Démarchage abusif : la bonne blague de la DGCCRF

Les escrocs de ces entreprises soutenus par les super-escrocs qui nous gouvernent embauchent des jeunes qui étaient sans boulot et leur apprennent à mentir pour signer un contrat. Par exemple Engie voulait que je change pour le gaz avec un prix du KW plus cher que cher GDF mais qui allait me faire gagner une fortune (100 euros par an) vu que c’est une entreprise privée. Je lui ai rétorqué que les taxes pour le public ou le privé étaient les mêmes.

Autre arnaque de la fausse concurrence : Pour le propane, vous pouvez soi-disant changer de fournisseur mais comme nos super escrocs ont décidé que la citerne ne vous appartenait pas, il vous faudra payer l’enlèvement de votre ancienne citerne, soit de 1200 à 2000 euros. Pas belle la vie des escrocs.