Démission de Nicolas Hulot - Le « en même temps » ne marche pas

La condition rurale devient de plus en plus difficile : fermeture de lignes de chemin de fer secondaires, stations-services d’essence supprimées, distributeurs automatiques de billets de banque de plus en plus rares, entraînant des déplacements de plus en plus longs, au moment où le prix de l’essence explose, raréfaction des médecins généralistes, suppression de fonctionnaires à l’Office National des Forêts et à l’Office National de l’Eau, etc. D’où la séduction des chasseurs (1,2 million d’électeurs potentiels) reçus plusieurs fois à l’Elysée.