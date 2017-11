Derrière le Massacre de la Mosquée « Al Rawda » en Egypte

Loin de l'analyse, de la théorie et de la recherche des motifs derrière le crime terroriste odieux contre des fidèles dans la mosquée « Al Rawda » à l’ouest de la ville égyptienne d'El Arish récemment, ce qui est arrivé constitue une différence à laquelle l’attention doit être prêtée parce qu'il met en garde contre le fait que l'Egypte est maintenant ciblée plus que jamais, et que les crimes qui ciblaient des mosquées en Irak et en Syrie tendent de se répéter en Egypte, visant à infliger à l'Egypte sédition et agitation.

Le grand nombre de victimes dans ce crime suggère qu'il ya un « grand objectif » qui doit être abordé le plus fortement possible par l'Etat et la brave armée égyptienne, et tous deux sont capables de cela, si Dieu le veut. Ce genre de crimes est commis avec sang froid et la réponse à leurs auteurs doit être caractérisée par la même férocité que portent leurs messages de trahison et de malice qu'ils envoient au peuple égyptien.

Un tel crime ne peut pas saper la volonté du bon peuple égyptien. Ils ont déjà affronté et surmonté d'énormes défis. L'Egypte a toujours été victorieuse face à tous ses ennemis tout au long de 7 000 ans.

Ce crime ignoble ne devrait pas passer inaperçu. Une réponse militaire ou autre devrait être émise. Les planificateurs de la criminalité sont conscients de ce qu'ils font et connaissent bien leur cible. L'objectif est que le crime terroriste se situe dans la région, ouvrant une nouvelle arène de troubles après la défaite des terroristes en Irak et en Syrie.

Par conséquent, nous ne devrions pas sous-estimer le crime de la mosquée al-Rawdah. L'expérience irakienne nous a spécifiquement appris que ces organisations mettent en œuvre leurs grands projets en propageant le chaos et la sédition en utilisant des stratégies telles que le ciblage des mosquées et la diffusion de doutes pour saper l'unité nationale. Sous leur direction avisée, le peuple égyptien ne sera pas une proie facile pour ce complot. Les conditions intérieures égyptiennes ne permettent pas de reproduire les grands complots, mais le terrorisme international se poursuit.

Cibler une mosquée, c'est comme viser chaque mosquée du monde arabe et musulman. C'est une preuve flagrante que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion. Le fait est que nous faisons tous face à des organisations criminelles professionnelles qui reçoivent des fonds de certains pays. Le terrorisme est parrainé par des acteurs maléfiques régionaux et mondiaux, aidés par les récits produits par les défenseurs du choc des civilisations.

De nombreux appels ont été lancés sur la nécessité de s'attaquer sérieusement au financement et au parrainage du terrorisme, mais les intérêts stratégiques des différentes parties l'emportent sur les intérêts du monde entier à vaincre le terrorisme. Le terrorisme est un monstre qui peut démolir le monde et aucune barrière, aucun mur et aucune procédure complexe ne peuvent l'empêcher.

Il y a un consensus mondial selon lequel le terrorisme est à la tête des menaces à la paix et à la sécurité internationales. Néanmoins, le monde n'agit pas assez sérieusement. Alors que des accords, des concessions, des financements, des armements et des facilités sont offerts à des organisations terroristes dans le monde entier, il existe deux poids, deux mesures et un équilibre injuste entre les intérêts et le terrorisme.

Les crimes terroristes dramatiques ont conduit à des expressions de choc et de condamnation dans diverses régions et pays. Il y a des lacunes où les commanditaires du terrorisme peuvent bouger. Par exemple, il n'y a pas de définition commune du terrorisme, qui se limite à une idéologie spécifique. Le terrorisme a différentes formes, manifestations et motivations.

Dans l'ensemble, la lutte contre le terrorisme n'est pas un combat des religions, des sectes et des croyances. Mais c'est une bataille de l'État national au XXIe siècle. Le monde peut soit gagner en tant qu'unité majeure de l'ordre mondial et des relations internationales, soit permettre les activités des organisations et des milices et les laisser porter atteinte à la souveraineté des Etats nationaux.