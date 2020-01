Derrière la propagande, les véritables raisons de l’assassinat de Qassem Soleimani

. Le but commun de tous ces pays est la destruction du monde arabe. vous voyez quand même que tous ces pays sont détruits et que les seuls pays de la région qui tiennent debout sont l’Iran, Israël et les pays du Golfe où, comme en Iran, il y a une forte communauté chiite. Et le chiite Bachar el-Assad massacre sa population à 80% sunnite, aidé par son ami Poutine, l’Iran, la Turquie et la coalition occidentale et israélienne.

cette mort du général Soleimani est un prétexte pour reprendre les massacres en Irak, en Libye... Si les USA et l’Iran étaient vraiment ennemis, chacun des deux bombarderait l’autre directement. Là, ils bombardent en Irak et les bombes tombent en fait surtout sur les civils. Ça m’étonnerait qu’elles tombent sur les GIs. On est exactement comme dans la guerre froide, prétexte pour détruire d’autres pays mais les 2 principaux protagonistes restent debout et font tourner leurs usines d’armement et redémarrer leur économie grâce à ces guerres.