Déroute pour l’Allemagne dans son aide à l’Ukraine

L’Allemagne ne peut plus financer de nouveaux services de soutien à l'Ukraine. L’Allemagne laisse-t-elle tomber l’Ukraine ? La question de l’aide à l’Ukraine va-t-elle faire imploser le gouvernement allemand ? Quoi qu’il en soit, en raison de la situation catastrophique de l’économie allemande, le gouvernement de Berlin est obligé de réduire de moitié son aide à Kiev pour 2025.

L’Allemagne ne peut plus financer un nouveau soutien à l’Ukraine. Observateur Continental notait : « Le conflit au sein de la coalition à Berlin sur l'aide à Kiev s'intensifie ». Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, du FDP - un parti politique pourtant engagé à 100% pour le soutien à l’Ukraine - a appelé à un changement des règles du jeu pour le financement de l’Ukraine mettant en danger l’approvisionnement continu de tous les systèmes d’armes remis. « Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a informé son collègue, le ministre de la Défense, Boris Pistorius dans une lettre du 5 août que l'Allemagne ne pouvait pas financer de nouveaux services de soutien à l'Ukraine », fait savoir Bild.

L'Allemagne en faillite ? Le ministre des Finances, Christian Lindner, a fait savoir au ministre de la Défense, Boris Pistorius, et au ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qu’en raison d’un un trou d'un milliard de dollars dans le budget, l’Allemagne ne peut plus financer l’Ukraine. Christian Lindner y appelle au respect des limites de dépenses. En conséquence, de nouveaux engagements en matière d’aide militaire à l’Ukraine ne pourront être pris que si le financement est assuré dans les plans budgétaires. « Selon le projet de budget, seuls quatre milliards d’euros sont réservés à l’Ukraine en 2025, soit la moitié du montant de cette année. Ce montant devrait encore diminuer dans les années à venir », rapporte SRF. Les querelles au sein de la coalition des feux tricolores sur le budget fédéral pour 2025 et le débat sur le frein à l'endettement prouvent qu’ il y a des problèmes financiers en Allemagne même si le pays n’est pas pour le moment en faillite. La situation difficile provoque des lacunes dans le fonds de pension et d'autres assurances sociales ce qui impacte la stabilité sociale et économique.

En principe, une dette nationale élevée comporte toujours des risques : le risque d’inflation augmente. Afin de réduire le déficit du bilan, les gouvernements augmentent souvent les impôts. Cela peut, à son tour, bloquer l’économie. Une récession pourrait entraîner une détérioration de la solvabilité du pays (notation) avec des frais d'intérêt plus élevés pour les nouveaux prêts. Et, la dette nationale allemande augmente chaque année. La dette par habitant s'élevait à 28.164 euros en 2022. La dette par habitant était à 28.943 euros en 2023. « L’horloge de la dette continue d’avancer beaucoup trop rapidement », avertit en janvier dernier l’association des contribuables allemands, précisant : « La dette nationale augmente de 3.393 euros par seconde cette année ». En août, ils avertissent : « La nouvelle dette augmente fortement ». L'association des contribuables critique le fait que l'accord budgétaire final conclu par les dirigeants des feux tricolores n'a rien à voir avec une politique budgétaire ambitieuse. Cet accord n’élimine pas le déséquilibre des finances fédérales. Au contraire : cela aggrave les problèmes financiers du gouvernement fédéral et conduit à un nouvel endettement nettement plus élevé.

En conséquence, il n’y a plus d'argent frais pour l'Ukraine. « Le gouvernement fédéral allemand doit combler de grandes lacunes dans le budget. Et, comme le budget de l'aide à l'Ukraine est déjà épuisé, l'approbation d'une nouvelle aide militaire est désormais gelée », conclut l’ARD.

Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=6226