Dégradation, Présidence et Doigt d’Honneur

DPDH : Ca sonne comme un nouvel acronyme émanant de Bercy créé pour opérer des ponctions dans votre porte-monnaie.

Rassurez-vous, car pour une fois, ce n'est pas le cas.

Le je-m'en-foutisme général s'amplifie de jour en jour. Mais quand il atteint le sommet de l'état, nous avons de quoi nous inquiéter.

Très mauvais signe pour le devenir de notre société. Le vernis social de notre Président vient de craquer pour faire place à une situation inconvenante et totalement déplacée. Atomisation des bonnes manières, de la politesse, du respect d'autrui et des valeurs morales.



Le service de communication de l'Elysée est inopérant. Au-delà du service de presse, une de leur mission est d'empêcher le Président de se galvauder avec une séance photos des plus vulgaires. Même dans mes cauchemars les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'un Président puisse un jour en arriver là.



Le buzz généré, autour de ce qui restera dans les annales de la Vème république comme étant "l'affaire du doigt", amplifie le climat délétère de la clique politique dans son ensemble.



De Gaulle et Mitterrand doivent se retourner dans leurs tombes. Je n'étais pas souvent en accord avec eux, mais j'avais quand même du respect pour la fonction présidentielle. Mon respect a commencé à s'évaporer avec l'ère Sarkozy.



Son "casse-toi pauv'con" m'avait un peu séché. Plus tard, nous avons eu l'ère Hollande. Grand blagueur devant l'éternel. J'ai failli me décrocher la mâchoire en entendant sa blague hilarante sur les "sans dents".

De séché, je suis passé au stade de parcheminé.



Et puis le grand ménage a eu lieu. (soi-disant). Un jeune loup, bien comme il faut à été propulsé à la tête de l'état.

Mais récemment, sa déclaration limite de fraîcheur à un jeune chômeur comme quoi il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail m'avait de nouveau plongé dans le doute. Allons bon ! Qué pasa. Dérapage incontrôlé ?



Je commençais à oublier cet incident quand tout à coup l'inconcevable s'est produit. Selfie et séance photos avec plusieurs jeunes torses nus dont un faisant un magnifique doigt d'honneur. *



Le selfie, n'en déplaise à ses nombreux adeptes, est d'une insondable beaufitude. À part le fait de voir en gros plans ses points noirs, ses rides ou ses lèvres botoxées, je ne vois pas l'intérêt. Même avoir sa tronche aux côtés d'une star ne mène pas à grand chose, à part se faire mousser entre amis. Mais bon, chacun son truc !



Revenons à notre Président. Comment a-t-il pu accepter une séance photos avec des jeunes torses nus, dont un avec le pantalon baissé ? Personne n'a demandé à ces derniers de passer une chemise ? D'avoir une tenue correcte ? Affligeant et consternant.

Cerise sur le gâteau, le mec "assis à la droite du père"... Non ça, c'est une autre lecture.

Je reprends. Le gus à la droite du Président fait un doigt d'honneur. Contre le Président ? Non dit-il à la presse. Son voisin se fend d'une explication vaseuse et je cite :

" Sur le moment, il a juste fait ça pour le style. Il a fait ça envers les gars qui ne veulent pas qu'on avance dans la vie… Pour les gars qui n'aiment pas nous voir avec le président. » *

Et en plus, il nous prend pour des truffes...



Plus sérieusement, si ce n'est pas contre le Président, c'est donc contre la France. Et personne au sein de la majorité ni dans la gauche ne s'offusque ? Personne ne se pose la question ?

Pas de réponse en effet, et il n'y en aura pas. Car, notre gouvernement a été sauvé par le buzz autour de la démission de Collomb qui tombe fort à propos.



En revanche, quand un retraité de Saint-Dié a fait un doigt d'honneur à notre Président, il a été immédiatement placé en garde à vue et a eu un rappel à la loi devant le Tribunal. *

Deux poids, deux mesures ? Le jeune de Saint-Martin, va-t-il lui aussi avoir un rappel à la loi ? Nullement.



Nos politiques passent leur temps à faire du voyeurisme et ont comme objectifs de se montrer le plus possible dans les médias et les réseaux sociaux.

Tout ce joli monde est bien droit dans ses bottes, mais pendant ce temps les fondations de notre société s'effritent et ressemblent de plus en plus à la tour de Pise.

Pour la redresser, faut-il aussi la classer au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

La solution réelle appartient à chacun de nous. En effet, nous avons le pouvoir de dire non aux prochaines élections, en votant blanc massivement en signe de désaveu.

Claude Janvier

* https://www.valeursactuelles.com/politique/les-desastreuses-photos-de-macron-qui-ruinent-la-fonction-presidentielle-99397

* https://www.lexpress.fr/actualite/politique/selfie-doigt-d-honneur-ce-n-etait-pas-contre-le-president_2037820.htm

* http://www.leparisien.fr/faits-divers/saint-die-un-retraite-en-garde-a-vue-apres-un-doigt-d-honneur-a-macron-20-04-2018-7674468.php