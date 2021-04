Depuis le meurtre de George Floyd, 181 Noirs ont été tués par la police

Depuis le meurtre de George Floyd en mai dernier alors qu'il était entre les mains de la police à Minneapolis, 181 Noirs ont été tués par la police aux États-Unis, selon les données du groupe de recherche Mapping Police Violence.

Par Katherine Fung

Source : Newsweek, 20 avril 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Sur les 966 personnes tuées par la police depuis le 25 mai 2020, la base de données montre que les Noirs représentent 18,7% du total, bien qu'ils ne représentent que 13% de la population américaine selon le Bureau du recensement.

Les victimes blanches tuées par la police représentaient 37% du total des décès. Les Américains blancs représentent 76,3% de la population, toujours selon le Bureau du recensement.

En France Chauvin serait toujours en exercice et l'IGPN aurait conclu, dans 2-3 ans, que George Floyd est mort d'overdose + malformation cardiaque rare.



"Il n'est pas mort parce que son coeur était trop gros, mais parce que celui de Chauvin était trop petit" a dit son avocat. — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 20, 2021

Les données de Mapping Police Violence [cartographier les violences policières] ont également indiqué que sur le total des personnes tuées par la police depuis la mort de Floyd, 11,7% étaient des victimes hispaniques, 1% étaient des Amérindiens et 1% étaient des Asiatiques ou originaires des îles du Pacifique. La race de la victime était inconnue dans 359 décès.

http://youtu.be/3UyZVDnPZDk

L'été dernier, la mort de Floyd a déclenché des manifestations pour la justice raciale à travers le pays, et des millions de personnes sont descendues dans la rue pour exiger une réforme de la police. Certains ont également appelé les gouvernements locaux à cesser le financement de leur service de police en réinvestissant dans d'autres services communautaires afin de lutter contre la violence policière contre les personnes de couleur.

Malgré les appels renouvelés en faveur de changements dans l'application de la loi, les données de Mapping Police Violence montrent que la police continue de tuer à des taux similaires à ceux des années précédentes et que 319 personnes ont été tuées par la police en 2021.

Mardi, un jury a déclaré l'ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable de toutes les accusations, y compris de meurtre, dans la mort de Floyd. Une vidéo de l'arrestation montre Chauvin agenouillé sur le cou de l'homme noir pendant plus de neuf minutes tandis que Floyd suppliait les policiers en disant qu'il ne pouvait pas respirer.

http://www.youtube.com/watch?v=lIbU2PLJ-wk

Vidéo intégrale sous-titrée de l'assassinat de George Floyd. Voir également ‘Vous allez me tuer’ : les caméras des policiers révèlent de nouveaux détails sur les derniers instants de George Floyd

Sur les 1 127 personnes tuées par la police en 2020, seuls 16 cas, soit environ 1,4%, ont donné lieu à des poursuites contre le policier fautif. Parmi les policiers identifiés par Mapping Police Violence, au moins 14 avaient déjà tiré sur quelqu'un ou tué dans le passé.

http://twitter.com/cridespeuples2/status/1384724322514841601

Les chiffres rassemblés entre 2013 et 2020 indiquent que les Noirs sont trois fois plus susceptibles d'être tués par la police que les Blancs, bien qu'ils soient 1,3 fois plus susceptibles d'être non armés que les Blancs. Ces chiffres sont amplifiés lorsque l'on regarde les plus grandes villes du pays.

http://twitter.com/cridespeuples2/status/1384663686099374080

Dans 47 des 50 plus grandes villes américaines, la police a tué des Noirs à des taux plus élevés que les Blancs. À Chicago, la police a tué des Noirs à un taux 22 fois plus élevé que celui des Blancs, sur la base des personnes tuées pour 100 000 habitants. À Miami, les disparités raciales n'ont pas pu être calculées car chaque personne tuée par le service de police de la ville était noire ou basanée.

Au fil du temps, les meurtres commis par la police ont diminué dans les villes. Cependant, ces décès sont en augmentation dans les zones suburbaines et rurales. Et si certaines villes ont connu une réduction substantielle des personnes tuées par la police, comme Chicago, d'autres villes, ce n'est pas le cas d'autres villes comme Denver.

http://www.youtube.com/watch?v=k0ea-adRP3Y

Meurtre d'Adam Toledo, 13 ans, au moment où il obéit à la police, s'arrêtant et lèvant les mains en l'air. Qui peut croire qu'en France, de telles images seraient rendues publiques, surtout à l'heure de la loi Sécurité Globale qui criminalise le fait de filmer les policiers pour garantir tout à fait leur anonymat (car leur impunité est déjà assurée par l'IGPN) ?

Sur les 181 Noirs tués par la police depuis la mort de Floyd, le plus grand nombre de personnes tuées a eu lieu en Floride, avec 19 victimes, suivie de la Californie, où il y en a eu 17, et du Texas et de la Géorgie, qui en ont enregistré 13 chacune.

http://twitter.com/cridespeuples2/status/1384627522780995584

Parmi les personnes tuées par la police documentées en 2020, les contrôles routiers ont été répertoriés comme la rencontre initiale avec la police dans 121 décès.

Le 11 avril, à quelques kilomètres du procès de Derek Chauvin, Daunte Wright, un Noir, a été abattu par la police lors d'un contrôle routier de routine au Brooklyn Center. La mort de Wright a une fois de plus ravivé les demandes visant à mettre fin aux violences policières.

http://www.youtube.com/watch?v=k6-G8d4kWLE

Mise à jour : avec la mort de Makiyah Bryant le 20 avril, il faut porter le nombre total de Noirs tués à 182

🚨 🇺🇸 FLASH | Une adolescente de 15ans, #Makiyah #Bryant a été tuée ce mardi 20 avril après avoir fait appel a la #police de #Columbus, de multiples #protestations se produise en ce moment, pas plus d'informations n'ont été communiqué sur la raison de sa mort.



(ABC6) #usa pic.twitter.com/IqCVIm4elb — Conflits France (@ConflitsFrance) April 21, 2021

