Des cours de grammaire et d’orthographe pour les étudiants de Paris Nanterre...

L’Université Paris Nanterre va mettre en place des cours de remise à niveau pour les étudiants qui ne maîtriseraient pas totalement les règles orthographiques et grammaticales.







« Pas totalement », ça risque de faire du monde...

D’autant plus que ces règles sont pour certaines sujettes à discussions, les avis des grammairiens n’étant pas toujours consensuels. Ce point ne m’a pas enseigné lorsque j’allais à l’école et c’est bien dommage. C’est le plus gros grief que j’ai envers l’enseignement de la grammaire qui me fut dispensé. Cela m’aurait rendu cette discipline tellement plus intéressante ! Eh oui ! Il y a matière à discussion, à contestation, à découverte ! Cela donne envie d’explorer, de faire confiance à son bon sens et de ne pas croire sur parole le manuel scolaire (qui souvent reflète bien mal le discours des grammairiens).







« nombre d’élèves arrivent au Baccalauréat avec des lacunes en langue française. »





Même remarque : aucun francophone ne peut sérieusement se targuer de ne pas avoir de lacunes. Et tant mieux ! On peut continuer l’exploration.