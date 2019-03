Députés et sénateurs, destituez Macron pour son comportement manipulateur, ses dénis de réalités et ses mensonges !

Mail envoyé aux députés et sénateurs,

Plusieurs mois avant le début du mouvement des Gilets Jaunes, je vous ai sollicité, entre autres, afin que vous mettiez en œuvre l’article 68 du fait des manquements à la fonction présidentielle du Président Macron. Mes nombreuses sollicitations sont restées lettres mortes.

Depuis le 17 novembre 2018, date de la 1ère manifestation des Gilets Jaunes, de nombreux citoyens demandent chaque semaine et même chaque jour que vous mettiez en œuvre l’article 68 au regard des manquements du Président Macron. Ces sollicitations sont restées lettres mortes.

Les parlementaires qui daignent répondre pour se justifier de ne pas mettre en œuvre l’article 68, arguent que les manquements du Président Macron invoqués par les Gilets Jaunes et/ou d’autres citoyens, concerneraient sa politique et que celle-ci, quelle qu’elle soit, ne peut être qualifiée de manquement à la fonction présidentielle.

De fait, ces parlementaires interprètent l’article 68 de la Constitution avec partialité car la qualification des manquements n’y est nullement précisée et lorsque le Président Macron ne respecte pas des traités internationaux et ne respecte pas la Constitution française, les premiers de ses devoirs, il s’agit sans conteste de manquements à la fonction présidentielle. ( Respect des droits humains fondamentaux, acte de guerre illégal en Syrie et ingérence dans des Etats souverains, notamment ).

Cependant, d’autres manquements à la fonction présidentielle du Président Macron directement liés à son comportement et ses « méthodes » et non à sa politique sont aussi flagrants qu’indéniables, particulièrement depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes.

En effet, le Président Macron a démontré à de nombreuses reprises un comportement structurel de manipulateur et de menteur vivant dans un déni de réalité. Ce comportement et les « méthodes » qu’il utilise sont non seulement de graves manquements à la fonction présidentielle mais il sont surtout totalement incompatibles avec la fonction présidentielle et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat.

Pour la mise en œuvre des ses méthodes, le Président est épaulé par les piliers de la « Macronie », qu’ils soient au gouvernement, au Parlement et/ou sur les réseaux sociaux, notamment le compte « Team Macron » récemment rebaptisé « Team Progressiste », toujours prompt à relayer les éléments de langage de la « Macronie » dont les fake-news.

Les méthodes sont donc toujours les mêmes, tenter de convaincre par le « dialogue » et en cas d’échec, mentir, manipuler, nier la réalité, ostraciser et diaboliser les détracteurs par tous les moyens en hurlant notamment au complotisme et en usant de la victimisation à outrance.

Lorsque tout cela ne suffit pas, comme dans le cas du mouvement des Gilets Jaunes, la coercition, la menace, la répression et la violence sont utilisées…tout en les niant.

Comme première illustration édifiante, voici 12 fake-news de la « Macronie » recensées et analysées, à la lumière des faits, par le journaliste Laurent Dauré. Voici la liste de ces 12 fake-news ; pour le détail et l’analyse des faits, les liens sont ici. (1)(2)(3)

Fake news n°1 - Les Gilets Jaunes réunis sur les Champs-Elysées sont des séditieux d'ultra-droite Fake news n°2 - Un Gilet Jaune a fait un salut nazi sur les Champs-Elysées Fake news n°3 - C'est la peste brune qui a manifesté sur les Champs-Elysées Fake news n°4 - Des gilets Jaunes ont incendié le musée du jeu de paume Fake news n°5 - Plusieurs milliers de personnes vont se rendre à Paris pour casser et tuer Fake news n°6 - Steve Bannon a orchestré le mouvement des Gilets Jaunes Fake news n°7 - Des comptes Twitter liés à la Russie attisent la révolte des Gilets Jaunes Fake news n°8 - Le SMIC va augmenter de 100 euros en 2019 Fake news n°9 - Le mouvement des Gilets Jaunes n'aurait pas existé sans BFM Fake news n°10 - Des Gilets Jaunes ont mis le feu à des voitures devant les locaux du Parisien et des Echos Fake news n°11 - L'Italie finance les casseurs qui agissent lors des manifestations de Gilets Jaunes Fake news n°12 - Les forces de l'ordre ne sont responsables d'aucun mort pendant le mouvement des Gilets Jaunes La seconde illustration aussi édifiante qu’inquiétante du déni de réalité dans lequel sont profondément plongés le Président Macron, le 1er Ministre et le Ministre de l’Intérieur ainsi que les « macronistes » concernent la répression policière et les violences policières à l’encontre des Gilets Jaunes qui, selon eux, n’existeraient pas depuis plus de 3 mois.

Devant les sénateurs, le 7 mars, le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur a précisé que 13 095 tirs de LBD avaient été enregistrés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Environ 2200 manifestants ont été blessés.(4)

A ce jour, le journaliste David Dufresne a déjà recensé plus de 510 signalements de violences policières, plus de 200 blessés graves, des dizaines de citoyens mutilés et handicapés à vie…

Plus de 20 manifestants ont été éborgnés du fait de tirs de forces de l’ordre avec des fusils LBD 40 dont l’usage au niveau du visage est pourtant strictement interdit.(5)

Quantités de vidéos diffusées sur Internet montrent des violences policières scandaleuses totalement injustifiées et injustifiables, dont de véritables et insupportables « lynchages » à plusieurs policiers sur une seule personne - homme ou femme – désarmée, sans défense et à terre ! (6)(7)(8)(9)(10)

En date du 13 mars, l’IGPN a lancé 174 enquêtes sur des violences policières ! (11)

Cependant, Le Ministre de l’Intérieur continue, à cette même date, d’employer le conditionnel sur les fautes commises lors des violences policières !?

« Il y a 174 enquêtes en tout. Systématiquement quand il y a un signalement, il est étudié et ensuite il peut faire l’objet d’une enquête placée sous l’autorité d’un magistrat », a déclaré le ministre de l’Intérieur à BFMTV. « S’il y a eu des fautes, elles seront sanctionnées », a ajouté Christophe Castaner.

Le Conseil de l’Europe a demandé, au regard des blessures infligées aux manifestants, la suspension de l’usage des LBD 40.(12)

Le Défenseur des droits a demandé, au regard des blessures infligées aux manifestants, la suspension de l’usage des LBD 40.(13)

L’ONU a demandé une enquête à la France sur l’usage excessif et disproportionné de la force contre les manifestants.(14)

35 ophtalmologistes ont demandé, au regard des blessures aux yeux, le plus souvent irréversibles, infligées aux manifestants, un moratoire sur l’usage des LBD 40.(15)

…mais ces violences policières n’existeraient pour l’exécutif qui fait ainsi clairement et incontestablement preuve d’un préoccupant mais surtout très dangereux déni de réalité !

Le Ministre de l’Intérieur tweetait encore le 12 mars, en évoquant les forces de l’ordre :

« Vous ne faites jamais usage de la force par plaisir mais toujours par devoir. Je ne laisserai pas dire que vous êtes une menace pour les droits alors que vous risquez vos vies chaque jour pour faire respecter le droit ».

Encore heureux que Monsieur Castaner souhaite préciser que les forces de l’ordre ne font pas usage de la force par plaisir puisque, ce serait avouer du sadisme des forces de l’ordre !?

Le Ministre de l’Intérieur se rend-il seulement compte de ce qu’il écrit !?

Pour autant, le Ministre de l’Intérieur s’obstine à ne pas reconnaître que dans nombre de cas, l’usage de la force par les forces de l’ordre était non seulement inutile, inapproprié, disproportionné, dangereux et contraire au droit et que dans ces conditions, il s’agit bien de violences policières et de répression condamnables.

Ensuite, Monsieur Castaner défend les forces de l’ordre qui ne seraient pas une menace pour les droits. Cependant le Ministre de l’Intérieur s’est bien gardé de reconnaître que LA menace pour les droits des citoyens émane effectivement et directement de son ministère et du Président Macron et que les forces de l’ordre ne sont que les exécutants de leurs ordres visant à violenter et à réprimer les manifestants.

Le 12 mars également, s’en prenant au Défenseur des Droits Jacques Toubon, le Ministre de l’Intérieur tweetait : (16)

« Vous êtes les défenseurs du droit, sur le terrain, dans la vraie vie. Pas dans les studios de radio ou sur les plateaux de télévision ».

Le Ministre de l’Intérieur nous démontre dans ses diverses déclarations qu’il a une maîtrise absolue des méthodes du Président Macron mais cela va beaucoup plus loin, Monsieur Castaner se littéralement prenant pour son clone.

Monsieur Castaner déclarait dans une interview à l’Express le 30 septembre 2017 : (17)

« "J'assume cette dimension amoureuse, confie-t-il. Mon niveau d'exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l'admiration pour lui. Et Emmanuel est fascinant. Tout l'est chez lui : son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même." Manifestement conquis, il explique que s'il a pu développer cette relation particulière avec le président, c'est parce qu'il est "l'un des rares à avoir totalement l'ADN Macron". "Aujourd'hui, lorsque l'on me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse gouvernementale, je m'en tire parce que je sais comment il réagirait. Et je ne me suis pas souvent planté".

Au vu de ces déclarations très préoccupantes, Monsieur Castaner qui occupe, depuis, les fonctions de Ministre de l’Intérieur, est-il encore en capacité de faire appel à son libre arbitre ou est-il totalement « macronisé » ?

Cette question, très sérieuse, vaut d’ailleurs pour tous les membres de l’exécutif, pour tous les parlementaires LREM ainsi que pour la « Macronie » dans son ensemble.

En effet, cette question est d’autant plus sérieuse que Monsieur Aurélien Taché, député LREM, a clairement indiqué la nécessité de « macroniser les esprits » dans un tweet le 28 février dernier – tweet qu’il a par la suite supprimé mais qui est toujours consultable : (18)

« Je considère que notre rôle @LaREM_AN est de mener la bataille culturelle et de « macroniser les esprits ». »

Les propos de Mrs Castaner et Taché sont très inquiétants et devraient alerter tous les parlementaires que vous êtes – à moins que la « macronisation des esprits » ait déjà opéré irrémédiablement sur vous - car Mrs Castaner et Taché ne défendent pas des convictions politiques personnelles mais font preuve d’un endoctrinement personnel, vouant une idolâtrie sans bornes au Président Macron et tentant d’endoctriner les « non-macronisés ».

Mai ce n’est pas tout. Le Président Macron, l’exécutif et la « Macronie », démentent avec virulence et constance la réalité la répression judiciaire des Gilets Jaunes et s’enfoncent donc encore plus profondément dans le déni de réalité.

Le 12 février dernier, le premier ministre, Edouard Philippe, déclarait devant l'Assemblée nationale :

"Depuis le début de ces événements, 1796 condamnations ont été prononcées par la justice et 1422 personnes sont encore en attente de jugement" (...) "plus de 1300 comparutions immédiates ont été organisées et 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt". (19)

Il est à noter que ces comparutions, condamnations et incarcérations faisant suite à des milliers d’interpellations et de gardes à vue, et dont bon nombre de procédures ont été classées sans suite.

Dans une interview publiée par Atlantico le 13 février dernier, l’avocat Régis de Castelnau a réagi à ce qu’il qualifie de répression de masse à l’encontre des Gilets Jaunes : (20)

« Ces chiffres sont proprement ahurissants. Il s’agit donc, et c’est assumé comme tel, d’une répression de masse. C’est-à-dire qu’on a mobilisé l’appareil judiciaire depuis trois mois pour faire ce qui ne peut plus s’apparenter à une justice normale, mais à une justice d’exception, à une justice de masse. » « Des groupes d’avocats se sont organisés pour faire face à ce moment liberticide, et les informations qui remontent sont consternantes. Incriminations fantaisistes, procédures bâclées, peines exorbitantes infligées pour des infractions imaginaires, mises en cause systématique des droits de la défense. »

Très inquiets, effectivement, de ce que nombre d’avocats constatent concernant les interpellations et les procédures à l’encontre de Gilets Jaunes, 59 avocats ont publié une tribune le 2 février dernier : (21)

« Dans une tribune publiée, samedi 2 février, sur franceinfo, 59 avocats mettent en garde contre "les dérives" qu'ils ont pu constater dans le traitement de ces dossiers. Expulsions et délogements "totalement illicites", auditions sans présence d'avocats, grande sévérité des peines prononcées... Ces avocats alertent sur d'éventuelles "atteintes aux droits individuels et aux libertés publiques dans notre pays". Ils s'expriment ici librement. »

Très inquiets également de la dérive liberticide de l’exécutif ainsi que par sa mise en œuvre par le Parquet, le Syndicat de la Magistrature a mis en ligne, le 27 février dernier, une publication intitulée :

« Non, maintenir enfermés des innocents n’est pas classique ». (22)(23)

"Nous avons dénoncé lundi une note interne qui donne notamment pour instruction aux magistrats du parquet de Paris de ne lever les gardes à vue de « gilets jaunes » ne donnant lieu à aucune poursuite que « le samedi soir ou le dimanche matin », et ce « afin d’éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de troubles »." "Demander à des magistrats de maintenir ces personnes dans les geôles des commissariats de police pendant plusieurs heures après la fin de l’enquête, voire pour la nuit, alors qu’il est acquis que rien ne sera retenu contre elles et qu’elles seront libérées au final sans aucune suite n’est pas « classique ». Il s’agit au contraire d’une dérive inquiétante de la part d’une autorité judiciaire qui est pourtant, au terme de la Constitution, la gardienne de la liberté individuelle." "Le fait que la garde des Sceaux reprenne à son compte cette anomalie en dit long sur l’attention portée aux principes fondamentaux par ce gouvernement, lorsque ceux-ci sont perçus comme un obstacle à la politique qu’il souhaite – coûte que coûte – mettre en œuvre."

Comme tous ces vilains détracteurs et dénonciateurs complotistes s’acharnent à dénoncer la dérive totalitaire de la politique délibérément violente et répressive du Président Macron et de son gouvernement, le Président, lui-même, est allé, avec son aplomb habituel, nier la réalité, manipuler, créer la confusion lors d’une réunion du « débat national » le 7 mars dernier afin de tenter de faire croire au plus grand nombre de citoyens à ses affabulations.

Voici un extrait de ses propos, méritant de figurer dans les annales de la manipulation « macroniste », que le Président Macron a prononcés lors de ce « débat » : (24)

« Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un Etat de droit. »

Tout d’abord, il est tout simplement aussi hallucinant que scandaleux que le Président Macron ose dire à une citoyenne que ses propos sont inacceptables et ose ajouter…dans un Etat de droit.

Ce d’autant plus que cette citoyenne est venue à cette réunion organisée dans le cadre du « débat national » censée permettre aux citoyens de s’exprimer librement face au Président !

Le Président Macron , Chef de l’Etat, a ainsi mis en lumière que la liberté d’expression en France, pourtant garantie par la Constitution, est une mascarade et que cette « liberté » n’est tolérée que si « l’expression » convient au pouvoir en place et en particulier à lui-même.

De plus, le président Macron a également mis en lumière que la France n’est pas un Etat de droit puisque le Chef de l’Etat qualifie, lui-même, d’inacceptables les propos d’une citoyenne alors que ces propos, basés sur des faits, sont justes et incontestables. Le Président Macron a, là encore, mis en lumière que la répression en France est une réalité car la qualification de propos « d’inacceptables » est une forme de répression incontestable.

Enfin, il est de surcroît à noter que le Président Macron allie l’autoritarisme au ridicule absolu car ainsi que le rappelle, tout à propos, l’avocat Régis de Castelnau au sujet des violences policières, dans une publication sur Facebook, le 8 mars : (25)

« Une « violence policière », c’est une violence commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions, en violation du code pénal et des règles qui organisent sa profession et ses interventions. Vis-à-vis du code pénal, les violences ne sont pas traitées de la même façon si elles sont commises par un particulier ou par un policier. C’est le septième alinéa de l’article 221–5 du code pénal qui aggrave les condamnations des violences commises : « Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».

Lorsque l’on voit sur des vidéos des violences incontestables et illégales, commises par des policiers en uniforme dans l’exercice de leurs fonctions, il est inacceptable de parler de « violences policières » ?

Lorsque l’IGPN, organe républicain de contrôle de la police, enquête sur ce qu’elle qualifie elle-même de « violences policières », c’est inacceptable ?

Lorsque le parquet poursuit des policiers pour des violences commises en violation du code pénal français, qui qualifie spécifiquement les « violences policières », c’est inacceptable ?

Lorsque des juges d’instruction mettent en examen des policiers pour des violences commises en violation de l’article 221–5 du code pénal, c’est inacceptable ?

Lorsqu’un tribunal condamne des policiers en application de cet article, c’est inacceptable ?

Lorsque la presse ou n’importe quel citoyen utilisent la liberté d’expression garantie par la constitution et la déclaration des droits de l’homme pour qualifier de violences policières les comportements violents et illégaux de policiers dans l’exercice de leurs fonctions, c’est inacceptable ? »

En conséquence, le Chef de l’Etat juge inacceptables, en public dans un « débat » retransmis à la télévision, les propos justes et incontestables d’une citoyenne, propos basés sur des faits juridiquement reconnus et pénalement répréhensibles !

Cependant, il convient d’examiner plus profondément les propos du Président Macron.

Il ne dit aucunement que les violences policières et la répression sont inacceptables en France, qu’il proclame être un Etat de droit, autrement dit, il ne reconnait aucunement que les actes réels, la violence et la répression, ayant notamment entrainé nombre de blessures et de mutilations graves sur des Gilets Jaunes, sont inacceptables en France, qu’il proclame être un Etat de droit.

En revanche, il qualifie les propos d’inacceptables, visant ainsi au passage tous ses détracteurs au travers des propos de cette citoyenne.

Aussi, alors même que nombre de vidéos accablantes de violences policières en France sont diffusées partout dans le monde via Internet, le Président Macron s’obstine inlassablement à nier, à occulter les faits, les actes, la réalité des violences et des blessures infligées aux Gilets Jaunes, car cela porte atteinte à son image, c’est cela qui est totalement inacceptable pour lui. (26(27)(28)(29)

Comme pour tous les PN, l’image compte plus que tout et le Président Macron ne peut supporter de se voir désigné comme Président d’un Etat où les violences policières et la répression visent des manifestants pacifiques car partout dans le monde, ces violences policières et cette répression sont synonymes d’Etat autoritaire ou de dictature.

Les souffrances, les douleurs, les handicaps à vie de Gilets Jaunes lui sont indifférents. La preuve en est qu’il n’a pas eu, en plus de 3 mois, un mot de compassion vis-à-vis des blessés, des mutilés qui ont eu pour seul tort d’aller manifester contre sa politique jugée injuste et destructrice par, notamment, les Gilets Jaunes.

Il n’a jamais rendu visite aux nombreux blessés dans un hôpital et il ne s’est bien entendu jamais excusé pour les blessures, les mutilations, les vies brisées des Gilets Jaunes - les PN ne s’excusent pas, ce serait reconnaître leur faillibilité.

Faute de s’excuser, le Président Macron a, entre autres, préféré déclarer : (30)

« Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire » - l’inversion accusatoire, autre constante dans l’arsenal des PN.

Ainsi en quelques mots, en quelques phrases, le Président Macron a une nouvelle fois dévoilé son comportement structurel de manipulateur qui, même mis devant quantité de preuves irréfutables et incontestables – autre constante dans l’arsenal des PN - continue de nier la réalité des faits et continue de tenter de convaincre les citoyens et les institutions de partager son déni de réalité et de croire à ses affabulations.

Au regard des pouvoirs qui sont conférés par la Constitution au Président Macron, Chef de l’Etat et Chef des Armées, son comportement de menteur et de manipulateur vivant dans un déni de réalité est non seulement un grave, récurrent, et dangereux manquement à la fonction présidentielle mais surtout totalement incompatible avec l’exercice de la fonction.

Aussi, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, il est de votre devoir, tel que la Constitution le prévoit, de mettre en œuvre l’article 68 visant à la destitution du Président Macron.

A défaut et notamment si le Président Macron et son gouvernement amplifiait la répression et les violences policières à l’encontre des Gilets Jaunes, provoquant ainsi une escalade de violence en France, vous en porterez la responsabilité aux côtés de l’exécutif.

En souhaitant que vous respectiez la Constitution, les intérêts du peuple français et le mandat qui vous a été confié, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Eric GYSSLER