« Décrivez le travail qui justifie les frais de tenue de compte ? » Aucun banquier n’est capable de répondre

Par Gérard Faure-Kapper



Grand concours pour les banquiers.



"décrivez le travail qui justifie les frais de tenue de compte"





C'est sérieux, mais il faudra au banquier des trésors d'imagination.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE.



Ce libellé devient familier aux victimes des banques. Chaque année, c'est une vingtaine d'€uros qui sont prélevés.



Multiplié par 40 millions de clients, ça fait un putain de pactole, comme dirait le loup de Wall Street.





Seulement, le code du commerce est très clair. " Toute facture d'un service doit décrire précisément le service rendu "







TENIR UN COMPTE.



Que fait l'agent de la banque pour tenir un compte.



Il le tient comment, Par les oreilles ? Par les pieds ?





Qu'on ne me dise pas qu'il s'agit de gérer le compte. Gérer un compte implique obligatoirement un mandat de gestion qui en fixe les limites.



Qu'on ne me cite pas non plus la décision d'accorder un découvert pour payer une écriture. C'est financé par les frais d'intervention.





Alors Messieurs les Banquiers, comment pouvez-vous décrire le travail de l'agent qui tient un compte ?



Ne me le demandez pas. J'ai passé ma vie en agence et je suis parfaitement incapable de vous décrire l'action permettant de "tenir un compte".



Et pourtant vous facturez le client.





Si vous me décrivez précisément le travail effectué qui justifie cette facturation, nous vous offrons une page de publicité sur nos médias.



Ce sera très difficile. C'est un peu comme si je vous demande d'apporter la preuve de l'existence de l'âme.