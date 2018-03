Définition du concept d’Etat profond

L’enseignant et attaché de recherche à l’ Institut de Stratégie comparée , Tancrède Josseran nous propose de définir le concept controversé d’« Etat profond » (Conflits, n°16, janvier-février-mars 2018, p.23-24-25).

Le terme est apparu à la fin du XXe siècle en Turquie de la bouche du premier ministre turc de l’époque, Bülent Ecevit. Il désignerait un noyau dur de fonctionnaires qui par conviction ou par intérêt seraient les vrais dirigeants de l’Etat, en liaison avec d’autres groupes économiques et idéologiques. Ils n’auraient donc de compte à rendre à personne. L’Etat profond serait celui qui, au-delà des institutions démocratiques ou non, « garantit la permanence des grandes orientations du pays » en matière d’intégrité du territoire, de sécurité intérieure et extérieure, etc. L’analyste Thomas Kapp stipule que l’Etat profond « n’est pas une conspiration consciente, même s’il existe des conspirateurs conscients ».

Le professeur émérite de l’ Université de Berkeley , Peter Dale Scott, établit également qu’il ne s’agit pas d’une structure organisée, mais d’un système informel. Si le degré de conscience des acteurs en son sein est difficile à établir, des caractéristiques communes peuvent être relevées selon Josseran : « nature occulte, omniprésence de l’appareil sécuritaire, immixtion du lobby militaro-industriel, et même recours à la stratégie de la tension ». Les présidents US Francklin Roosvelt et Dwight Eisenhower avait respectivement mis en garde contre la « composante financière [qui] s’est emparée du gouvernement… » et contre « l’influence injustifiée […], exercée par le complexe militaro-industriel ». C’est en référence à ce concept que la revue Géopolitique Profonde est née.

Franck Pengam, Mars 2018.

Extrait de Géopolitique Profonde N°2 - Première Quinzaine de Mars 2018.

www.geopolitique-profonde.com