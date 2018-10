Démission de Collomb : deux ministres d’État font leur bagage, en quelques semaines

L’ultra-droitisation de Macron se précise avec le départ, après celui de l’écologiste Nicolas Hulot, du socialiste Gérard Collomb, numéro deux du gouvernement, du ministère de l’Intérieur. Une fois encore, comme pour l’ex-ministre de l’Ecologie, le scénario s’est voulu macronien, presque surréaliste à ce niveau de l’Etat. Rien ne va plus en Macronie.

Pendant des mois, Hulot chahuté, mis en cause par les écolos, pour son impuissance à mettre en place des mesures indispensables, a hésité, ne sachant, en définitive, s’il devait faire confiance à Macron pour le soutenir. La réponse lui a été fournie par les chasseurs, auxquels Macron a fait un cadeau royal, en divisant par deux le coût du permis de chasse. Au passage, un cadeau électoraliste de près de 300 millions d’euros. Dépitée, Hulot a néanmoins tenu à partir dans la dignité.

Cette fois, c’est Collomb qui, prenant prétexte de vouloir retrouver sa ville de Lyon, a pris ses distances avec son patron. En dépit d’un premier refus de démission par Macron, le mardi 2 octobre, dans la journée, le président l’a finalement acceptée dans la nuit. Fait peu banal, il a fallu l’insistance du démissionnaire et les conseils probables d’Edouard Philippe, le Premier ministre, qui souhaitait mettre fin rapidement au flottement créé, au sein du ministère de l’Intérieur et dans les rangs de la police, par la volonté de Collomb, exprimée il y a quelques semaines, de se présenter aux élections municipales à Lyon, en 2020, avec un départ programmé, au printemps 2019.

Le « je t’aime, moi non plus » entre Macron et Collomb a débuté avec l’affaire Benalla, que le ministre de l’Intérieur a refusé d’assumer, ce qui a provoqué l’ire de l’Elysée. Depuis, après être passé devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, Collomb s’était montré très peu disert sur cette affaire et, manifestement, a germé rapidement dans sa tête l’idée que, s’il restait dans cette galère macronienne, il compromettrait sérieusement son avenir politique, son parachute lyonnais risquant de ne plus s’ouvrir !

Quoi qu’en diront les macronistes, la démission, refusée, puis acceptée, en l’espace de 24 heures, est le signe d’un désaccord profond entre Macron, le hors-sol, qui se plaît partout ailleurs, et Collomb, le terrien, qui se plaît quelque part. Au-delà, c’est la mise en exergue qu’une partie de ces politiciens sur le retour, en mal de reconnaissance, se sont mépris sur l’homme Macron, en le soutenant en 2017. Le candidat, fort du soutien des puissances de l’argent les a séduits, mais la réalité, la vérité du personnage a fini par s’imposer. Même si Collomb était un social-démocrate, proche des thèses de la droite, au sein du parti socialiste, il n’en était pas moins étiqueté à gauche, porteur d’un certain nombre de principes.

Le départ de Collomb révèle une grave crise politique au sommet de l’État qui, elle-même, n’est que la manifestation la plus apparente du trouble persistant au sein d’un parti présidentiel, qui se voulait « en marche » et qui se trouve, de fait, en plein désarroi, face à la gouvernance de leur chef. Les transfuges de la gauche et des écolos, à l’exception de l’opportuniste De Rugy, se sentent de plus en plus mal à l’aise avec la politique ultra-droitière de Macron, en dépit de quelques miettes distribuées aux pauvres, pour faire bonne figure. Le décalage entre les mots et les actes, le mépris et l’arrogance récurrente de Macron, à l’égard des gens, passent de plus en plus mal dans ses rangs.

Le schisme entre les macroniens « de gauche » et les autres était prévisible, inévitable. Hulot, l’écolo, d’abord, ne s’est plus senti à sa place dans ce gouvernement dédié aux riches. C’est à présent le tour de Collomb, l’ex-socialo, de faire entendre son exaspération. Le politicien madré qu’il est a finalement compris que son poulain resterait, quoiqu’il advienne, sourd à ses conseils.

Au suivant !

Verdi

Mercredi 3 octobre 2018