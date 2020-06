Délatinisation ! Pour en finir avec 2000 ans de scandaleuse colonisation de la France

(Puis, me suis-je fait dire, ç’aurait été alors aux barbares de l’est de déferler, souvent ne faisant que passer, et puis les Francs qui sans gêne s'installèrent, et à leur tour sans la moindre vergogne - serait-ce une habitude ? Ou une fake news ? Mais foin du complotisme ! - Nous auraient quelque peu, eux aussi, colonisés... Et jusqu'aux Sarrazins, en hordes Mahométanes, qui auraient tenté non sans d'éphémères succès, leur chance du côté de Narbonne et jusqu'à Poitiers paraîtrait-il ; mais cela, c'est une autre histoire…).

Alors avec votre aide, mes amis, je voudrais créer l’A.G.D.D.L., l'Association Gauloise De Décolonisation Latine, afin de mener à bien le sacré combat… et de recueillir à cet effet - Pecunia est nervus belli, euh ! mais c'est du latin ! - de généreux et désintéressés dons des George Soros et autre Bill Gates.

Le programme, car il en faut un, sera d'abord de "regauloiriser" le nom de nos belles villes, quand bien même auraient-elles été fondées par l'abject colonisateur.

Je propose que l'on commence par les plus grandes et bien entendu par notre chère capitale, dont le nom gaulois sera choisi par les élèves de notre si belle ÉNA, qui j'en suis sûr, se mettrons joyeusement à la tâche. Ça leur ira si bien !

Mais ils devront renoncer à tout choix portant sur un nom anglo-saxon - la mise en garde ne me semble pas totalement inutile, car le vieux George et le gros Bill seraient, ne l'oublions pas, derrière tout ça, c'est toujours pareil : Pecunia est nervus belli !

Puis, après avoir fait disparaître statues, ponts et aqueducs, arènes et voies, vestiges inutiles de l'odieux colonialiste, construits par lui et pour lui pour mieux nous occuper, nous supprimerons tous les mots d’origine latine de notre vocabulaire pour revenir aussi vite que possible à nos chers dialectes gaulois, et nous interdirons jusque sur l'Internet les noms évoquant par trop l'ancien colonisateur sanguinaire, par exemple les « Empereur » ( imperator ! ), « Tsar » et « Kaiser » ( César ! ), « dictateur » ( dictator/dictatere !) etc.. Quant à nos prénoms, quand ils ne sont pas latins, ils sont grecs. Et même hébreux ! Alors ! Il y a du pain sur la planche...

Je suggère qu’ensuite nous nous attelions au lourd mais enthousiasmant travail de recherche de nos racines, heureusement facilité par ces éminents et nombreux ouvrages qui connaissent un grand succès populaire aussi mérité qu'explicable, « les aventures d’Astérix le Gaulois ».

Voilà une rapide, et malheureusement partielle, esquisse du bel oeuvre à accomplir.

Haut les coeurs et que vive la fierté gauloise (Gauloise Pride, pour ce qui ne sont pas complètement ignares) enfin retrouvée !

P.S. : Pour vous aider, voilà la liste des urgences !

AGEDINCUM Sens (Yonne)AGINNUM Agen (Lot-et-Garonne)ALBA HELVIORUM Alba-la-Romaine (Ardèche)AQUAE Aix-les-Bains (Savoie)AQUAE SEXTIAE Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)AQUAE TARBELLICAE Dax (Landes)ARAUSIO Orange (Vaucluse)AREGENUA Vieux-la-Romaine (Calvados)ARELATE Arles (Bouches-du-Rhône)ARGENTOMAGUS Argenton-sur-Creuse (Indre)ARGENTORATUM, AUGUSTA ARGENTORATE, ARGENTORIA, ARGENTINENSIS Strasbourg (Bas-Rhin)ARPAJONUM, ARPAJONI CASTRUM, ARPACONA Arpajon (Essonne)S. AUDOENI FANUM, VILLA OD. DOMUS Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)AUGUSTA SUESSIONUM Soissons (Aisne)AUGUSTA VIROMANDUORUM Saint-Quentin (Aisne)AUGUSTOBONA, AUGUSTOBONAM, AUGUSTOBOUA, TRECAE Troyes (Aube)AUGUSTODUNUM Autun (Saône-et-Loire)AUGUSTODURUM, BAJOCAE, BAJOCASSIUM CIVITAS Bayeux (Calvados)AUGUSTOMAGUS, SILVANECTUM Senlis (Oise)AUGUSTONEMETUM Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)AUGUSTORITUM, LEMOVICUM Limoges (Haute-Vienne)AUTESSIODURUM Auxerre (Yonne)AUTRICUM Chartres (Eure-et-Loir)AVENIO Avignon (Vaucluse)AVARICUM, BITURICUM Bourges (Cher)BAGACUM NERVIORUM Bavay (Nord)BALGENCIACUS Beaugency (Loiret)BELNA Beaune (Côte-d'Or)BERGUSIUM Bourgoin (Isère)BIDISCUM, BICHIUM, BITIS, BITES Bitche (Moselle)BOUTAE Annecy (Haute-Savoie)BRESTUM, BRESTIA, BRIVATES PORTIS Brest (Finistère)BRIGA Eu (Seine-Maritime)BRIGANTIO Briançon (Hautes-Alpes)BROCOMAGUS Brumath (Bas-Rhin)BURDIGALA Bordeaux (Gironde)CAESARODUNUM, TURONI, METROPOLIS CIVITAS TURONUM, TURONORUM, AUGUSTA TURONUM, T(H)ORONUS, TURONICA CIVITAS, TURONES Tours (Indre-et-Loire)CAESAROMAGUS, BELLOVACUM Beauvais (Oise)CADOMUM Caen (Calvados)CALIACUM Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne)CAMARACUM Cambrai (Nord)CARANUSCA Hettange-Grande (Moselle)CASTELLUM MENAPORUM Cassel (Nord)CASTRUM CANINUM Château-Chinon (Nièvre)CASTRUM VERNONENSE Vernon (Eure)CATALAUNUM, CATELAUNORUM Châlons-en-Champagne (Marne)CENABUM, AURELIANUM Orléans (Loiret)CONDATE REDONUM Rennes (Ille-et-Vilaine)CONDEVINCUM , PORTUS NAMNETUM Nantes (Loire-Atlantique)CONDATOMAGUS La Graufesenque / Millau (Aveyron)CORENSI Corancy (Nièvre)COROBILIUM Corbeil (Marne)CORBOLIUM Corbeil-Essonnes (Essonne)CRISENARIA Cressy (Seine-Maritime)CULARO (JUSQUE 381) Grenoble (Isère)CORTERATE, COERTERATIS Coutras (Gironde)DARIORITUM. Vannes (Morbihan)DARANTASIA Moûtiers (Savoie)DEA AUGUSTA VOCONTIORUM Die (Drôme)DECETIA Decize (Nièvre) )DINIA, DINIENSIUM CIVITAS Digne-les-Bains, (Alpes-de-Haute-Provence)DIVIO Dijon (Côte-d'Or)DIVODURUM Metz (Moselle)DIVONA CADURCORUM Cahors (Lot)DUROCORTORUM, REMIS Reims (Marne)DUROICOREGUM Domqueur (Somme)LAPURDUM Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)LEGEDIA, ABRINCAS Avranches (Manche)LIMONUM Poitiers (Vienne)LUGDUNUM Lyon (Rhône)LUGDUNUM CLAVATUM, LAUDUNUM, LAUDUNENSIS Laon (Aisne)LUGDUNUM CONVENARUM Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)LUTETIA, LUTETIA PARISIORUM ParisMAGDUNUM Meung-sur-Loire (Loiret)MASSILIA Marseille (Bouches-du-Rhône)MEDICINUM Mézin (Lot-et-Garonne)MEDIOLANUM AULERCORUM Évreux (Eure)MONSPESSULANUM Montpellier (Hérault)MEDIOLANUM SANTONUM Saintes (Charente-Maritime)NARBO MARTIUS, NARBONENSIS Narbonne (Aude)NEMAUSUS Nîmes (Gard)NEMETACUM / NEMETACUM ATREBATUM Arras (Pas-de-Calais)NERIOMAGUS / AQUÆ NERII Néris-les-Bains (Allier)NICAEA, NICIA Nice (Alpes-Maritimes)NOVIODUNUM Jublains (Mayenne)NOVIODUNUM BITURIGUM Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher)NOVIOMAGUS LEXOVIORUM (LEXOVIUM) Lisieux, (Calvados)NOVIOMAGUS VEROMANDUORUM (GOL4 : NOVIOMIUM, NOVIOMENSE PALATIUM, NOVIOMUM, NOVIONUM) Noyon, (Oise)NOVIO RITO (GOL4 : NIORTUM, NOVIROGUS, NYRAX) Niort (Deux-Sèvres)NANTIOS, NANCEIUM Nancy (Meurthe-et-Moselle)OLBIA, POMPONIANA, EYRAS Hyères (Var)ODOVNA / ODUNA Ouanne (Yonne)PONTE SARAVI, PONS SARAVI Sarrebourg (Moselle)PORTUS ITIUS Wissant (Pas-de-Calais)PORTUS SYRACUSANUS Porto-Vecchio (Corse-du-Sud)PORTUS VENERIS Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)QUIMPERLACUM, QUIMPERLEGIUM Quimperlé (Finistère)RAMBOLETIUM Rambouillet (Yvelines)RAURANUM Rom (Deux-Sèvres)REVESSIO / RUESSIO Saint-Paulien (Haute-Loire)RODIUM Roiglise (Somme)ROTOMAGUS Rouen (Seine-Maritime)RUSCINO Château-Roussillon (Pyrénées-Orientales)RHODUMNA Roanne (Loire)RUPER-REGIA Rocroi (Ardennes)SAMAROBRI Amiens (Somme)SIDVO, SIDOLOCUS OU SEDELOCUS Saulieu (Côte-d'Or)SODOBRIUM Suèvres (Loir-et-Cher)SPINETUM, SPINOGELUM, SPINOILUM, ESPINOLUM Épinay-sur-Orge, (Essonne)TARUENNA Thérouanne (Pas-de-Calais)TASCIACA Thésée (Loir-et-Cher)TELO MARTIUS Toulon (Var)TOLOSA Toulouse (Haute-Garonne)TRES TABERNÆ Saverne (Bas-Rhin)TULLUM LEUCORUM Toul (Meurthe-et-Moselle)UGERNUM Beaucaire (Gard)VESONTIO Besançon (Doubs)VETULA VINEA Viellevigne, (Loire-Atlantique)VIENNA Vienne, (Isère)VIENNAVICUS Vienne-en-Val, (Loiret)VIERIUM Vihiers (Maine-et-Loire)VORGIUM Carhaix-Plouguer (Finistère)