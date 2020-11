Le dernier délire de l’Évêque de Morphou, Neophytos, est sans commune mesure avec les précédentes sorties du personnage (haut en couleurs) sur les homosexuels et sur la foi.

Je ne croyais pas mes yeux et mes oreilles quand je suis tombé sur sa vidéo. L’Évêque, lors d’une conférence de presse[1], album d’Astérix à la main, a expliqué que ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre, ont commencé à préparer l’humanité à la pandémie due au covid-19, très tôt.

Ouvrant l’album « Astérix et la Transitalique » (traduit en grec) il a lu un bref passage où était mentionné le personnage de Coronavirus. Un personnage d’« Astérix » donc, qui portait ce nom dans l’album cité et publié en 2017.

Il est vrai qu’en se replongeant dans l’album « Astérix et la Transitalique » sorti il y a trois ans, de nombreux fans de l’irréductible Gaulois sont tombés sur un redoutable conducteur de char masqué nommé comme le virus parti de Chine.

Comme le rapporte le quotidien chypriote O Politis[2] du 13 novembre, le dernier délire de l’Evêque de Morphou, Neophytos, a fait rire à nouveau toute Chypre, la Grèce et au-delà. En effet, en plus d’être profondément inculte, car le terme coronavirus a été utilisé pour la première fois dans le magazine Nature en 1968, bien que ce groupe de virus ait été découvert depuis 1920 aux Etats-Unis, les dires de l’Évêque avaient une dimension amusante et ont provoqué le rire dans l’assistance. Il y a aussi quelque chose de surréaliste dans cette déclaration car on voit mal Astérix préparer l'humanité au coronavirus !

L’Evêque n’est pas à son galop d’essai, comme je le disais en introduction de ce papier. Voici encore quelques-unes de ses déclarations fracassantes, à propos du coronavirus :

* « L'Ancien Testament ne raconte pas de contes de fées. Lorsque nous nous détournons du vrai Dieu, chaque fois que nous commettons un péché ou quand nous avons des relations non naturelles à l'intérieur et à l'extérieur du mariage ou nous commettons le péché d'avortement, nous sommes conduits au coronavirus. »

* « Dieu utilisera ces maladies pour résoudre des problèmes qui nous semblent actuellement insolubles. Je ne vous dirai qu'une chose. Cela résoudra le problème de l'immigration. Et tout le monde sera satisfait ».

* « Vous verrez dans peu de temps, ils vous diront : "il n’y a plus de médicaments". Ils veulent pousser la société dans le chaos. Et terrifiés et perdus, nous dirons : " le vaccin ! Apportez-nous un bon vaccin ! " C’est parce qu’ils veulent nous contrôler, contrôler notre volonté, ils veulent notre liberté. Ils veulent notre âme. »

* « Les enfants qui portent des masques, ne peuvent voir Dieu, ils deviendront des démons ! »

* « Que vivons-nous actuellement ? Est-ce une simple épidémie ? Non ! C'est une guerre biologique. Bill Gates et son équipe contrôlent le monde. »