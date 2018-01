Défendons le droit de ne pas être importunées !

@Fergus

Mon bon Fergus tu sais bien que les femmes sont ambiguës...

Si tu fais un compliment à une femme alors que ce n’est pas le moment, elle te traite d’obsédé, et si elle le souhaite parce que tu lui plais et que tu ne le fais pas parce qu’à contrario elle ne te plait pas, elle insinue que tu es pédé... Va comprendre quelque chose... On ne sais plus quoi faire...

Ceci dit, si tu veux mon avis, je pense que Rosemar ne craint plus grand’chose... et c’est ce qui la mine...