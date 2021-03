Démocratie à l’arrêt

On peut partager des positions portées par tel ou tel parti politique sans y adhérer, il y a loin entre la réception favorable de certaines propositions et l’adhésion militante ! Tout le monde, sans toujours l’avouer, picore ici et là des idées en se gardant de tomber dans une marmite de droite, de gauche (ou entre les deux…), la potion étant rarement satisfaisante… pour faire un mélange à son goût. (Seul Obélix a réussi à tirer le meilleur d’une, mais dans les autres il n’y a rien de magique, il le sait, et nous aussi !)

Macron a joué cette carte du melting idéologique, et s’il a été élu, c’est bien que ça correspondait à l’attente d’un mélange nouveau pour oublier le bruit de fond des candidats en campagne fait de phrases convenues, de déclarations, de positions idéologiques usées… servies avec une sauce marketing qui sent le réchauffé, le tout validé par des sondages pilotés par les médias qui vérifient que leurs manipulations de l'opinion a bien produit les résultats attendus dans une mise en abyme qui se développe sans frontières.

Mais les Institutions étant ce qu’elles sont, la vie politique reprend son cours et la dure réalité doit être affrontée avec la boîte à outils institutionnelle en jouant avec les vents contraires pour naviguer au plus près en tirant des bords, et voir ainsi les lignes d’arrivée s’éloigner comme l’horizon quand on est en pleine mer !

Comment reprendre le pouvoir monarchique (quasi divin) accordé aux Conseils d’Etat et Constitutionnel, pour faire passer des Lois et décrets que la population approuve, alors qu’ils les jettent à la corbeille d’un trait de plume. Sans possible recours ! Cette aberration démocratique ne peut être corrigée que par une révision de la Constitution – qui ne peut se faire, chaque parti voulant en être l’auteur s’oppose à celui qui la porte devant les Assemblées réunies. Or ne serait-ce pas un impératif démocratique que de donner au Parlement le cut final sur l’approbation des Lois et décrets, et s’il le faut aux Français par referendum ? Les Conseils doivent donner des conseils, et rien de plus !

Alors on bricole, on gagne du temps en jouant avec les médias : par exemple on crée une Convention citoyenne, qui accouche de ce que l’on sait déjà, et qui, ignorant les obstacles pour mettre en œuvre toute mesure collective, se dresse sur ses ergots en se jugeant bafouée par le pouvoir lorsqu’il renonce à prendre les décisions qu’ils attendent ! Avaler des couleuvres a prétendu Hulot, pourtant au fait des process (il s’attendait à quoi ?). Evidemment passer de 130 à 110 sur les autoroutes dépasse les capacités d’un gouvernement, incapable de rappeler que le 110 est en place depuis plus de dix ans dans les Alpes Maritimes sans poser de problème, nonobstant la mauvaise humeur de quelques propriétaires d’hyper-cars qui rêvent de débouler sur l’autoroute de l’Esterel à 250km/h (on comprend leur frustration).

Bref le bricolage est un effet collatéral de la démocratie qui l’amène sur le terrain de la participation : démocratie participative, dit-on. Pour faire quoi ?, puisqu’on ne peut pratiquement rien faire entre les oukases des Conseils d’Etat et Constitutionnel, et les décisions de justice qui trouvent toujours, dans un droit pléthorique et incohérent, les motifs de dire non (ex : le Center parc de Roybon). La démocratie participative permet en effet à tous de participer au bavardage incessant qui fait le fonds de commerce des médias en ne gênant personne puisqu’il ne débouche sur rien. Mais ça occupe, c’est son grand mérite !

Bref, notre démocratie ne produit pas grand-chose, les recours des assos de ceci et cela s’ajoutant à l’obésité des services de l’Etat et à une Institution judiciaire en coma profond, pour compléter le dispositif. Jadis la question était : qui t'as fait Roi , Aujourd'hui elle est : qui t'as fait Juge ? Les magistrats revendiquent une indépendance dont ils abusent, n'ayant de comptes à rendre qu'à eux-mêmes ; le principe de la représentation nationale est bafoué ; et après la monarchie c'est à la chute de la république qu'ils travaillent. Non, je ne fais pas confiance à la justice de mon pays !

Si l’intelligence peut se penser artificielle (IA), la bêtise, elle, est bien naturelle (BN) !