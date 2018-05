Des chiens et des hommes

Les humains sont des bêtes, faudrait ne pas l’oublier, soumis à une sorte de sélection naturelle. Les plus chanceux et les plus forts survivent et se multiplient. Les malchanceux et faibles comme cette dame meurent. Même s’ils sont « gentil ». C’est dans l’ordre des choses.





Vouloir venir en aide à ses proches est naturel, c’est notre tribu, notre groupe pour lequel on a des sentiments, auquel on s’identifie. La même sélection naturelle s’applique aux groupes. Les groupes faibles et vulnérables sont détruits, les groupes forts prospèrent.





Cette sélection est nécessaire pour améliorer l’humanité. C’est cette sélection qui fait que les comportements les plus en adéquation avec notre environnement se transmettent, et que les faibles ne transmettent pas leurs gènes et n’influencent pas le comportement des autres.





Venir en aide aux gens inconnus de manière bénévole, c’est être un cas psy. C’est vouloir aller contre l’ordre des choses, contre la sélection naturelle. C’est vouloir la déchéance de l’humanité, la transmission de comportements inadaptés.





Votre empathie anormale est probablement le résultat d’un traumatisme. Reprenez vous. Que vous ayez de l’empathie pour votre famille et vos amis est normal. Vous vous vouliez sauvez tous les faibles ne l’est pas.