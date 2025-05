Délire néo-ottoman : Erdogan menace d’envahir Israël

L'agence de presse gouvernementale turque Anadolu News Agency[1] (29.07.24 aa.com.tr) rapporte que le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie « entrera en Israël », comme elle l'a fait en Libye et au Nagorno-Karabagh.

S'exprimant lors d'un rassemblement du Parti de la justice et du développement (AKP) à Rize, Erdogan a fait référence au niveau atteint par la Turquie dans l'industrie de la défense et a déclaré que « ces développements ne devraient tromper personne et qu'Israël n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait en Palestine s'il n'avait pas été très fort ».

Erdogan a poursuivi son discours comme suit : « Nous sommes entrés au Karabagh et en Libye, et nous ferons de même avec eux. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. Dire tous les mots contre Israël, avoir coupé tout commerce avec eux, avoir coupé nos relations avec eux ».

Selon Times of Israel[2] le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a répondu à la menace du président turc en le comparant à l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein. « Erdogan suit la voie de Saddam Hussein et menace d’attaquer Israël. Il devrait se souvenir de ce qui s’est passé là-bas et de la façon dont cela s’est terminé », a écrit Katz sur X.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a déclaré sur X qu’Israël « n’acceptera pas les menaces d’un aspirant dictateur. Le président Erdogan est de nouveau en train de fulminer, il est un danger pour le Moyen-Orient. Le monde, et en particulier les membres de l’OTAN, doivent condamner fermement ses menaces scandaleuses contre Israël et l’obliger à mettre fin à son soutien au Hamas ».

De son côté, Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, est de nouveau revenu sur la question déclarant que la question palestinienne était une cause nationale pour la Turquie, tout comme la question chypriote.

L'agence de presse gouvernementale Anadolu[3] rapporte, en effet, que le président de l'Assemblée nationale turque, Numan Kurtulmuş, s'exprimant sur CNN Türk, avait répondu à une question relative à la situation au Moyen-Orient, à savoir si la Turquie pouvait être le pays leader dans le monde les actes (qualifiés de génocidaire par le média turc) d'Israël. Kurtulmuş a déclaré : « Cette question a été soulevée par notre président et par nous tous. Car pour nous, la cause palestinienne est une question nationale. Lorsque nous parlons de la Palestine, nous ne parlons pas d'un endroit lointain. Nous parlons d'une terre gouvernée par nos ancêtres depuis plus de quatre siècles, nous parlons d'un peuple frère. Par conséquent, la Palestine est une cause nationale pour nous. En d'autres termes, comme c'est le cas pour Chypre, comme c'est le cas pour le Karabakh de l'Azerbaïdjan pour nous, pour la nation turque, la Palestine est en fait un tel cas. »

Le rêve de reconstituer l’Empire ottoman et du rétablissement du califat sont toujours d’actualité dans la tête d’Erdogan et de celle de ses acolytes…