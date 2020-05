Dépistages tous azimuts ! Un grand retour de la délation ?

Né après la deuxième guerre mondiale j'ai eu la chance de ne pas connaître ces temps maudits où tout habitant pouvait devenir un suspect potentiel. Les jours heureux de l'après guerre et les "trente glorieuses" nous ont fait oublier la terrible possibilité - immanente à tout être ou groupe humain - de voir dans l'Autre un danger, LE responsable maléfique, l'ennemi, et d'en revenir aux plus terribles régressions.

Après l'invasion des caméras de vidéosurveillance, une surveillance systématisée

Premières étapes d'un retour à la délation

Lors de son élection Emmanuel Macron (un électeur sur quatre n'a pas voté au deuxième tour), s'est présenté lui même comme un homme "ni de droite ni de gauche", un rassembleur, et même un sauveur "Jupitérien" face aux périls économiques et sociaux qui se levaient de toute part.

Lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy le ministre de l'intérieur Claude Guéant avait approuvé la création du réseau Voisins vigilants (2007), version soft d'une société basée sur le principe de délation, où tous les échelons de la pyramide sociale se surveillent les uns les autres, dans un brouillard total de peur et d'angoisse.

Le 13 décembre 2019 Christophe Castaner entérine la création de la cellule Démeter, ensemble de moyens matériels et humains fournis par la gendarmerie (donc fonds publics) pour protéger les exploitations agricoles (privés). Cette cellule vise à contrôler et donc porter devant la justice, des actes délictueux sur les biens et les personnes, "des actions de nature idéologique , qu’il s’agisse de simples actions symboliques de dénigrement ou d’actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques".

Apres la lutte contre les trafics de drogue, des chiens renifleurs vont maintenant pister les individus atteints du covid19 ; complètons le tableau avec un recours accru aux drones pour surveiller personnes et territoires (15 avril 2020 le ministère de l'intérieur lance un appel d'offres de 4 millions pour développer les recours à ces moyens de surveillance)

Apres ces étapes, et l'application du déconfinement : volontaires, brigades ou milices ?

Interview de Martin Hirsh Le Parisien 11/04/2020

« Nous pouvons penser que nous allons entrer dans une nouvelle phase où il sera utile de mobiliser un grand nombre de volontaires. Je veux parler à la fois des conditions du déconfinement, mais aussi des mesures permettant de repérer et d'isoler les porteurs de virus pour casser les chaînes de transmission encore actives. Ceci avec un soutien fort et personnalisé de ces personnes », explique l'ancien Haut-commissaire aux solidarités.

Accompagner des équipes de prélèvement, faire des enquêtes de voisinages…

Les missions des bénévoles seront diverses. Il pourra s'agir de personnes qui apporteront de la nourriture aux confinés isolés. D'autres pourront faire des enquêtes de voisinage, accompagner des équipes de prélèvements ou mettre en œuvre des opérations de relogement… Difficile de chiffrer le nombre de bras qui seront disponibles.

Ce 1er Mai 2020 n'a pas du tout été comme les autres.

Faisons le pari qu'il n'en restera pas que des souvenirs.

En période de confinement, à Villeurbanne : La ronde du "sloging"