Des badauds par centaines

Je ne vois là aucun lien avec le FN. La destruction de la SNCF, aussi imparfaite soit-elle, c’est l’exposition encore plus flagrante à l’économie de marché incontrôlée et donc au profit, aux influences économiques des différents acteurs et à la politique du gouvernement résolument ancré très à droite.

D’autre part, ce « chiffon rouge du FN » agité devant les Français/électeurs pour les faire baliser devient vraiment lassant et désespérant. Maintenant, on ne se bat plus pour une cause nationale, on se bat simplement « contre les fachos » - alors qu’au fond, les plus « fachos » sont ceux de la « majorité présidentielle », ceux qui affirment « qu’il n’y a aucune autre voie possible que celui du capitalisme débridé et du démantèlement de notre Etat ».