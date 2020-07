Demain l’écologie punitive...

Croire que Barbara Bompili, la nouvelle ministre de la transition écologique, reprendra l'idée de Delphine Batho et de François Ruffin de limiter les voyages en avion pour les destinations touristiques, alors que les compagnies aériennes sont proches du crash à cause du covid-19. C'est un peu comme croire à l'union politique de tous les partis écologistes en 2022, ou encore que nous pourrions devenir le pays du soleil et du vent dont rêve Delphine au pays des merveilles, avec Ruffin comme metteur en scène.

Au fait, avez-vous remarqué le peu de cirrus homogenitus (traînées de condensation) dans notre ciel devenu si pur, suite au confinement. Même la Convention citoyenne qui veut "limiter les effets néfastes du transport aérien" n'en demandait pas tant.

Demain, lorsque EELV aura pris le pouvoir, les verts donneront au monde entier l'exemple d'un pays à l'écologie exemplaire et n'ayant pas peur des mots, qui sera modèle pour l'humanité. La France ruinée, pourra ensuite toujours faire vendre son air pur labellisé en bouteille par ses millions de chômeurs supplémentaires. Car, les écologistes vous le diront tous, l'écologie sera dans l'avenir un gisement d'emplois verts. Et pas question de parler d'écologie punitive et encore moins de décroissance. Les écolos faussaires qui avancent masqués préfèrent vendre une écologie responsable et une transition écologique qui se fera en douceur.

Ne vaudrait-il pas mieux dire simplement la réalité aux Français, comme le fait le cabinet d'étude B&L évolution qui a listé les actions à mener pour "rester sous la barre de 1,5 °C impose des choix radicaux sur la consommation". Même le GIEC et la très bio Greta Thunberg n'en demandaient pas tant.

Certes, il est encore trop tôt pour l'écologie punitive, même si la majorité des citoyens sont évidemment d'accords pour limiter la pollution de l'eau de l'air et de la terre. Ils ne veulent pas de la taxe carbone, sauf les Parisiens qui n'ont pas de voitures qui sont pour la taxation. Yannick Jadot, promet que les plus démunis seront remboursés, mais comme ils n'ont pas d'automobile, qui va payer ?

Or, la taxe carbone c'est de la rigolade. Voyons à quoi ressemble la soupe verdâtre qui mijote dans la marmite de certains écolos, pour un monde meilleur qui produira moins de gaz à effet de serre, sauf en Chine aux Etats-Unis en Inde...

- Limiter le chauffage des bâtiments à 17 °C après 22 h.

- Interdire la vente de véhicules consommant plus de 2 l/100 km en 2027

Interdire tout vol hors d’Europe non justifié

Limiter l’achat de vêtements neufs à 1 kg par personne et par an

Créer 50.000 emplois par an dans le bâtiment pendant dix ans, afin d’augmenter rapidement le nombre de logements rénovés, et rendre obligatoires les travaux à très haute performance environnementale ;

Passer de 200.000 à 1.000.000 de rénovations par an d'ici 2027 puis maintenir ce taux ;

Passer de 400.000 à 1.200.000 équipements de chauffage renouvelés par an d'ici 2026, puis maintenir ce taux. Les renouvellements ne peuvent se faire qu'en chauffage solaire, géothermique, pompe à chaleur air/eau, bois ou alimenté au biogaz. En 2026, interdire le chauffage au fioul ;

Proscrire l'utilisation en saison froide des résidences secondaires ;

Interdire la construction de maisons individuelles, sauf habitat léger. Les constructions neuves sont exclusivement de l'habitat collectif. Favoriser la cohabitation, l'intergénérationnel, et limiter l'espace par habitant à 32 m².

Passer la température moyenne de 21 °C à 19 °C dans les logements. En 2025, couper les chauffages non décarbonés entre 22 h et 6 h pour atteindre une température moyenne de 17 °C dans les logements ;

Passer progressivement de 4 à 2 kWh d'électricité par jour et par personne. Instaurer une taxation progressive pour garantir à tous l'accès au premier kWh et décourager de consommer plus de 3-4 kWh d'électricité par jour.

Voilà ce que Jadot, Batho, Hulot et les autres écolos ne vous diront pas tout de suite ou jamais, parce que ce n'est pas vendable aux élections et probablement irréalisable. Quant au rapport, certains le comparent à une "dictature verte", mais leurs auteurs estiment que "les mesures ne sont restrictives que si notre conception de la liberté est de consommer toujours plus".

Libre à vous de lire l'étude dans son intégralité comme vous liriez une Bible verte avec beaucoup de commandements, d'interdits et l'apocalypse si vous n'obéissez pas. Mais si vous trouvez la potion trop amère, prenez plutôt un bon bol d'air.