Derniers développements de l’affaire de l’IL 20 russe : les faits deviennent accablants pour Israël

Nous écrivions le 22 septembre concernant l'affaire de l'IL20 russe abattu par quelque partie qu'une chose était bien certaine : les données sont trop nombreuses pour que l’on ne sache pas la vérité à froid mais que tomber dans l'anti sionisme primaire et systématique était dangereux. Nous écrivions : La Russie qui partage cette conception d'ordre et de sécurité internationale est le meilleur allé d'Israël mais Israël ne l'a peut-être pas encore compris. En date du 21 septembre, il faut croire que Israël ne l'a toujours pas compris où a choisi la protection unique occidentale. C'est regrettable pour lui. Les russes ne feront pas une guerre pour ça mais n'oublieront pas. Les résultats de l'enquête russe sont accablants pour Israël dont la position devient indéfendable. Les mots très durs d'"ingratitude" et de comportement sortant du cadre des "nations civilisées" ont été prononcée par le porte-parole du ministère de la défense russe. On attend naturellement les réactions de Maria Zakharova, de Sergeï Lavrov et de Vladimir Poutine lui même. Contrairement à d'autres, le gouvernement russe contemporain donne une grande valeur à la vie de ses ressortissants. Le rappel de l'ambassadeur russe en Israël allant jusqu'à la rupture des relations diplomatiques et l'expulsion des diplomates israéliens de Russie serait le minimum pour calmer la colère d'une opinion russe qui ne peut être ignorée. Chutzpah ou piège on le saura ; Si c'est un piège, l'ours russe ne se laissera pas entraîner dedans à supposer que le piège soit assez grand pour qu'il puisse simplement tomber dedans. Il faut s'attendre à la lumière du passé à un traitement baisé de cette affaire dans les "journaux de référence". Le français qui se croit cultivé en lisant ces journaux sera plus bête que celui qui n'aura rien lu du tout et qui aura fait fonctionner son simple bon sens.

La lutte est plus que jamais celle opposant le mensonge à la vérité.

Napoléon, excommunié à juste titre, s'est cassé les dents sur deux pays qui n'entendaient en aucun cas recevoir les "lumières françaises" : l'Espagne et la Russie. On connaît la suite. On ne va pas faire un cours d'histoire.

Après beaucoup de vicissitudes, la Russie post soviétique est revenu comme un culbuto à son point d'équilibre fondamental : le Tsar, l'orthodoxie et l'armée. La chrétienté orthodoxe n'entend pas se laisser égorger et dispose du glaive nécessaire à sa légitime préservation. Une de ses armes est la vérité qui démonte et tourne en ridicule régulièrement les narratives faussaires que l'occident sécrète sans cesse. Qui parle encore de "printemps arabe", de "guerre civile syrienne" à part des irrécupérables. "L'affaire Skripal" atteint un niveau de grotesque rarement atteint.

RT, forte de ses 3 millions d'abonnés et immédiatement relayée par la toile (RT se garde bien de s'y opposer naturellement) a, le 23 septembre et en direct, donné au monde entier les éléments que sa technologie avait été capable de rassembler et a fait tomber le glaive acéré de la vérité concernant son avion IL20 abattu au large de Latakié en Syrie.

C'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer.

Israël a fait savoir à la dernière minute aux russes qu'ils allaient bombarder le nord de la Syrie. L' IL20 en mission de reconnaissance au nord de la Syrie s'est détourné à l'Ouest (côte). 4 F16 israéliens ont attaqué non pas le nord mais l'Ouest et se sont placés de telle sorte que la signature radar supérieure du l'avion russe les protège. Ils ont donc utilisé l'IL20 comme appat.

Le ministère russe de la défense a parlé d'ingratitude, après avoir montré ce que l'armée russe avait fait pour Israël et de comportement indigne d'une nation civilisée.

La décision des mesures à prendre relève du pouvoir politique russe qui ne pourra pas ne pas prendre en compte la colère de l'opinion publique.

On croyait les israéliens intelligents. Se faire un ennemi de la Russie ne l'est pas vraiment.

Israël récoltera donc les fruits de ce qu'il a semé.

Israël est une démocratie et il n'appartient qu'au peuple d'Israël de se solidariser ou se désolidariser de tels agissements. S'il se solidarise, il en acceptera les conséquences.

Puisque Macron aime à parler des "valeurs communes" de l'UE qu'il chérit tant, on attend avec intérêt la position commune de l'UE sur de tels agissements, la nième condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU, la nième résolution du conseil de sécurité bloquée par le nième véto occidental.

Tant que les peuples d'Europe ne s'intéresseront qu'à leur retraite ou à l'augmentation de la CSG et ne feront pas l'effort de s'approprier les affaires extérieures, ils prendront un risque quotidien de grossière manipulation comme celle qui menèrent aux deux guerres mondiales précédentes.

La guerre du Vietnam a été terminée à cause de manifestations monstres. L'apathie ne fait que le lit de la tragédie. Je clique, je coche, je me réveille, j'agis, je paie sérieusement les réinformateurs (passer au porte-monnaie)

I : les faits

A : Version courte

B : Version longue

II : Le traitement probable de journaux système à cette information.

On ne peut naturellement pas savoir ce que vont pondre les rédaction des médias orwelliens. On peut au moins à la lumière de ce qu'ils ont pu écrire et à titre de sondage dans un océan du même, se faire une idée.

S'ils ne peuvent pas cacher, ils enchasseront le mensonge dans des faits exacts de telle sorte qu'on y comprenne plus rien. Quand on ne comprend pas, on agit pas. Très bien !

Exemple au hasard sur les opérations Vostok 2018 (trop gros pour être occulté)

Quand la Russie, la Chine et la Mongolie font des manoeuvres miltaires conjointes de 300 000 hommes il est difficile de ne pas en parler mais le commentaire "autorisé" peut orienter habilement la perception du lecteur moyen

Exemple au hasard : du journal "soi-disant" de référence distribué gratuitement aux étudiants censés constituer les futures élités (science-po, droit, ENA). Les autres couches de la populations ayant la version de plus en plus junk-food du même produit avec un emballage différent. Si on donne ça aux "élites" on imagine sans peine ce qui sera donné au café provincial via le journal de référence cette fois-ci local ou dans le métro au prolétaire ou déclassé (les autres ubérisent).

Nos commentaires sont en gras :

Trois cent mille soldats, 36 000 chars (fake news : lire tanks et autres véhicules : on dépasserait l'ordre de grandeur de l'Opération Barbarossa 1941. Shoïgu serait content s'il pouvait aligner 36000 chars. Les journalistes du Monde n'ont pas le sens des ordres de grandeur font du copié-collé ou veulent terrifier le lecteur. 1 000 avions, et 80 navires de guerres (faute d'orthographe). Jusqu’au 17 septembre, la Russie, soutenue par la Chine ( ? la Chine a besoin de soutenir la Russie ? conjointement avec la chine = pauvreté du vocabulaire ) (et la Mongolie = inexactitude factuelle), organise « Vostok 2018 », un entraînement (préférer "grandes manoeuvres" ou "exercice à grande échelle") militaire géant en Sibérie orientale. Cette démonstration de force (vrai partiellement mais pas seulement : une armée doit s'entraîner ce que l'OTAN fait très régulièrement. Pas de quoi terrifier le lecteur. Méchant Poutine qui demande à l'armée russe de s'entraîner et de ne pas rouiller dans ses casernes) est la plus importante depuis la chute de l’Union soviétique (parfum de guerre froide. Les bolchéviks sont à nos portes). Le but de la Russie : se préparer à un conflit d’ampleur (contre l'Europe ? répétition générale d'une invasion russe ? - Léger parfum poutine=hitler), montrer sa puissance militaire (tester l'armée issue du plan de modernisation précédent) et afficher le soutien de son allié chinois (partenaire) La Russie et la Chine font des exercices militaires conjoints et ont des points de vue convergents sur certains sujets mais n'ont pas signé d'alliance militaire contraignante et certainement pas d'intégration de type OTAN).

Le moment n’est pas choisi au hasard. Crise syrienne (créée par qui ?) , annexion de la Crimée (Annexion suite à un vote massif d'autodétermination de populations russes qui ne regrettent pas du tout leur choix), ingérence dans des processus électoraux…(ben oui, la vieille sorcière Hillary avec toutes ses casseroles n'a pas gagné) « Vostok 2018 » se déroule à un moment de tension accrue entre l’Occident et la Russie (qu'est-ce qu'ils ont aussi à se rapprocher de nos bases OTAN) . Depuis l’empoisonnement d’un ex-agent double russe au Royaume-Uni, le ton est monté (les russes sont patients face à cette farce-narrative qui ne tient pas debout et commencent en effet à perdre leur sang-froid ). Face aux menaces (qui menace qui alors ?)de sanctions (préférer embargo et mesures vexatoires) (on serait étonné qu'Orban les vote) Poutine montre qu’il peut riposter (riposter avec des moyens militaires à des "sanctions" économiques ?? C'est complètement idiot) . Et le soutien de la Chine consolide son poids diplomatique. L’OTAN a déclaré qu’elle suivrait cet exercice militaire de près (pour sûr ils y sont invités - UE et OTAN) et 87 observateurs de 59 pays ont assisté aux exercices.

LE MONDE journal au sobriquet peu élogieux que nous laissons au lecteur le soin de chercher ou de retrouver.

Ceci n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. et tout est une soupe pareille. Le mensonge est si intimement enchassé dans des faits exacts qu'il faut faire un travail méticuleux de déminage.

Le jour où le citoyen voudra passer sérieusement à la caisse pour un travail qu'il n'est pas capable de faire lui-même, il sera fait. Hors de question de le faire pour rien. "L'ouvrier mérite son salaire".

Par contre, faire prendre conscience de temps à autre et ponctuellement au lobotomisé occidental l'étendue et la sophistication inouïe des instruments par lequel il est quotidiennement berné, pourquoi pas ?

Sans réaction, tout ceci se terminera par la vaporisation de tout le "bel argent" de l'occidental si prompt à le dépenser en gadgets et si radin quand il faut se réinformer. Ce sera un châtiment juste et les phophéties le disent clairement : une pluie de feu et de grands signes dans le ciel.

Quand on se croit libre en étant totalement colonisé intérieurement, on est le meilleur chien de garde imaginable de ses maîtres, avec la vanité en plus.

Le réveil ou la mort est l'alternative présente et les prophètes sont là pour le dire. C'est leur fonction sociale.

