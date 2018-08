Démission de Nicolas Hulot : aveu d’impuissance d’un illusionniste

Ce n'est pas par hasard que, ces dernières années, les lobbies comme ceux du nucléaire, des pesticides ou de la chasse ont désigné Nicolas Hulot comme leur "ennemi" principal car, en réalité, ils savent bien qu'Avez-vous déjà vu Nicolas Hulot respirer des gaz lacrymogènes devant une centrale nucléaire ? S'enchainer à un camion transportant des pesticides ? S'allonger devant les bulldozers d'un chantier d'autoroute ou de center parc ? Non car,, le bonhomme n'a en réalité jamais rien fait de concret pour s'opposer aux destructions environnementales.Pire, l'hélicologiste s'autorise, dopé par les imposants revenus qui lui sont apportés parDe même, sa fondation censée protéger "la nature et l'homme" est financée de très longue date par diverses multinationales extrêmement nuisible pour l'environnement et les droits sociaux, à commencer parDernièrement,, sans une seule pensée pour les 35 millions de compteurs en parfait état de marche qu'Enedis a commencé à désinstaller et détruire :(sans même parler de toutes les autres tares anti-environnementales et anti-sociales de ces compteurs nuisibles).Par ailleurs, il est totalement injustifié de porter au crédit de Nicolas Hulot l'annulation de l'aéroport de Notre-Dames-des-Landes, laquelle n'est due qu'au courage des gens de divers horizons qui ont résisté sur place, etAprès avoir longtemps joué la starlette en faisant lanterner divers Présidents de la République, c'est finalement, qu'il a servi de caution en acceptant d'être un ministre d'Etat sans l'ombre d'un pouvoir, pour le plus grand plaisir des lobbies les plus nuisibles.Mais, d'ores et déjà, divers autres imposteurs commesont sur les rangs pour tenter de relever le défi :tout en dopant leurs petites carrières politiciennes…