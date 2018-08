Dénonçons les Docteurs Folamour défenseurs d’une immigration sans limites

Je viens de lire sur le site de Politico-Bruxelles un article d’un dirigeant d’un de ces innombrables lobbies ‘’ mondialistes et droit de l’hommistes ‘’ qui plaident à longueur de temps auprès des autorités politiques nationales et européennes pour une ouverture tous azimuts de nos frontières et un accueil sans limites des candidats à l’immigration venus du monde entier.

En quelques mots, on peut résumer l’argumentaire de l’article ainsi :

‘’Ouvrir des centres d’accueil /transit/ débarquement des candidats à l’immigration dans des pays tiers, notamment, sur la rive sud de la Méditerranée ,serait une très mauvaise idée, contraire au droit international et au droit d’asile, car les pays européens ne pourraient pas garantir que ces centres répondent aux normes internationales et surtout, horreur suprême, tous ces malheureux, victimes de persécutions diverses dans leurs pays d’origine, pourraient même se voir forcés à rentrer chez eux ‘’.

Ainsi, implicitement, l’auteur considère que tous les candidats à l’immigration se présentant à nos frontières ou traversant la mer sont des demandeurs d’asile, victimes de l’une ou l’autre persécution, et que nous n’avons, de facto, d’autre choix que d’examiner positivement leurs requêtes et de les accueillir sur notre sol, au nom de nos valeurs sacrées démocratiques et des engagements internationaux que nous avons signés.

Mais :

-plus de 95% des malheureux qui se pressent à nos frontières sont des immigrés économiques dont la motivation n’a rien à voir avec des questions politiques ou des persécutions mais tout à voir avec le désir de fuir la misère et la précarité et tenter de s’assurer un avenir meilleur. Pour compréhensibles qu’elles soient, ces raisons n’ont rien à voir avec le respect du droit d’asile,

-Il y a, de par le vaste monde, malheureusement, des milliards d’individus qui vivent dans la misère et la précarité,

-ouvrir largement nos frontières aujourd’hui à quelques dizaines voire centaines de milliers ou millions de candidats immigrés, ne peut que créer un appel d’air et, demain ou après-demain, leur nombre doublera, triplera, quadruplera, quintuplera ….,

-il est évident que nos pays, aussi riches qu’ils soient, ne sont pas capables de résoudre la misère (10 à 15% de nos populations vivent sous le seuil de pauvreté) ni les problèmes de précarité, de logement, de chômage, d’intégration, de régression sociale et de chômage de nos propres concitoyens.

Alors comment pourrions-nous prétendre, dans ces conditions, soutenir financièrement l’effort considérable que constituent l’accueil, la formation, l’éducation, les soins et le logement de millions de nouveaux arrivants sans ressources, tout cela sans dégrader les conditions d’existence de nos compatriotes et résoudre, en outre, les multiples problèmes et difficultés d’ordre culturel, moral et civilisationnel que posent, tôt ou tard, et inévitablement, la coexistence parallèle de communautés dont les valeurs, les mœurs et les croyances sont très éloignées voire incompatibles avec les nôtres ?

De toute façon, en quoi accueillir quelques dizaines de millions d’immigrés en Europe résoudrait le problème de la misère dans le monde ?

Toutes ces évidences et remarques de simple bon sens semblent pourtant échapper à nos Docteurs Folamour, défenseurs de l’Europe sans Frontières et de l’accueil inconditionnel de toute la misère du monde au nom d’une générosité irresponsable et sans limites que nous n’avons aucunement les moyens de soutenir.

Qui d’autre dans le monde, quels autres pays développés (à part le Canada de ce pauvre rêveur de Trudeau) mènent une politique aussi démentielle ?

Tous ferment et cadenassent, à qui mieux mieux et à tour de bras, leurs frontières.

Il est donc temps de dénoncer publiquement et fermement les avocats du mondialisme et du mélange effréné des civilisations et cultures, partisans du libre mouvement de toutes les populations de par le monde , c’est-à-dire, en fait, de la submersion et de la disparition dans un magma informe de notre civilisation et de nos pays européens.

Il est temps de leur porter la contradiction en défendant des politique dignes, réalistes et tenables d’immigration et de développement sans accepter qu’ils refusent toute critique et rejettent tout argument contraire aux leurs en diabolisant ceux qui osent les contredire en les traitant de fascistes, d’impérialistes, de racistes, d’égoïstes et de sans cœur.

Aider les pays pauvres et soulager la misère de leurs ressortissants est une obligation morale évidente, faire preuve de générosité et de solidarité envers eux va de soi.

Mais, nous devons le faire intelligement, en les aidant chez eux, localement, à développer leurs économies et le niveau de vie de leurs populations.

Ce n’est certes pas en important en Europe des millions de malheureux, avec la cohorte de problèmes sociaux, sanitaires et culturels qui les accompagnent, de nature à mettre à mal nos propres pays, que nous résoudrons en aucune façon la misère du monde.

Il nous faut financer chez eux des programmes de développement répondant aux besoins des populations plutôt qu’aux intérêts des potentats locaux et des investisseurs internationaux et enclencher ainsi un cercle vertueux qui leur permette de sortir de la misère et de vivre dignement dans leurs pays sans devoir s’exiler loin des leurs et de leurs racines.