Derrière la destitution du Président Trump

Les démocrates ont déjà rétropédal é ! Pelosi n’a rien. Six comités ont enquêté mais n’ont jusqu’à présent rien trouvé à reprocher à Trump. L’enquête de Mueller n’a pas non plus révélé de fautes.

Trump devrait être mis en accusation pour ses crimes contre la Syrie, le Venezuela et le Yémen, mais les démocrates ne toucheront pas à ces sujets. Ils se sont engagés dans un théâtre politique sans issue. Au lieu d’attaquer les politiques de Trump et de proposer une meilleure législation, ils polluent les ondes en émettant des rumeurs sur des « crimes » inexistants.

Il n’y a pas de cas d’impeachment. Même si la Chambre votait pour, le Sénat ne suivrait pas. Personne ne veut avoir Pence comme président.

Les démocrates fournissent à Trump une aide inespérée pour sa campagne présidentielle, et il se présentera à nouveau comme victime d’une chasse aux sorcières. Il dira encore qu’il est le seul à être du côté des braves gens, qu’il est le seul à les soutenir contre les politiciens pourris de Washington DC. Des millions d’électeurs le croiront et le soutiendront à cause de ça et voteront pour lui.

Certains démocrates l’ont compris, mais il est difficile de revenir sur un coup quand on a déjà tiré !