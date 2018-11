Délire politique sur les Résultats des Elections au Congrès

Beaucoup ont considéré la victoire d'Ilham Omar et de Rashida Tlaib comme un changement radical de la politique américaine, tandis que d'autres l’ont considérée comme une gifle au président Trump et aux projets de règlement et de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. D'autres ont constaté un éveil libéral qui reflète les vraies valeurs américaines.

Certains analystes politiques des mondes arabe et islamique ont beaucoup parlé à propos de ce sujet.

Cependant, la vérité est que la scène politique américaine est plus complexe qu’ils ne le pensent.

Beaucoup ont déconseillé de miser trop sur deux membres du Congrès musulmanes et de négliger les positions qui les ont élues. Il serait impensable de supposer que les électeurs américains voteraient pour quelqu'un qui entreprend l'élimination d'Israël, par exemple.

Rashida est une Américaine d'origine palestinienne et Ilham est d'origine somalienne. Elles ont gagné au Michigan et au Minnesota et sont devenues les premières musulmanes arabes à remporter deux sièges à la Chambre des représentants des États-Unis.

La bonne nouvelle est que les deux politiciennes n'ont pas rompu avec leurs racines. Elles ont présenté un merveilleux modèle pour les femmes musulmanes dans une société pluraliste, tout en respectant leur engagement envers leurs électeurs respectifs.

Beaucoup dans le monde arabe ont été ravis de voir les deux politiciennes siéger au Congrès, à un moment où la politique arabe n'est pas à son meilleur. S’accrocher à tout espoir à des défenseurs potentiels des intérêts des pays arabes a prévalu dans leurs médias, ce qui peut être normal pour les médias sociaux. Mais voir des experts auto-proclamés en relations internationales prétendre cela serait trompeur pour l’opinion publique.

Ces experts n’auraient aucune idée de la politique américaine ou voudraient tromper et manipuler les masses.

Leur victoire rappelle au monde les valeurs américaines et les fondements constitutionnels rabaissés au cours des dernières années. Mais rappelons-nous que les questions de politique étrangère étaient complètement absentes des élections au Congrès. Les électeurs se soucient davantage de la politique intérieure.

L'élection de Rashida et d'Ilham a été une grande victoire pour les femmes américaines aux élections de mi-mandat. Un nombre sans précédent de femmes ont remporté les élections, dont Alexandria Ocasio Cortez, âgée de 29 ans, qui a suscité la controverse lorsqu'elle a annoncé après avoir gagné qu'elle ne pouvait pas se permettre de louer une maison à Washington, DC. La New Yorkaise d'origine portoricaine se décrit comme une militante sociale de la classe ouvrière qui a travaillé dans les restaurants jusqu'au début de 2018 pour augmenter ses revenus.