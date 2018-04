Des classiques du cinéma bientôt en argot

Grand merci à Madame « T »yssen. Nyssen. Lisez le livre de Nabum,....il parle de deux géants qui justement s’appelaient : Nyssen. Synchronicité,......Nyssen ! Que dire sur Nyssen ?

« Au temps qui détruit tout, l’homme répond par l’image » (Michel Tournier)

« Nyssen est un nom qui s’accompagne d’un blason » ( , )

Sont-ils tous descendants d’un ancêtre commun qui s’appelait Nyssen.

L’origine du nom de famille Nyssen n’est pas une personnification du hasard.

A la vérité, les Nyssen ont, eux aussi, écrit l’histoire, à l’ombre de grands personnages ; et les armoiries Nyssen ne suffisent pas à expliquer les raisons de votre curiosité.

Toutes images « Nyssen », dans l’écoulement du temps, symbolisent la permanence des Nyssen dans l’Histoire.

Le sceau des Nyssen scelle ainsi, la charte de la position « mortel immortel » de cette famille ?...

Héraldique Nyssen.

Un désastreux préjugé hérité de la Révolution, laissa penser que les armoiries étaient l’apanage de la noblesse.

Les nobles ne furent pas les seuls à posséder leurs blasons.

Les Etats, les villes, les provinces, les corporations, les ecclésiastiques, les laïques, les roturiers, etc. eurent leurs armoiries.

De nos jours, toute personne qui le désire, peut porter et arborer un blason.

Trop souvent, l’héraldique est considérée comme une discipline dominée soit par des prétentions nobiliaires, soit par des préoccupations symboliques ou ésotériques, soit par l’effet « bling bling ».

En fait, le blason permet d’identifier une famille, une personne ; en outre de donner un « état civil » à de nombreux objets : œuvre d’art, antiquités, vaisselles, livres, etc., tout en les datant.

Nyssen « Droit d’images ».

Chacun peut découvrir que son nom a laissé un « droit d’images » qui nous vient de l’Antiquité.

On nommait ainsi, en droit romain, le privilège possédé, à l’origine, par les patriciens seuls d’exposer, sous l’atrium de leur maison, leur propre image et celles de leurs ancêtres.

Dans certains cas, on brisait les images de ses ancêtres et on les jetait à terre pour les fouler aux pieds.

C’est ce que l’on fit plus tard pour les armoiries des nobles pendant la Révolution Française.