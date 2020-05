Des associations de solidarité « harcelées » !

@foufouille

Je le sais bien foufouille, que sans les assocs de nombreuses personnes feraient les poubelles mais ici, ce n’est pas ça le problème.

Le problème c’est que l’administration demande un formulaire, qui est, je le rappelle, apparemment obligatoire pour tout le monde de fournir, et que l’assoc se plaint d’avoir à le faire et n’est pas exemptée.

Pourquoi le serait-elle ? Parce que c’est une petite assoc et pas une grande ? C’est justement pour ça que j’ai mis le mot « tout » en caractère gras dans mon précédent com.

Le système est sans doute bête mais il est ce qu’il est et comme je le disais, tout le monde doit le faire, quelque soit la taille de la structure.

Ce n’est même pas de la faute des personnes qui bossent dans cette administration, il ne s’agit pas de harcèlement, elles ne font que leur boulot. On leur dit : tu dois demander ce formulaire, ils ont l’obligation de te l’envoyer. Et vu qu’ils ne le font pas, l’employé insiste. Voilà, c’est tout, pas de quoi en faire un drame.

Si c’est récent cette insistance, soit c’est parce que le système est nouveau, et ils refusent le principe que soit introduit un changement, soit parce que la situation de l’assoc a changé, et ils refusent de remplir à nouveau un 2ème formulaire.

Qu’ils remplissent ce fichu formulaire CERFA au lieu de jouer les rebelles et faire de la résistance juste pour le principe, quand il n’y a pas lieu d’en faire, qu’ils l’envoient en accusé de réception, avec une lettre sympa et une tablette de chocolat pour la dame ou le monsieur de l’administration, et qu’ils passent à autre chose au lieu de se focaliser là dessus et faire un blocage.

Qu’ils concentrent plutôt leur énergie sur les gens qu’ils ont à aider, au lieu de jouer à cette guéguerre sans aucun fondement qu’ils sont de toute façon sûrs de perdre.