'est produit. La France a obtenu les pires présidents de la République depuis lors : Nicolas Sarkozy, François Hollande et enfin, le pire d'entre les pires, Emmanuel Macron ! La parole médiatique est, aujourd'hui, de plus en plus cloisonnée et n'accepte de débats que s'ils permettent d'embrouiller encore plus l'esprit des téléspectateurs.

La chaîne youtube Blast utilise le terme "présentisme" pour expliquer la décontextualisation opérée par le mainstream. Ce présentisme existe depuis longtemps mais fait encore plus rage aujourd'hui, au moment du COVID d'abord et suite à l'attaque israëlienne sur Gaza et celle de la Russie sur l'Ukraine. Tout est fait pour que le spectateur lambda non éclairé :

1- Soit maintenu dans une fausse impression de savoir des choses du fait de la médiatisation d'intervenants prétendument qualifiés

2- Soit hystéricisé et enfantilisé par une vision binaire des choses (Russes / Poutine méchant(s), OTAN/Israël gentil, Hamas méchant, Zelenski gentil, Antivax méchants, extrêmes méchants, centre gentil etc.)

3- Soit totalement embrouillé par une information partielle ou partiale mise en valeur et une information objective et déterminante laissée de côté

4- Soit dépourvu de défenses rationnelles par la mise en valeur systématique d'intervenants discrédités de longue date comme BHL, Enthoven, Fourest etc. Les journalistes ne sont plus du tout des garants de l'hygiène mentale, au contraire.

La seule personne que je connaisse à avoir fait un travail profond de réappropriation de l'information politique est François Asselineau. Qu'il n'ait pas pu se présenter en 2022 est un véritable scandale, aux antipodes de toute valeur démocratique et démontre, si besoin est, le niveau de bassesse institutionnelle dans lequel nous sommes arrivés. C'est le seul politique à avoir anticipé ce qui allait se passer avec Macron et Méloni notamment. Malheureusement, les médias déconstruisent tellement l'esprit critique que son message est inaudible à la majeure partie de la population, qui se laisse berner par des classifications abrutissantes comme "complotiste" "d'extrême droite" ou même, la meilleure, "poutinophile".

Le rêve démocratique est aujourd'hui définitivement éteint. Nous sommes entrés dans la phase la plus problématique de notre histoire, avec des logiques de blocs très proches de ce qu'avait prévu Huntington dans le choc des civilisations, mais qui risque de se transformer en quelque chose de pire, en quelque chose qui ressemble à 1984. On a droit à nos quarts d'heure de haine contre le Hamas ou contre Poutine, à l'instar de ce qu'avait reçu Emmanuel Goldstein dans le roman susmentionné. Nous sommes effectivement en train d'agresser la Russie avec des mesures de rétorsion ou par des coups d'Etat venues de l'Etat profond, mais dans le cas où nos funestes desseins gagneraient, la fusion hypothétique de l'Europe et de la Russie pourrait bien crée l'Eurasia.

Qu'attendez-vous au juste de l'actualité ? La mise en valeur d'un héros, d'une nouvelle personne qui résoudra les problèmes de la France, quelqu'un qui fasse bien le boulot ? C'est inespéré, car tout est fait pour que la politique française et européenne soit sans issue. L'espoir fait vivre mais elle est également vecteur d'illusions. On peut croire qu'une révolution ait lieue, que l'Euro s'effondrera, que Trump laissera tomber la guerre et réformera l'Etat profond, ou même, pourquoi pas, que les extraterrestres viendront nous sauver de notre abrutissement généralisé, mais toutes ces hypothèses apparaissent complétement improbables en l'état actuel.