Des aventures téméraires de l’Iran

La folie des grandeurs des dirigeants du régime iranien semble les pousser à de graves erreurs stratégiques et à des aventures non calculées à un moment où leur gravité et leur sensibilité ne peuvent être négligées par aucun décideur politique ou militaire.

L’exemple le plus récent de ces pratiques de l’Iran est la cyberattaque contre l’Albanie, qui a qualifié l’attaque de sérieuse et confirmé que des « preuves irréfutables » ont été trouvées selon lesquelles l’Iran a utilisé quatre groupes pour mener l’attaque à la mi-juillet.

L’objectif de l’attaque était de « paralyser les services gouvernementaux, de supprimer et de voler des données officielles et de provoquer le chaos ». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a rejeté les allégations de l’attaque comme étant creuses. Il a mis en garde contre toute aventure politique contre son pays.

Il a souligné que « l’Amérique et la Grande-Bretagne, qui ont gardé le silence sur les nombreuses cyberattaques contre les infrastructures de la République islamique d’Iran ainsi que ses installations nucléaires dans le passé et qui ont même soutenu directement ou indirectement ces attaques, manquent de crédibilité lorsqu’elles lancent de telles accusations contre la République islamique d’Iran ».

Loin d’un démenti iranien, que ce soit face à cette attaque ou à d’autres - en tant qu’observateurs, nous sommes habitués à ce que Téhéran nie tous ses actes, même ceux où l’authenticité des empreintes iraniennes ne fait aucun doute - le moment de l’annonce de l’enquête confirme que les négociations pour relancer l’accord nucléaire sont véritablement au point mort. Peut-être même une impasse.

La réaction des États-Unis à ces résultats est inhabituelle pour l’administration Biden, qui a été trop réticente à adopter une ligne dure lorsque les alliés de Washington ont subi de graves attaques de la part de milices pro-iraniennes notoires.

En particulier, la Maison Blanche a été très claire sur la façon de répondre aux cyberattaques contre l’Albanie, et a spécifiquement fait référence aux discussions sur la possibilité d’activer l’article V du traité de l’OTAN.

Bien que cette mention ait été suivie d’un discours sur les « mesures multiples » avant de recourir à cette clause, qui oblige les pays de l’OTAN à répondre à toute attaque dirigée contre l’un de leurs alliés, la simple mention de cette clause reflète une posture américaine différente des précédents incidents répétés commis par l’Iran, notamment les cyberattaques iraniennes contre les plus proches alliés de Washington, comme Israël.

En tant qu’observateurs, nous ne pouvons pas sérieusement envisager que l’article V soit activé dans la réponse atlantique à la cyberattaque iranienne contre l’Albanie. L’OTAN n’a invoqué l’article V qu’une seule fois dans son histoire, lorsqu’elle a répondu aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Mais aussi parce qu’il est presque impossible de chercher une escalade contre l’Iran alors que les membres européens de l’OTAN eux-mêmes déploient un maximum d’efforts diplomatiques pour persuader l’Iran de revenir à l’accord nucléaire. En outre, la possibilité que la Maison Blanche décide d’une réponse à l’attaque iranienne est peu probable, du moins pour le moment.

La question ici n’est pas de savoir si la cinquième clause sera activée ou non, ni la nature d’une éventuelle réponse atlantique.

Mais il s’agit de l’effronterie croissante de l’Iran et de son expansion dans un nouvel espace, conscient à l’avance qu’il peut être utilisé contre lui, sachant avec certitude que l’Albanie est membre de l’OTAN et que les dessous d’une cyberattaque peuvent être découverts.

Mais Téhéran semble aussi avoir dépassé ces calculs traditionnels et décidé de lancer une attaque sans se soucier des conséquences. Cela constitue en soi un signal de ce que l’avenir peut réserver à l’Iran contre ceux qu’il considère comme ses adversaires.

En effet, la forte réaction des États-Unis ne s’explique pas seulement par l’ampleur de l’attaque contre la souveraineté d’un État allié atlantique, comme l’exprime la déclaration officielle des États-Unis. Mais il s’agit essentiellement d’un signal menaçant, ou plutôt d’un rappel à Téhéran que plusieurs dossiers pourraient être ouverts en cas d’échec des négociations sur l’accord nucléaire.

Il ne s’agit pas seulement de la cyberattaque contre l’Albanie, mais aussi de la cible de l’attaque elle-même, l’organisation MEK, qui a été attaquée en réponse à la tenue d’une conférence dans la ville albanaise de Manez, où se trouve un camp abritant quelque trois mille membres de ce groupe d’opposition qui y séjournent à la demande de Washington et de l’ONU.

Malgré le ton vociférant des Américains dans les commentaires sur la cyberattaque iranienne contre l’Albanie, en réalité, les choses ne se sont pas passées aussi tranquillement que le pensaient les Iraniens, qui ont apparemment décidé de mener cette attaque en pensant que les choses se passeraient de la même manière que lors des précédentes.

La coïncidence semble avoir joué, et les négociations sur l’accord nucléaire se sont envenimées. Le moment de l’annonce de l’enquête suggère un signal important des États-Unis à l’Iran, qui a entrepris une de ses aventures peu judicieuses. Il continuera à nier comme avant, et l’attaque ne restera qu’un bras de fer entre l’Iran et les États-Unis.

Les attentes sont fluctuantes et il est difficile de se faire une idée précise de la manière dont les choses vont se dérouler dans cette affaire complexe.