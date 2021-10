Déflagration au Parti National Financier

La Justice contre la Justice

Le copieux article du Monde du 8 octobre sur le Parquet financier de MM Davet et Lhomme est une bombe à fragmentation lancée contre l’Institution. Stupéfiant oui !, mais plutôt terrifiant quand on sait que ce sont ces magistrats qui nous jugent pour nos écarts financiers – mêmes si les prévenus se présentent en costume griffés, ce qui n’enlève rien à l’appréciation que l’on peut avoir de leurs travail – et peuvent défaire les carrières, briser des vies.

De quoi s’agit-il ? Rien de moins qu’un procès en incompétence de certains, et de conflit entre tous. La sérénité qui est une des conditions pour que les instructions soient conduites et que les plaidoiries soient prononcées avec un souci de justice est donc absente. Et ce n’est pas un accident de parcours, une mauvaise affaire comme il y en a dans les affaires humaines, mais bien un mode de fonctionnement, un système « rongé de l’intérieur par des luttes de clans, des mises à l’écart », lit-on sous la signature de ces deux lanceurs d’alertes très documentés : les magistrats sont comme des caïmans dans un marigot, se battant pour le pouvoir, détruisant leurs carrières, s’infligeant des blessures psychiques à défaut d’avoir les armes pour écrire un feuilleton sur le thème : « Meurtre au PNF ». Agatha Christie ou Le Carré au meilleur de leurs plumes, avec en toile de fond l’IGI et le CSM. « Rivalités, luttes de clans… mises à l’écart… placardisés… ciblés par l’exécutif » tels sont les termes rapportés dans l’article, qui va jusqu’à parler « d’atmosphère paranoïaque » avec des « parquetiers en pleurs et des greffiers en burnout », dommages collatéraux dirons-nous. Quand les Chefs se battent les autres trinquent !

On peut lire l’article comme un combat entre maffieux : quand le parrain est faible la troupe se tire dessus pour désigner le successeur. Du darwinisme à l’état pur ! Les dossiers attendront, les « mis en examen » attendront, les avocats attendront, les citoyens attendront ! Nous étions étonnés de n’avoir pas encore le dénouement de l’affaire Fillon ; après lecture de l’article – qui dépasse ce que nous imaginions dans nos cauchemars –, nous ne le sommes plus. Comme dit mon beauf qui n’est pas un intellectuel : « et c’est moi qui paie !, merde alors ! ». Le cas Fillon n’est pas une exception, l’exception ce sont des délais raisonnables, des débats qui ne portent pas sur des faits passés oubliés… c’est-à-dire le respect de l’accusé et des victimes. Et non une condamnation médiatique par défaut de jugement. Et il y a du lourd : (EADS, Libye… etc.). Oublions maintenant l’affaire Tapie/Crédit Lyonnais : de savoir que ce sont des magistrats de cette eau qui l’ont traitée fait froid dans le dos, mais nous comprenons enfin pourquoi elle n’a pas eu de dénouement !

Et au PNF on ne se refuse rien semble-t-il : fuites organisées, conflits d’intérêt, méthodes de barbouze tout y est pour feuilletonner pendant des lustres avec l’appui de l’USM – qui envisagerait d’ailleurs de poursuivre la chancellerie ! L’institution se lance à elle-même accusation ! Un lustre c’est environ une décennie dans ce milieu coupé du monde, prétendant n’avoir de compte à rendre à personne, bataillant pour une indépendance totale – ce qui en démocratie pose quand même un problème, car toute action de l’Etat ne dépend-elle pas du citoyen ? –, replié dans l’ancien immeuble du Monde – le monde d’avant. Bref, défiance à tous les étages. A voir avec quelle sérénité sont traitées les affaires, tétanise le citoyen qui considère la Justice comme un pilier de la démocratie, l’axe autour duquel s’organise le régalien et la Société… le filet de sécurité dans une « société à risques ».

La lecture de l’article n’apporte aucune lumière : « déflagration majeure », lit-on à la fin de la première page, citant au passage quelques petits vols sans importance commis par des magistrats (un ordi par ex.). Le ministre de la Justice n’est pas tendre avec ces magistrats… et chacun accuse l’autre dans une course à l’échalote judiciaire qui ne manque pas de sel – un scénario pour Netflix. On est à Byzance, à la querelle des images on substitue celle des dossiers…, et comme à Byzance, pendant que Mehmet II traverse le Bosphore pour prendre la Ville, on fait du droit, on tord le droit pour avancer un pion… en ignorant que le PNF va tomber comme Constantinople, non pas par épuisement mille ans après Rome, mais quelques années après avoir été créé pour traiter de façon plus professionnelle ces affaires financières : échec et mat !

La deuxième question de mon beauf est la suivante : « Qui t’a fait Juge ? ». Ou magistrat. Il confond les fonctions du parquet avec celles des juridictions, comme d’ailleurs la majorité des citoyens qui n’ont pas reçu au lycée la formation nécessaire sur les Institutions de la République. (Rien d’étonnant qu’ils se détournent de la politique et s’abstiennent de voter).

Non, contrairement à l’inévitable déclaration de l’élu pris la main dans un pot de confiture je déclare ubi et orbi : Non, je ne fais pas confiance à la Justice de mon pays.

Et Oui, je refuse aux membres de cette Institution l’indépendance qu’il réclame en s’appuyant sur Montesquieu. Nous ne sommes plus dans un régime monarchique où le roi pouvait dire la Loi c’est moi… Le Pouvoir Judiciaire, comme les autres Pouvoirs relève de la volonté des citoyens, et dépend donc de leurs représentants suivant les principes et lois de la Constitution. Point barre.

PNF : Fin de partie !