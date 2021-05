L'Armée aussi ?

La tribune des militaires à la retraite dénonçant un délitement de la Nation a suscité une vive réaction de la part de l’Etat-Major qui a tenu des propos vengeurs à leur encontre.

Il paraît bien lointain le temps où l’Armée était très jalouse de son honorabilité et se protégeait farouchement en protégeant les siens, allant jusqu’à acquitter, dans l’affaire Dreyfus, le commandant Hesterhazy pourtant convaincu d’espionnage.

Et plus près de nous quand, suite aux événements de 1968 le Général De Gaulle, Président de la République et à ce titre Chef suprême de l’Armée dont il avait été un exposant majeur, a dû s’abaisser et se rendre personnellement en hélico le 28 mai à Baden-Baden (où était l’Armée française) pour quémander son soutien (car l’Armée lui battait froid ne lui ayant jamais pardonné d’avoir fait fusiller un des siens soit le lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air Jean-Marie Bastien-Thiry instigateur de l’attentat du Petit-Clamart).

Il ne faut pas oublier que le commandant en chef de l’armée française en Allemagne était à ce moment là le très belliqueux général Massu, le même de la bataille d’Alger, très critique envers de Gaulle après les accords d’Evian du 18 mars 1962 où beaucoup de militaires se sont sentis trahis.

(Les différentes versions plus ou moins officielles sur les raisons de ce voyage impromptu ne semblent être que de pieux mensonges).

Alors, délitement de l’Armée également ?

Je laisse à chacun le soin d’interpréter les faits selon sa propre sensibilité.

Et, puisqu’on parle de la Nation, encore un autre sujet qui fâche : les 3 piliers de la Nation sont le Pouvoir politique, l’Armée et la Justice. Ces 2 derniers doivent être indépendants dans une très large mesure.

Et il ne devrait pas y avoir de porosité entre les différents pouvoirs. Dès lors on ne comprend pas pourquoi l’Armée est tenue strictement au devoir de réserve et ne doit pas s’immiscer de politique alors que la magistrature a des syndicats se réclamant ostentatoirement d’obédience politique.

Le débat est aussi ouvert.