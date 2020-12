Dépistage, je t’aime moi non plus...

Commençons par un petit récapitulatif factuel, si vous le voulez bien :

19 décembre 2019, alerte de l' OMS à l'attention des services de 'maladies tropicales'.

30 janvier 2020, alerte de santé publique mondiale de l'OMS.

28 février 2020, alerte de pandémie mondiale de l'OMS.

16 mars 2020, premier tour des municipales.

Début du confinement ? Le 17 mars 2020.

Début des tests ? Le 11 mai 2020.

Ces dates étant rappelées, tout le monde a en mémoire le 'conseil' de ne pas porter de masque, avant que cela devienne finalement une obligation...

Mais tout le monde n'a pas perçu l'essentiel de la prévention qui était tout aussi niée alors, et qui le fut jusqu'au 11 mai.

Cette prévention précoce fut pourtant pratiquée dans tous les pays 'bons élèves' dans la lutte contre cette pandémie.

Elle fut toutefois pratiquée dans une ville, en France.

Avec comme procédure ce que font désormais les autorités, à savoir dépister rapidement les symptomatiques, pour les mettre en isolement et-ou en soins après dépistage positif.

Il faut que vous fassiez abstraction de tout le cirque médiatique qui se mit en branle dans une véritable bronca sur une digression visant uniquement à détourner l'attention de l'absence de dépistage massif.

Cette bronca pris des proportions qui vont mener certains devant les tribunaux et, il faut l'espérer, certains en prison.

J'ai lu tout et son contraire dans tous les médias, celui-ci compris, concernant cette polémique.

Vous avez peut-être compris de quoi il s'agit, ou plus exactement de quel détournement d'attention ce fut la focalisation.

L' hydroxychloroquine.

Je suis dans l'incapacité totale de vous dire si les études et résultats des traitements à l'hydroxychloroquine + azithromycine de l' IHU de Marseille sont probants.

De même que je suis dans l'incapacité totale de vous dire si les fameux anticorps-de-synthèse sont réellement l'avenir médical pour toute maladie virale.

Pas mieux concernant les vaccins à technologie dite ARN-Messager.

Ce que je sais, par contre, pour avoir épluché pendant des mois ( et continuant à le faire ) toute parution et étude sur le sujet, c'est que aucune étude n'a repris très exactement l'association hydroxychloroquine + azithromycine dès le dépistage positif précoce de la maladie comme pratiqué à l' IHU de Marseille.

Un ministre de la santé, neurologue de son état, a même interdit qu'une étude reprenant cette association ET que le traitement commencé juste après un dépistage positif précoce soit faite.

Ce ministre a utilisé toutes les digressions possibles et imaginables pour pouvoir prétendre l'avoir pourtant fait.

En commençant par évoquer la chloroquine, tout en omettant l'azithromycine.

Puis en ' autorisant ' ( criminel ) les études sur des patients en phase grave. ( sans azithromycine )

Pour finir ( toujours criminel ) par autoriser les études hydroxychloroquine + azithromycine, mais toujours sur des patients gravement malades.

Si vous n'avez toujours pas compris qu'il n'était pas seulement question d'empêcher ce médicament peu cher face à un concurrent 44 fois plus cher, mais surtout de détourner l'attention de l'opinion publique du processus dépistage-précoce-soins-isolement, c'est que vous êtes encore dupes de la communication matraquée depuis lors.

Cette communication rabâchée tend à vous inciter à accepter ce qu'ils ont fait pendant plus de 3 mois, à savoir la stratégie de l'auto immunité, comme étant quelque chose d’aussi efficace qu’efficient.

Le confinement ? simple régulation des admissions aux urgences... ( restez chez vous, et n'appelez que si vous vous sentez vraiment très mal, avec même un filtrage ayant produit plusieurs décès, au lieu de dépister précocement et soigner dès dépistage positif. )

Les gestes barrière ? c'est comme pour le port d'arme aux USA, nous ne sommes plus porteur d'arme comme du temps des duels à l'épée, il ne nous est donc plus nécessaire de tenter de démontrer notre innocuité en serrant la main de notre vis-à-vis pour tout préambule.

Nos bouches contiennent plus de germes pathogènes que nos déjections fécales ( même si dans ces dernières, les germes sont nettement plus violents que ceux résidents dans nos cavités buccales... ), évitons-donc de les 'propager'...

Les médias n'ont de cesse de nous rappeler les prétendus échecs des autres, qui doivent sans doute rendre les nôtres 'acceptables'.

En prenant les mauvais élèves comme épouvantard ( si si, ce mot correspond bien mieux que épouvantail ) pour nous inciter à accepter notre nombre de morts.

Et toujours de nous citer les centaines de milliers de morts des USA ( par exemple ).

Sans jamais rapporter le nombre de mort en proportion de la population.

Et toujours en niaisant dès que la remarque leur est faite ( jusqu'à finir bâillonné par défaut dans les commentaires de leurs médias. )

Alors que l'écart entre le % de morts en France et les USA n'est que de 10%.

Et alors si vous osez citer les nombres de l' Allemagne ( 30 000 morts pour 85 millions comparé à nos 62 000+ morts) et autres pays ayant procédé aux dépistages de masse + confinement et-ou soins dès le début, il vous est répondu "plus maintenant", ou "ils mentent", et il est inutile de leur demander pourquoi ils digressent, votre compte a été supprimé-bâillonné entre temps.