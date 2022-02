Démocratie et Grandeur

Des règles incontournables de la Physique démontrent que la grandeur pouvant être obtenue par un grand nombre d’éléments dépend de leur cohérence. Les démocraties sont-elles capables de l’atteindre ?

Winston Churchill (1874-1965) appartient à une famille aristocratique qui compte les comtes de Sunderland et les ducs de Marlborough. Il entre en politique dès 1899 en se présentant comme candidat aux législatives et il n’échoue que de peu, il se représentera un peu plus tard. Déçu par le Parti conservateur, il rejoint les libéraux en 1904. Après un passage comme sous-secrétaire d’Etat aux colonies, il devient ministre du commerce en 1908. Il est élu député en 1909 et les libéraux le nomment au Ministère de l’intérieur. Il est cependant détesté autant par les conservateurs que par la gauche du parti libéral. Pour les uns, c’est un traître à l’aristocratie, et pour les autres, c’est un aristocrate qui fait semblant de se préoccuper des démunis. Par la suite, Churchill sera constamment critiqué tant par la droite que par la gauche.

En 1911, Churchill est nommé Premier Lord de l’Amirauté. En août 1914, l’Armée allemande attaque la Belgique. Winston Churchill est l’un des seuls ministres à s’être réjoui du début du conflit. Churchill a dû démissionner de l’Amirauté en novembre 1915 : le Premier ministre Asquith forme une coalition comprenant tous les partis mais les conservateurs réclament sa rétrogradation comme condition à leur participation. Malgré cela il devient Ministre de l’armement en 1917 puis ministre de la Guerre en 1919, secrétaire d’État aux Colonies en 1921. À ce titre, Il se montre favorable à l’utilisation d’armes chimiques sur les populations kurdes du nord de l’Irak, cependant : « Il n’est pas utile d’avoir uniquement recours aux gaz les plus mortels : on peut choisir des gaz qui incommodent gravement. »

En septembre, le Parti conservateur se retire de la coalition gouvernementale ce qui provoque des élections en 1922 durant lesquelles il perd sa place de député qu’il ne retrouvera pas aux élections générales de 1923. Il quitte alors le parti Libéral pour se présenter en tant qu’indépendant avec succès en 1924. Il retrouve ensuite le Parti conservateur, en précisant que « n’importe qui peut être un lâcheur, mais il faut une certaine ingéniosité pour l’être à nouveau. » Churchill qui voit dans le socialisme « l’ombre de la folie communiste » est alors très impopulaire au sein de la gauche britannique « lorsqu’un orateur travailliste se trouvait à court d’arguments, il lui suffisait de dire ‘À bas Winston Churchill !’ pour déclencher un tonnerre d’applaudissements. ». Churchill ne fut ni ne sera jamais un Homme de parti. Churchill est nommé ministre des Finances du Royaume-Uni en 1924.

En 1927, lors d’une conférence de presse à Rome, il tient des propos favorables à Mussolini : « Je n’ai pu m’empêcher d’éprouver de la fascination, comme tant d’autres personnes, pour l’attitude courtoise et simple de M. Mussolini… ». Il continuera lors des années suivantes à défendre le fascisme, expliquant en février 1933, à une réunion que « Mussolini est le plus grand législateur vivant ! »

Le gouvernement conservateur est défait aux élections générales de 1929 et Churchill entreprend un cycle de conférences aux États-Unis. Durant les années 1930, il manifeste son opposition à l’Allemagne nazie, le fascisme italien ou l’Espagne franquiste étant pour lui moins importants. « Critiqué par tous les partis, isolé au Parlement, dénoncé comme alarmiste par la presse et le gouvernement... » (François Kersaudy).

En 1934, il insiste sur la nécessité de reconstruire la Royal Air Force et veut créer un ministère de la Défense. Dans un essai de 1935, il exprime l’espoir qu’en dépit de ses méthodes dictatoriales, Hitler puisse encore « passer à l’Histoire comme l’homme qui a restauré l’honneur et la tranquillité d’esprit de la grande nation germanique. »

Quand les Allemands réoccupent la Rhénanie en février 1936, la Grande-Bretagne est divisée : l’opposition travailliste est opposée à toute sanction, tandis que le gouvernement national est désuni entre ceux qui soutiennent des sanctions économiques, et ceux qui sont contre. Il y a un fort sentiment anti-guerre de l’opinion. Le 12 novembre 1935, Churchill déclare : « Le gouvernement est incapable de prendre une décision ou de contraindre le Premier ministre à en prendre une. Les membres du cabinet s’empêtrent dans d’étranges paradoxes, bien décidés à ne rien décider, bien résolus à ne rien résoudre... Les mois et les années qui vont suivre seront d’un si grand prix pour la grandeur de l’Angleterre... mais ils ne feront rien, ils nous laisseront nous faire dévorer par les sauterelles. »

En juin 1936, des rumeurs font état que le roi Édouard VIII a l’intention d’épouser Wallis Simpson, une roturière américaine, ce qui le contraindrait à abdiquer. Deux partis se forment pour défendre une opinion. Dans les remous, W. Churchill est déstabilisé et sa réputation au Parlement est gravement compromise. Beaucoup y voient la fin de sa carrière politique.

Churchill est un féroce opposant de la politique d’apaisement menée par Neville Chamberlain envers Adolf Hitler. Les accords de Munich de septembre 1938 sont signés entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie qui abandonnent la Tchécoslovaquie à l’Allemagne. Churchill aurait alors déclaré : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. ». Il devient alors partisan d’une entente avec l’URSS mais Neville Chamberlain et son ministre des Affaires étrangères s’y opposent.

Si Churchill se montrera toujours méfiant envers Hitler, ses relations avec les pouvoirs fascistes sont pensées comme des remparts au bolchévisme. Churchill insiste en particulier sur l’efficacité économique du fascisme à un moment où les démocraties traditionnelles se montrent incapables de mettre en place des politiques économiques cohérentes. Dans son discours aux Communes du 14 avril 1937 il déclarera : « Je ne prétendrai pas que, si je devais choisir entre le communisme et le nazisme, je choisirais le communisme. »

Le Pacte germano-soviétique de non-agression entre l’Allemagne et l’Union soviétique, est signé le 23 août 1939 à Moscou. En septembre 1939, Churchill est nommé Premier Lord de l’Amirauté et membre du Cabinet de guerre. Le 3 septembre 1939 l’Angleterre et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.

En mai 1940 Chamberlain veut créer un cabinet d’union nationale. Les travaillistes acceptent si l’on change de premier Ministre. Lord Halifax, le favori des conservateurs refuse le poste de Premier ministre. Reste donc Winston Churchill qui a 65 ans, cette nomination n’enchante ni le roi ni l’establishment. Churchill forme alors un gouvernement et assemble un Cabinet de guerre qui se compose entre autres de deux conservateurs : Neville Chamberlain et Lord Halifax, et de deux travaillistes : Clement Attlee, et Arthur Greenwood.

Dans son discours du 13 mai 1940, Winston Churchill déclare : « J’aimerais dire à la Chambre, comme je l’ai dit à ceux qui ont rejoint ce gouvernement : je n’ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Dans le même temps Halifax prendra la liberté de s’entretenir avec l’ambassadeur italien afin d’obtenir une médiation de Mussolini en vue d’un armistice ou d’un traité de paix.

Churchill se mêle de tout et son autorité confine au dirigisme. Les États-Unis entreront finalement en guerre fin 1941.

Bien qu’auréolé par son action lors de la Seconde Guerre mondiale, il perd les élections législatives de 1945. Les élections de 1951 lui permettront de retrouver la tête du gouvernement, il restera premier ministre jusqu’en 1955.

C’est l’occasion la plus significative que l’on peut citer pour laquelle le mot Démocratie peut être alliée à grandeur. Il reste à faire la part entre l’institution et la force de caractère individuelle d’un homme dans l’atteinte de cette grandeur. Dans beaucoup d’autres cas ne confondons-nous pas démagogie et démocratie sans que l’on puisse faire autrement ? Le Peuple doit-il obligatoirement être conduit par la flatterie, la rouerie, les stratagèmes si personne n’incarne le bien commun ? Est-on condamné à flatter les instincts, à accorder des privilèges, à transformer les informations en propagande pour diriger un peuple ? Est-on obligé de travestir la réalité pour que les plus nombreux ne voient pas où une infime minorité les conduit ?

À noter que les citoyens de la Démocratie Athénienne devaient servir militairement pour défendre leur cité. Winston Churchill est lui placé très tôt à la Harrow School en vue d’une carrière militaire puis il devient correspondant de guerre. Le président de la République Française actuel, chef des armées, n’a pas fait son service militaire.