Delphine Horvilleur, femme rabbin attachée de presse d’un judaïsme new look

Née le 8 novembre 1974 à Nancy, formée aux USA, chouchou des médias, de RTL à France Culture, depuis quelques mois, Delphine Horvilleur, femme rabbin, est chargée de conduire une campagne de séduction en faveur d’un judaïsme qui se voudrait, tout en y prétendant déjà, à la fois moral et tolérant, épris d'un humanisme forcené. Rien moins.

Mais alors, de la bonne graine révolutionnaire Delphine ?

Assurément !

Sortie tout droit d’un stage de formation en "communication et marketing", chantre d'un judaïsme à la française, épris d'un humanisme forcenée, une seule question suffit pourtant à déstabiliser cette jeune femme si policée, si sure de son bon droit religieux mais néanmoins républicain et laïc…

Une seule question que les médias se gardent bien de lui poser (s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas reprocher à tout ce personnel médiatique, c’est bien d’ignorer qui et ce qu’il faut craindre quand on veut continuer de toucher son chèque à la fin du moins tout en prospérant dans la carrière) ….

Une question, une seule… et le vernis " tolérance et laïcité" d’un judaïsme indolore et tellement français que notre Delphine-femme-rabbin ne cesse de revendiquer à l’occasion de sa tournée médiatique, et ce vernis donc a tôt fait de disparaître comme par magie ou comme par malheur pour le plan de com lénifiant de notre Delphine ( genre : "Ayez confiance !") censé nous économiser nombre de somnifères …

La question est la suivante :

« Chère Delphine, quand est-ce que ton judaïsme à la française va condamner avec la plus grande fermeté la politique coloniale d’Israël et exiger de cet Etat hors la loi le retrait de tous les colons qui occupent, torah d’une main, flingue de l’autre, les territoires de Cisjordanie tout en affichant un soutien sans ambiguïté pour un État palestinien fiable et indépen......................... Allô ? Allô ??"

Je ne l’entends plus. La communication est coupée. Tunnel, batterie à plat… fausse manip, panique, sueur froide ?

"Allô ???"

Je tente de la joindre à nouveau................. ligne interrompue. Plus d’abonné au numéro demandé. Résiliation. J'y crois pas.

"Allô ?????? "

***

"Foin des bocks et de la limonade..."

Qu'à cela ne tienne ! Si on n'est pas sérieux quand on a dix sept ans, néanmoins, la preuve est faite, une nouvelle fois : cette femme rabbin confirme ce que nous soupçonnions déjà pour être tout à fait honnêtes : la tartuferie et la manipulation des esprits (et des corps aussi : touché rectal oblige !) concernent bel et bien ( ou môche et mal) toutes les religions sans exception ( le judéo-sionisme y compris).

Aussi, grande est la tentation de demander à notre Delphine, jeune femme rabbin bon chic bon genre, jeune et très femme au demeurant (il est vrai que le paquet était vraiment trop beau pour ne pas cacher un contenu beaucoup moins séduisant), d’aller rejoindre dans les plus brefs délais le christianisme et ses prêtres pédophiles ainsi que l’Islam de France et ses imams qui bafouillent deux mots de français...

Car si en politique comme en religion, les bonimenteurs ne doutent de rien, qu’ils sachent que nous non plus nous ne doutons pas du fait qu’ils soient et sont des bonimenteurs achevés.