Députés dans la majorité ou dans l’opposition mais surtout très unis dans le PARTI de la GUERRE

Malheureusement ma déception s’est encore accrue après un mail envoyé le 7 mai à Clémentine Autain, ainsi qu’aux autres députés FI, suite à une interview où Mme Autain critiquait à juste titre la « diplomatie guerrière de Macron ».





Compte tenu de l’absence totale de réaction de Mme Autain et des députés FI suite à ma sollicitation, l’hypocrisie de FI sur la politique de Macron en Syrie n’en apparaît que plus flagrante.





Ci-dessous, mon mail adressé à Mme Autain le 7 mai dernier :





Madame la députée,



Je vous ai adressé la semaine dernière un courriel - repris ci-dessous -, comme aux députés de la France Insoumise ainsi qu’à un grand nombre de députés et de sénateurs, concernant l’ingérence illégale et illégitime de l’Etat Français en Syrie, de 2012 jusqu’à nos jours et le Devoir des députés d’ouvrir au moins une commission d’enquête à ce sujet.

Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de mon précédent courriel mais ma demande d’ouverture, par les députés, d’une commission d’enquête est d’autant plus légitime à la lecture de l’article du JDD du 5 mai « Clémentine Autain attaque »la diplomatie guerrière« de Macron » ainsi qu’au fait que l’Etat Français a envoyé des soldats des Forces Spéciales en Syrie, violant ainsi, de nouveau et gravement, la souveraineté du territoire Syrien, la Charte de l’ONU et donc le Droit International.

L’ingérence de l’Etat Français en Syrie est illégale et inacceptable et « la diplomatie guerrière de Macron » que vous « attaquez » nécessite impérativement l’ouverture d’une commission d’enquête. Cette ingérence étant indéniable depuis 2012 et les récents développements - bombardements et envois de troupes terrestres - étant particulièrement inquiétants et dangereux pour le maintien de la paix - régionale comme mondiale - et la sécurité des peuples dont celle du peuple Français, cette politique « guerrière » doit cesser au plus vite par tous les moyens que confère la Constitution Française à l’Assemblée Nationale.

A défaut de telles démarches de la part d’une député de la commission permanente des affaires étrangères, qui « attaque » verbalement "la diplomatie guerrière« de Macron », et de son groupe parlementaire, votre position serait au mieux incohérente et au pire révélerait une réelle complaisance à l’égard de la « diplomatie guerrière » du gouvernement de Macron.

Vous avez choisi de représenter le peuple Français et de défendre ses intérêts. Quel intérêt peut-être supérieur à celui de vivre dans un pays en paix et de ne pas craindre que son propre gouvernement ne mette notre vie en danger pour des raisons aussi illégales et illégitimes que contraires aux intérêts du peuple Français et des autres peuples ?

Au regard de l’épée de Damoclès brandie par Trump au dessus de l’accord nucléaire iranien et du trouble jeu joué par Macron sur ce sujet, il y a urgence à faire changer la « diplomatie guerrière » de Macron et de son gouvernement en « diplomatie de la paix ».

Les députés en ont les moyens, ils en ont surtout l’impératif Devoir.

Je vous prie d’agréer, Madame la député, l’expression de mes respectueuses salutations.

Eric GYSSLER

Que FI se contente de dénoncer la participation de l’Etat Français en Syrie n’a aucun impact car ce ne sont que des paroles suivies d’aucune action concrète.