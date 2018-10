Derrière la démission de Nikki Haley

Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a démissionné brusquement. Le président Trump a qualifié son travail de "merveilleux" pendant les deux années de son mandat. Haley, une des rares responsables restants de l'administration Trump, a déclaré qu'elle ne quitterait pas son bureau en prévision de la prochaine élection présidentielle, mais a indiqué qu'elle pourrait être ouverte à un autre poste au sein de l'administration. "Je pense que Nikki reviendra aussi sous une certaine forme", a déclaré Trump à la presse.

Que ce soit le président Trump qui a annoncé il y a six mois qu'elle lui avait parlé de la nécessité d'une "pause", ou Haley elle-même affirmant qu'il était "bon de faire de la rotation chez d'autres personnes qui peuvent y mettre la même énergie et le même pouvoir" La raison de la démission de Haley n’était pas vraiment convaincante. La discorde présumée entre elle et le reste de l'équipe présidentielle américaine ne semble pas être une raison principale non plus. Opposé à la voix de Trump devenu partisan, l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud fait partie des rares personnes qui partagent un terrain politique commun avec lui. il n'y a pas eu de désaccord entre les deux depuis son entrée en fonction. Elle semble aussi avoir son fort soutien. Haley défend les vues de Trump sur le rôle et le budget des Nations Unies, le soutien à Israël - une question extrêmement importante pour le président Trump. Elle a farouchement défendu sa décision de sortir de l'accord de Paris sur le changement climatique et du Conseil des droits de l'homme en réponse aux critiques du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad bin al-Hussein.

Haley a peut-être discrètement critiqué les commentaires du président Trump sur la politique étrangère, affirmant que ses propos pourraient déclencher une guerre mondiale, et qu'elle sympathisait également pour les femmes accusant le président américain de harcèlement sexuel, appelant à les écouter sans prêter foi aux accusations qu'elles avaient portées. .

Haley fait partie des personnalités politiques sur lesquelles les républicains parient dans la course féroce avec les démocrates au cours des prochaines années, bien qu'elle ait complètement nié se porter candidate à la présidence et annoncé son soutien au président Trump pour un second mandat sans pour autant rejeter cette idée. . Il est concevable qu'elle se prépare aux élections de 2020 pour occuper des postes importants au sein du département d'État. La dame de 46 ans a encore beaucoup à donner à la politique américaine.

Ces dernières années, il y a eu une sorte de pénurie de politiciens compétents et de leaders charismatiques du parti républicain et du parti démocrate. Haley a ici la possibilité d'intervenir. Haley a reçu des commentaires positifs de la majorité des républicains après avoir annoncé sa démission. La présidente de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a déclaré qu'elle "mettait au défi ami et ennemi d'être meilleurs", tandis que l'éminente sénatrice Lindsay Graham affirmait qu'elle "était un véritable agent de réforme" à l'ONU.

Bien sûr, ce sont les deux années de mandat de Haley qui ont le plus profité à Israël. Elle a donné une nouvelle impulsion au soutien américain à Israël dans l'organisation internationale, au moins au niveau du discours politique avec des attitudes vives envers les Palestiniens et des appels à arrêter le financement américain pour l'UNRWA. Elle était influente dans le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai dernier et certains l'appellent même l'avocat d'Israël. L'auteur israélien Gideon Levy Article l'a appelée ambassadrice d'Israël aux Nations Unies et plus israélienne que la droite israélienne. Lors d'une conférence devant la Commission des relations publiques américano-israéliennes (AIPAC), Haley a déclaré que l'époque des accusations et des condamnations d'Israël était révolue et quiconque se dit capable de faire quelque chose aux Nations Unies sait qu'il y a un nouveau shérif en ville. Plus important encore, elle a déclaré : "Je porte des talons hauts et ce n'est pas pour une pour être à la mode. C'est parce que si je vois quelque chose de mal, je donnerai un coup de talons à chaque fois."

Haley a beaucoup accompli dans sa carrière politique aux Nations Unies, mais nous sommes presque certains de la revoir à la Maison-Blanche à la fin du mandat de Trump.