Demain, nous serons tués par des IA

Les dystopies d’hier sont la réalité d’aujourd’hui

Nous nous trouvons à l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) commence à façonner de manière significative non seulement notre vie quotidienne, mais aussi le domaine de la défense et de la guerre. Cette évolution, bien que prometteuse, soulève des questions éthiques et stratégiques cruciales.

Selon un récent article de Business Insider, le Pentagone envisage sérieusement de permettre à l’IA de prendre des décisions autonomes concernant la destruction de cibles humaines. Cette perspective inquiétante implique l’utilisation de drones et d’autres armes autonomes, contrôlés par l’IA, sans intervention humaine directe. Ce développement, si réalisé, marquerait un tournant historique dans la manière dont la guerre est menée​​.

Il est important de noter que cette initiative n’est pas isolée. Des pays comme la Chine et Israël développent également des technologies similaires, signalant une tendance mondiale vers une automatisation accrue dans la guerre. L’émergence de ces « robots tueurs » a suscité une vive inquiétude parmi les critiques de l’IA, craignant qu’ils ne décident indépendamment de la vie et de la mort sur les champs de bataille.

Face à ces inquiétudes, certains pays ont proposé à l’ONU un projet de résolution visant à limiter l’utilisation de ces drones dotés d’IA. Cependant, les États-Unis et d’autres nations s’opposent à une telle réglementation, soulignant la complexité et la divergence des perspectives internationales sur cette question.

Le Pentagone se prépare activement à déployer des milliers de ces drones contrôlés par l’IA. Kathleen Hicks, secrétaire adjointe américaine à la Défense, a souligné que de telles technologies, comme un « essaim de drones » contrôlés par l’IA, pourraient aider à compenser l’avantage numérique de l’armée chinoise. Cette stratégie révèle une nouvelle dimension dans la course aux armements, où la supériorité technologique et l’autonomie deviennent des enjeux clés.

Ce développement soulève des questions fondamentales : Quelles sont les implications éthiques de laisser des machines décider du sort des êtres humains ? Comment ces technologies changeront-elles la nature de la guerre et les règles de l’engagement militaire ? Comment les sociétés démocratiques pourront-elles superviser et réguler l’utilisation de ces armes potentiellement dévastatrices ?

