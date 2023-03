« Déportation » des enfants ukrainiens en Russie

C’est ce qu’on entend sur toutes les longueurs d’ondes « L’enlèvement d’enfants ukrainiens par la Russie est un « crime de guerre », selon une commission d’enquête de l’ONU » titre Le Monde. « Guerre en Ukraine : des milliers d’enfants déportés vers la Russie comme « butin de guerre » selon huffingtonpost. Je ne vais pas les citer tous mais c’est ce que le tamtam médiatique joue. Ca nous rappelle 1940, et la légende des soldats allemands qui coupaient les mains des enfants… Ah propagande quant « ils » nous tiennent par la barbichette et ya pas un 1er qui rira !

Le 17 mars 2023, il y a une menace relayée par tous médias de la doxa, qui gros titres bille en tête nous dit, « la Cour Pénale Internationale a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l’enfant, Madame Lvova Belova pour "crimes de guerre », en l'accusant de déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie. » La presse occidentale a aussitôt entonnée ce mandat d’arrêt comme une nouvelle preuve du caractère criminel de la Russie et de ses dirigeants qui les mettraient au ban de toutes les nations. Ahah, Doit bien se marrer le Vladimir, car, ce tribunal ne vaut que pour seulement ceux qui ont signé et ratifié ce traité instaurant cette « cour de justice » se voulant internationale… Ils ne sont que 123 États Parties, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, sur 195… N’en sont pas membres la Russie, l’Ukraine, les U.S, la Chine, l’Inde, Israël pour ne citer que les principaux. Donc, une fois de plus « cette condamnation » ne s’applique qu’à ceux qui la prononcent, et pas plus loin. Cependant, avec tout ce tapage, les bons peuples vont croire qu’aussitôt que Poutine mettra les pieds dehors de son pays, clic clac les menottes et oh, joie, de voir « l’Hitler » des temps moderne enchainé. Plus c’est gros, comme disait Goebbels, ben… Plus c’est Enorme !!!

Qu’en est-il des enfants ?

Pas facile dans cette brousse désinformatrice d’y retrouver ses petits. Selon le gouvernement canadien qui sur son site laisse voir ses « vérités » anti russes, tout en donnant des arguments analysables... Les Français eux sont dans la droite ligne des U.S, donc, manichéenne.

Les faits :

« Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a déporté des milliers d’enfants des zones qu’elle y occupe sans le consentement de leurs tuteurs légaux. Ces actions forment la base du mandat d’arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre le président Poutine.

La Russie exige que les parents et tuteurs légaux ukrainiens viennent récupérer leurs enfants en personne. Les autorités russes sont conscientes qu’il leur est extrêmement difficile de quitter l’Ukraine et de faire cette démarche sans leur aide, qu’elles ne fournissent pas.

La Russie a mis en place des procédures juridiques simplifiées pour donner la citoyenneté russe aux enfants qu’elle a déportés, qui peuvent donc être adoptés, suggérant que la Russie n’a pas l’intention de les retourner en Ukraine, peu importe les conditions. »[i]

« La fausse déclaration de la Russie :

La Russie affirme qu’elle a l’intention de retourner les enfants qui ont été retirés de l’Ukraine lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité. »[ii]

Je me permets de répondre au gouvernement canadien que je respecte.

- Nous pouvons penser aussi que les Russes protègent ces enfants, qui durant une bataille ont été séparés de leurs parents et se retrouvent à errer.

- Il faut savoir, si ces enfants ont été envoyés non loin de la frontière ukrèno/russe ou au contraire au fin fond de la Sibérie, qui elle a besoin d’être peuplée.

- Concernant les parents voulant récupérer leurs enfants. Il va de soi que les Russes ne vont pas laisser n’importe qui entrer sur leur territoire en temps de guerre.

- Donner la citoyenneté russe aux enfants, n'enlève pas leur citoyenneté ukrainienne non ? Quant à l’adoption ? Personne ne connaît les vrais tenants et aboutissants de cette « loi », pour l’instant ils sont placés dans des familles.

Quant aux retours des enfants ? D’abord s’agit-il d’enfants des zones occupées, des zones annexées ou des zones libres de l’ouest ?

Un exemple de retour récent : « À la sortie d’un bus à Kiev, un petit garçon de 10 ans saute dans les bras de son père. Il fait partie d’un groupe de 17 enfants revenus, grâce à une ONG, de « déportation » en Russie ou de territoires ukrainiens occupés. Denys Zaporojtchenko n’avait pas vu son fils, ainsi que ses deux filles également dans le bus, depuis six mois et demi. Tous habitaient ensemble à Kherson, dans le sud occupé de l’Ukraine lorsqu’ils ont été séparés, raconte-t-il, le 7 octobre, un mois avant la reconquête de la ville par les forces ukrainiennes. »[iii]

Derrière tous ces « enlèvements » il y aurait une rééducation politique de la part des Russes. « Plusieurs enfants, interviewés mercredi par l’AFP, disent ne pas avoir subi de mauvais traitements, mais racontent une forme d’éducation politique pour les convertir au discours du Kremlin. « Si tu ne chantais pas l’hymne national [russe], ils t’obligeaient à écrire des notes explicatives. Et au Nouvel An, ils nous ont montré [le discours de] Poutine », raconte Taïssia Volynska, 15 ans, originaire de Kherson. »[iv] Okay ! Pourquoi pas, mais concernant la rééducation politique, chez nous c’est bien plus pernicieux. Ces LGBT qui vont dans les écoles expliquer à des petits qu’un homme est une femme et vice versa. Que leurs grands-parents étaient tous des collabos responsables des déportations, que tous les musulmans sont des terroristes et bien d’autres choses terribles qui s’enfoncent bien profondément dans la tête des futurs consommateurs citoyens de seconde zone, sans dents, au chômage… C’est NOUS qui donnons des leçons de rééducation politique avec l’assentiment des parents à la cervelle bien lavée à la lessive libero/capitaliste/loi de la jungle/ rien à carrer.

Ça sent la grosse ficelle manipulative ! Et j’assume ces dires. Faire chialer les bons peuples sur les Zenfants… Une opportunité en or massif de Kiev, surtout lorsque l’article se clos par : « Selon le président Volodymyr Zelensky et blablabla ! », ça pue la saumure !

Je dois aussi citer les saloperies qui ont été commises par nos gouvernements dans le passé. Il s’agit cette fois de déportations définitives d’enfants qui n’étaient pas orphelins, qui ont été enlevé à leurs parents pour peupler le Canada, l’Australie et la France rurale, en particulier la Creuse. « Plus de 130 000 enfants britanniques défavorisés ont été envoyés ailleurs dans le Commonwealth, surtout au Canada et en Australie, du XVIIe siècle jusqu'en 1970. Beaucoup ont été condamnés au travail forcé et ont été maltraités dans leur foyer ou leur institution d'accueil. »[v] Quant à la France ? « Ce cher ministre Michel Debré député de l’île de La Réunion, crée le BuMiDom. Entre 1963 et 1981, plus de 2000 enfants sont envoyés à plus de 9000 kilomètres de leur famille, dans des départements dépeuplés... Les promesses d’avenir de l’Etat français ne seront jamais tenues. Arrachés à leurs parents et à leur terre, ces enfants ne reviendront pas auprès des leurs, ils ne feront pas les études qu’on leur avait fait miroiter. Et seront, pour beaucoup, maltraités, par des violences et des viols. »[vi]

Alors, il faut le dire, ce n’est pas balayer devant notre porte qu’il faille, mais enlever le tas de fumier qui y putride !!!

Manips : Trouvé dans la presse sur internet : L’image choisie pour l’entête de cet article, à faire chialer une bande de crotales. Image montrant deux enfants saluant un convoi des forces ukrainiennes, qui a suscité des millions de réactions et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Elle a été tweetée par le membre du Congrès américain Adam Kinzinger et l'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt. C’était une image ancienne : elle a été postée pour la première fois en 2016. Elle a été prise par un photographe bénévole du ministère ukrainien de la défense, qui a ensuite été licencié à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait réalisé des montages de certaines de ses photographies de guerre…[vii]

Qui peut en ce moment où Dieu peut-être échoue,

Deviner

Si c'est du côté sombre ou joyeux que la roue

Va tourner ?

Victor Hugo - Recueil : Les châtiments (1853).

Georges ZETER/mars 2023

