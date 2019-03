Des centaines de SDF condamnés à une mort certaine.....

« Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. » déclarait notre Jupiter fraîchement élu le 27 juillet 2017. Le téléspectateur ou lecteur normalement constitué pouvait interpréter ces propos comme une promesse d’offrir un toit aux plus démunis. C’est du moins ce que nous suggère en la circonstance notre bon vieux sens commun. Ce dernier, malheureusement, se trouve le plus souvent inapte à saisir l’intention profonde sous la permanente ambiguïté verbale d’un psychopathe. Car cet engagement pouvait tout aussi bien annoncer, sans ambages, la déportation pure et simple des sans-abris, sans que le bon peuple y voie malice… Vous trouverez peut-être ce contrepied délirant ou paranoïaque. Il illustre néanmoins à merveille la double-pensée si caractéristique du discours présidentiel.

Extrait de Inversion de Zénon, 5 février 2019 ; Ou la nécessité de relire 1984, le Prince et l’Art de la guerre...

Et, en même temps, on apprend que les députés marcheurs, déposent une loi pour supprimer le RSA des Gilets Jaunes qui se rendraient coupables d’exactions lors des manifestations du Samedi, depuis le 17 novembre 2018 et qui en plus, bénéficieraient du RSA...



Mais aussi, que l’on fait de la pub, dans le magasine TV le plus lu en France, pour les implants RFID dans la main... Car une société française (cocorico) de Grenoble, a réussi, à miniaturiser à l’extrême l’objet de toutes les convoitises. Baptisée Primo1D, cette puce de 0.4mm peut être insérée dans un fil de tissu, la rendant invisible sur un vêtement. La preuve ICI.

Le plus choquant, y’a toujours pire, c’est l’avis de l’expert sur ce sujet :

« On peut imaginer que si l’usage de la puce se généralisait dans la société, le législateur pourrait adopter une loi qui l’imposerait pour entrer dans les lieux publics, prouver son identité, payer ses impôts… C’est le cas aujourd’hui avec Internet, qui est devenu obligatoire dans de nombreuses démarches. »

Et, en bref, à côté de cet article, on apprend que 43% de chats (ont été) pucés ou tatoués en plus en France, depuis 5 ans... Pour les plus de 50 ans, plus que Time Out, auquel je fais référence dans ce petit bifton du jour, on pense au film : l’âge de cristal, avec Peter Ustinov... Alors, ché pas où on va, mais on y va...

JBL