Démarchage : protégeons nos seniors  !

Je viens de vivre le phishing téléphonique le plus inquiétant. Un homme avec une voix asiatique me téléphone un samedi pour pour m’annonce une excellente nouvelle. L’Etat allait me dédommager pour les nombreux démarchages téléphoniques. Absurde, les administrations ne travaillent pas le samedi. Je me suis renseignée pour savoir comment dénoncer ce genre de manoeuvre. Les réponses obtenues par la police et mon agence de téléphonie. 1. Demander de garder l’anonymat (bonjour, les amis qui ne trouveront plus vos coordonnées). Signaler le méfait à la police qui prendrait le temps de faire des recherches (un numéro était affiché) et vous délivrer un P.V. qui permet de changer de numéro de téléphone. Bref ! la police comme je l’espérais ne m’a pas parlé comme je l’espérais d’un organisme qui s’occupe de bloquer ce genre de manoeuvre pour le moins perverses. Selon mon agence de téléphonie, la personne (je suppose que c’était le but) espérait connaître mes coordonnée bancaires. Il faut savoir de des hackers ont la capacité de s’introduire et se servir sur votre compte.