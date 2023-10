Démocratie réellement existante

Si tous les citoyens ont droit de con courir personnellement à la formation de la loi, la citoyenneté a été longtemps réservée aux hommes, partout dans le monde, et étendue secondairement, aux femmes. Quand le suffrage est-il devenu universel en France ? Après son ouverture aux femmes (1944), aux militaires (1945), aux 18-21 ans (1974), aux condamnés (1994), aux incapables (2018)… Est-il universel ? Alors que, dans certains pays, le droit de vote est ouvert aux jeunes dès l’âge de 16 ans (Autriche, Malte) ou 17 ans (Grèce), aux non nationaux… À tous les étrangers pour les élections municipales dans certains pays notamment de l’ Union européenne (UE), seulement aux citoyens de l’UE, en France. À toutes les élections pour certaines nationalités… Royaume-Uni, à tous les ressortissants du Commonwealth, ce qui voudrait dire en France, à tous les résidents originaires d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Madagascar, des anciennes colonies d’Afrique noire, d’Indochine… À toutes les nationalités après une durée variable de résidence : Chili, Équateur, Malawi, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Venezuela. En Écosse, les citoyens du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, du Commonwealth et les citoyens des autres pays de l'UE résidant sur le territoire ont pu participer au référendum sur l’Indépendance de 2014. De plus, pour pouvoir voter en France, il faut être inscrit sur les listes électorales : 2 à 4 millions d’électeurs potentiels n’y sont pas inscrits pour des raisons diverses. Il faudrait ajouter les abstentionniste involontaires, personnes éloignées des bureaux de vote (certains Français de l’étranger), impossibilité de se déplacer…

L’instauration et l’exercice actuel du pouvoir politique est né, en France, de la Révolution qui a produit la Déclaration des Droits de l’ H omme et du Citoyen , notamment l’article premier : Les hommes naissent libres et égaux en droits. Et l’article six : La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.

L’article onze de la Déclaration de droits de l’Homme et du Citoyen précise : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement , sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi . Ce n’est certainement pas le cas dans les régimes autoritaires, dictatoriaux ou populaires , qui organisent des élections parfaitement contrôlées : hommage involontaire aux démocraties réellement existantes. Pour que le suffrage universel s’accomplisse, il faut aussi qu’il soit secret, libre, ouvert à la diversité d’opinions et aux différents moyens d’informations. Dans quelle démocratie est-ce le cas ?

Lors d’un premier référendum, les Irlandais ont rejeté le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Un second référendum a été organisé, sur le même texte, accompagné de garanties supplémentaires de l'UE - qui ne font pas partie du traité. Les Irlandais ont cette fois approuvé le texte. Démocratiquement. Définitivement.

Au Pays-Bas, en France, cette supercherie a été considérée comme trop risquée. Et la voie parlementaire plus sure.

En France, il y a eu 3 référendums à propos de l’Europe. Lors des 2 premiers, en 1972 (68,32 % de oui) et 1992 (51,04 % de oui), les résultats étaient conformes aux désirs du pouvoir. Pas de problème. Lors du troisième, le non l’a emporté (54,68 %). Bien que le oui ait bénéficié de 71 % des interventions dans les médias télévisés. Les résultats n’étaient donc pas conformes aux désirs du pouvoir.

Dans ces différentes consultations, le peuple avait le droit de voter oui ou non à condition de voter oui ! Une seconde mouture a donc été concoctée. D'après Valéry Giscard d’Estaing, à l’origine du projet initial, il ne s’agissait que d'une pâle copie, dans laquelle seule la forme avait été changée. Ce texte a été adopté, démocratiquement, par voie parlementaire. La voie parlementaire est-elle plus démocratique que le suffrage universel direct ? Elle a été le recours démocratique du pouvoir en place contre le suffrage universel.

L'Assemblée nationale en 2007 comptait un seul ouvrier et 29 employés alors que les ouvriers constituaient 22,9 % de la population active et les employés 28,5 %. Aujourd’hui, l’Assemblée nationale, qui représente le peuple français, est composée de 69,5 % de cadres, professions intellectuelles supérieures, de 1,4 % d’ouvriers (8) et 4,5 % d’employés (26). (Le Monde 5 février 2023)

On ne peut incriminer, ici, l’absence de démocratie de l’UE. Ce sont les démocrates nationaux qui ont décidé. Qui sont responsables. Et toutes les forces politiques, financières qui s’étaient mobilisées, vainement, pour obtenir le oui. Sans oublier la majorité des forces intellectuelles qui ont mis en question, après la victoire du non la capacité des électeurs à comprendre les enjeux. Et non la vicieuse procédure adoptée pour passer outre le suffrage universel !

Abraham Lincoln a donné une brillante définition de la démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, reprise par la Constitution de 1958. Qui a plus de sonorité que de sens, pompeux et de surcroît inexact, comme le dit le constitutionnaliste Guy Carcassonne ! Répété 3 fois dans la formule magique, le mot peuple ne peut, à chaque fois, être défini de la même façon. Un sot, portant un seau, fait un saut, les 3… mots, peuple, tombent dans l’eau !

Le but est toujours, régime démocratique ou non, d’organiser le gouvernement de tout le peuple dans sa grande diversité. Par une partie du peuple. Le long cheminement vers un suffrage universel montre bien la grande peur des détenteurs du pouvoir réel, financier, économique. À qui vont-ils confier le pouvoir institutionnel, sous influence ? Qui vont-ils exclure et comment ? Par une organisation démocratique des élections. D’abord avec le vote censitaire. Ensuite avec des restrictions et mesures diverses, âge, sexe, nationalité, type de scrutin, découpage des circonscriptions… Pour obtenir des élus raisonnables… qui maintiendront les privilèges...

L’adoption en seconde main du traité de Lisbonne n’est pas la meilleure technique, trop voyante. Elle est simplement une des méthodes utilisées. La plus courante est les promesses électorales. Dont un expert a dit qu’elles n’engageaient que ceux qui y croyaient. Mon ennemi, c’est la finance n’a pas empêché le candidat, une fois élu, de faire rapidement la paix avec son ennemi déclaré. Sans oser se représenter, cependant, les sondages aidant, pour un éventuel renouvellement de son mandat. Mais il continue de caracoler dans le microcosme.

Au delà de l’honnêteté, de la sincérité, des qualités des candidats, il faut examiner les conditions normales des élections notamment les moyens à leur disposition. Et le rôle de la finance. C’est dans cet esprit qu’a été instauré le financement des partis politiques. Et le contrôle, a posteriori, du financement des élections, y compris présidentielles.

En espérant que tous les contrôles faits, en France, par le Conseil constitutionnel ne soient pas du même tonneau que celui de l’élection présidentielle de 1995. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel lors des faits, a reconnu, des années plus tard, que les comptes de campagne d’Édouard Balladur, (Nicolas Sarkozy était alors son porte-parole) et Jacques Chirac étaient manifestement irréguliers et que, sous son influence, le Conseil constitutionnel les avait validés ! Pour ne pas avoir à annuler la présidentielle et mettre en danger la République ! Ainsi va la démocratie…

Roland Dumas, nommé président du Conseil constitutionnel par le président de la République, François Mitterrand, a validé une élection dont il savait qu’elle était frauduleuse. Comme tous les membres du Conseil constitutionnel. Et bien au-delà. Connivence de tout le monde politique !

Le suffrage universel suppose qu’il y a des candidats, des listes de candidats avec des programmes différents, compréhensibles par tous, pour que les citoyens aient un choix réel. Ce sont là des conditions difficiles à remplir. Des programmes divers avec la volonté d’être compris par les citoyens ayant reçu une instruction civique, politique...

Et des moyens égaux pour tous les candidats : on est loin de compte. À la Libération, un statut de la presse avait été prévu. La presse qui avait collaboré avec l’occupant a été plus ou moins éliminée pour faire place à la presse issue de la Résistance. Mais finalement, dit l'historien Dominique Pinsolle, le marché [a repris] ses droits [dès 1947], ouvrant la voie à une nouvelle période de concentration qui ne s'est jamais interrompue [depuis].

Malgré la mise en place d’une aide financière de l’État à la presse (et aux organisations politiques). Tous les médias audiovisuels et même l’édition appartiennent à quelques grands groupes (Bolloré, Bouigues, Dassault, Drahi…), subventionnés donc, qui pèsent sur leur orientation, comme l’ont montré les dernières péripéties autour du Journal du dimanche. Ou des Échos. L'historien des médias Alexis Lévrier, rappelle : Jamais dans l'histoire de l'Hexagone une poignée de milliardaires n'a eu une emprise aussi forte sur les chaînes de télévision, radio, journaux et magazines et ce en pleine campagne présidentielle. Le tout avec le consentement de nombreux démocrates.